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Джалиль Вахитов

Что из природных достопримечательностей Крыма стоит посетить туристам

3:23
Туризм

Посетив природные достопримечательности Крыма, вы окунетесь в мир удивительных ландшафтов, красоты и загадочности этого уникального полуострова. Каждая из них обладает своим особым шармом и впечатлит вас своей неповторимостью.

Что из природных достопримечательностей Крыма стоит посетить туристам
Фото: Вадим Савицкий

Девичье озеро

Девичье озеро — удивительное природное место в Крыму. Оно расположено рядом с средневековым поселением и величественным храмом. Это искусственный водоем, который придает особую тайну этому прекрасному уголку. На первый взгляд озеро кажется спокойным и непроницаемым. Однако, когда уровень воды начинает снижаться, перед туристами открываются руины древней христианской церкви. В остальное время озерная гладь непоколебима, и в ее отражении можно увидеть красоту зелени и солнца.

Солдатская пещера

Солдатская пещера является одной из опасных и увлекательных природных достопримечательностей Крыма. Она была открыта в 1968 году рядом с поселком Перевальное.

Пещера состоит из лабиринта колодцев, в которые лучше не спускаться без специального разрешения и сопровождения опытных гидов. Перед посещением этого места необходимо получить разрешение у соответствующих служб, чтобы гарантировать безопасность.

Балаклавская бухта

Балаклавская бухта привлекает своей неповторимой красотой. Здесь на территории бухты можно насладиться хорошо обустроенными пляжами, прогуляться по извилистым тропам и погрузиться в атмосферу умиротворения.

Мыс Хамелеон

Мыс Хамелеон, расположенный недалеко от Коктебеля, вызывает особый интерес у туристов. Этот мыс образовался из глинистых сланцев, которые обладают свойством отражать свет. Благодаря этому особенному свойству мыс меняет свой цвет в разное время суток, поэтому его и назвали Хамелеоном.

Золотые ворота

Вулканический массив Золотые ворота, расположенный на берегу Черного моря, привлекает внимание туристов своей величественной красотой. Сейчас к этому месту организуются экскурсионные маршруты, и вы сможете насладиться этим природным наследием Крыма.

Скала Дива

На Южном берегу Крыма расположено множество природных достопримечательностей, и одной из них является скала Дива. Эта скала, превышающая 45 метров в высоту, находится в районе поселка Симеиз. Она получила свое название благодаря своей форме, напоминающей бюст женщины. Существуют легенды о злом духе, который превратился в эту скалу после наказания высшими силами. Перед тем как подняться на вершину скалы, вам предстоит пройти 260 ступеней, но вид, открывающийся с вершины, захватывает дух и заслуживает ваших усилий.

Водопад "Джур-Джур"

Водопад "Джур-Джур" является одной из самых известных природных достопримечательностей Крыма, пользующейся большой популярностью среди туристов. Он расположен в городе Алушта, и посещение этого водопада обязательно стоит включить в свой маршрут по Крыму. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне водопада и насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися перед вами.

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Красивый обзор всего полуострова Крым | Путешествие на машине
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы крым туризм россия путешествия
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