Московский дом национальностей: традиции добра и мира

В Москве, как и в любом мегаполисе мира, проживают люди самых разных национальностей. Столица России объединяет множество культур, здесь представлены все мировые религии, здесь работают представители разных народов и народностей. Как сделать так, чтобы все мы чувствовали себя комфортно и находили общий язык?



PROтуризм: "Московский дом национальностей: традиции добра и мира"

Московский дом национальностей — учреждение, которое как раз и призвано сохранять этнокультурное разнообразие нашего города, создавать условия для полноправного участия всех народов в общественной и культурной жизни столицы.

В афише событий МДН концерты, выставки, театральные постановки, лекции, творческие вечера и даже хоккейные турниры — всего не перечислить. А еще — уникальные этноэкскурсии.

О 20-летней деятельности Дома национальностей рассказывает его директор Владимир Тарасов.

Беседовала Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.