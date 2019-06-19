Московский дом национальностей: традиции добра и мира

В Москве, как и в любом мегаполисе мира, проживают люди самых разных национальностей. Столица России объединяет множество культур, здесь представлены все мировые религии, здесь работают представители разных народов и народностей. Как сделать так, чтобы все мы чувствовали себя комфортно и находили общий язык?
Московский дом национальностей — учреждение, которое как раз и призвано сохранять этнокультурное разнообразие нашего города, создавать условия для полноправного участия всех народов в общественной и культурной жизни столицы.
В афише событий МДН концерты, выставки, театральные постановки, лекции, творческие вечера и даже хоккейные турниры — всего не перечислить. А еще — уникальные этноэкскурсии.
О 20-летней деятельности Дома национальностей рассказывает его директор Владимир Тарасов.
Беседовала Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.
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