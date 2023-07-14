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Джалиль Вахитов

Алупка — одна из курортных жемчужин Крыма

2:46
Туризм

Алупка — одна из жемчужин легендарного полуострова Крым, потрясающие виды и мягкий климат которого привлекают множество туристов каждый год. Алупка, с её средиземноморским климатом и защищенностью от северных ветров горами, является идеальным местом для отдыха и восстановления сил.

Алупка — одна из курортных жемчужин Крыма
Фото: en.wikipedia .org/wiki/Vorontsov_Palace_%28Alupka%29

Природная красота Алупки

Алупка восхищает своими панорамами. Мощные скалы, раскинувшиеся в южной части полуострова, защищают от северных ветров, а лазурное море оздоровит и подарит вдохновение.

В Крыму есть множество прекрасных курортов, но Алупка поразит вас своей красотой и уникальным климатом. Средняя температура воздуха здесь составляет 24,6 градусов по Цельсию, что делает его самым тёплым курортом Крыма. Влажный климат этого района благотворно влияет на здоровье, особенно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, лёгких, а также эндокринной и нервной систем.

Идеальное место для отдыха

 

Алупка идеально подходит для молодых пар и семей с детьми. Он расположен всего в 17 километрах от Ялты, что позволяет посетить крупнейший город полуострова и провести там свободное время. Если вы захотите исследовать и другие города Крыма, вы можете легко добраться до Симферополя на автобусе или такси.

Одним из преимуществ отдыха в Алупке является ценовое разнообразие. Здесь предлагается различное размещение, включая эконом-класс, стандартные номера и люксы. Все гостиницы оборудованы бесплатным Wi-Fi и современными удобствами. Вы сможете выбрать отель или коттедж по своим предпочтениям и бюджету.

 

 

Самым популярным пляжем Алупки является "Воронцовские купальни". Он может быть достаточно многолюдным, но в то же время предлагает развлечения для всей семьи. Есть и детский пляж.

Пляж "Лазурный берег" завораживает своей красотой: бирюзовое море и великолепные виды на скалы. Если вы любите красивые закаты, этот пляж точно для вас.

На побережье Черного моря есть самый необычный пляж с названием "Лягушка". Он получил свое название благодаря скале, напоминающей лягушку. Покрытие на пляже — искусственное, поэтому в жару оно не перегревается.

Алупка является одним из наиболее удобных курортов на Крымском побережье. Разнообразие вариантов размещений, множество кафе и ресторанов, местные достопримечательности и транспортная доступность делают этот город желанным для отдыха.

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КРЫМ. АЛУПКА. Обзор пляжей, цены в столовой и Воронцовский парк. 27 июня 2023г.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы крым ялта туризм россия путешествия
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