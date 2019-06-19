Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Правда ТВ
Точка зрения Необычная неделя Диалоги Клуб Главного Редактора Армия Вся правда о недвижимости Теория Потребления ПМЭФ КриптоПравда PROтуризм
Автор Редакция travel.pravda.ru

Московский дом национальностей: традиции добра и мира

Правда ТВ » PROтуризм print

В Москве, как и в любом мегаполисе мира, проживают люди самых разных национальностей. Столица России объединяет множество культур, здесь представлены все мировые религии, здесь работают представители разных народов и народностей. Как сделать так, чтобы все мы чувствовали себя комфортно и находили общий язык?


PROтуризм: "Московский дом национальностей: традиции добра и мира"

Московский дом национальностей — учреждение, которое как раз и призвано сохранять этнокультурное разнообразие нашего города, создавать условия для полноправного участия всех народов в общественной и культурной жизни столицы.

В афише событий МДН концерты, выставки, театральные постановки, лекции, творческие вечера и даже хоккейные турниры — всего не перечислить. А еще — уникальные этноэкскурсии.

О 20-летней деятельности Дома национальностей рассказывает его директор Владимир Тарасов.

Беседовала Елена Сергеева, руководитель проектов Евразийского содружества специалистов туриндустрии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы отдых туризм москва точка зрения елена сергеева владимир тарасов московский дом национальностей евразийское содружество специалистов туриндустрии
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
В чем особенности оказания паллиативной помощи в онкологии
PROтуризм
Московский дом национальностей: традиции добра и мира
ПМЭФ
Николай Стариков: кто разрешил Западу воровать российские секреты
Новости Все >
Невнимательных детей ожидают низкие зарплаты в будущем - канадские ученые
Миронов: в ходе прямой линии будут затронуты проблемы бедности и "мусорной реформы"
Выборы вора в законе №1 отложили из-за поправок в уголовный кодекс
Владелец "Спартака" пообещал передать его болельщикам в 2023 году
ВЦИОМ: лишь 2% россиян хорошо знают о нацпроектах
Российская Федерация сформировала делегацию в ПАСЕ
Депутат от ЛДПР объяснил, почему Жириновский покинул заседание Госдумы
Чемпион мира Шюррле ведет переговоры с одним из московских клубов
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании по футболу
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.

Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".

Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Новости Екатеринбурга
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Политика. Новости и аналитика
Миронов: антикоррупционные инициативы правительства - лишь "мелкие шажки" в верном направлении
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Николай Стариков: России нужны свои деньги, а не чужие
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Проблемы, на которые жалуются Путину, начали решать до прямой линии
В Минздраве призвали не экономить на мясе и рыбе
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Эксперт: русины разочаровались в Украине
Заслуженный пилот: катастрофу Superjet "подготовили" Росавиация и "Аэрофлот"
Волочкова посоветовала бедным россиянам "задать вопрос своей совести"
ВЦИОМ: Лишь 2% россиян хорошо знают о нацпроектах
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ