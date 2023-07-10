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Джалиль Вахитов

Прогулка по Владимиру: ожившая история Древней Руси

4:14
Туризм

Владимир — древняя столица Руси, которая привлекает туристов своей патриархальной красотой и уникальной русской архитектурой. Этот город занимает особое место и остаётся популярным среди туристов как для посещения на выходных, так и в рамках туров по Золотому кольцу. Прогулка по его главным достопримечательностям займет всего несколько часов, после чего вы сможете насладиться атмосферой местных кафе или посетить местный парк аттракционов.

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Исторический центр Владимира

Туристическая прогулка обычно начинается с привокзальной площади, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом и автостанцией. Она является отправной точкой большинства пешеходных экскурсий по Владимиру.

Первой остановкой на вашем пути в центре будет Богородице-Рождественский монастырь, основанный великим Владимирским князем Всеволодом в 1191 году. За свою долгую историю монастырь пережил периоды, когда он был одним из главных центров духовной жизни Руси, а также времена, когда здесь — в советский период — находилась тюрьма. Монастырский ансамбль был частично разрушен в прошлом веке, однако в настоящее время он успешно восстановлен и является местом работы епархиального управления.

Успенский собор и другие достопримечательности

 

Каждая экскурсия или прогулка по Владимиру обязательно включает в себя посещение Успенского собора — белокаменного памятника древнерусского зодчества. Этот храм был основан Андреем Боголюбским в начале XII века и служил местом коронации правителей Владимира и Москвы. Внутри собора до сих пор можно увидеть произведения Андрея Рублёва. Успенский собор действует и открыт для посещения.

Продолжая вашу прогулку через Соборную площадь, вы дойдете до памятника основателю города — князю Владимиру. Недалеко от главного входа в парк имени А. С. Пушкина в прошлом веке был установлен памятник Андрею Рублёву, а немного дальше вы сможете увидеть знаменитую композицию "850 лет Владимиру".

Золотые ворота и другие достопримечательности

 

Продолжая прогулку по улице Большая Московская, вы выйдете к Золотым воротам — ещё одному культовому месту города. Золотые ворота были построены при Андрее Боголюбском и использовались в качестве входа в княжескую часть города, а также как Триумфальная арка. Они являются единственными из шести городских ворот, сохранившимися до наших дней.

Продолжая свой путь за воротами в сторону реки Клязьмы, вы сможете увидеть остатки древнего земляного вала, который раньше использовался в качестве оборонительного сооружения и позже стал использоваться для сельского хозяйства. Этот вал, который получил название Козлов вал по имени владельца земли, на которой он находится, предлагает прекрасную панораму на Золотые ворота и является отличным местом для фотосъёмки.

Патриарший сад и музеи Владимира

Прогулку по Владимиру можно завершить в Патриаршем саду. Согласно легенде, сад был основан еще в XII веке, хотя его возраст документально подтвержден около четырёхсот лет назад. В саду выращивается более сотни плодовых и ягодных культур: Владимир, в частности, славится своей вишней. Весной и летом Патриарший сад — любимое место отдыха горожан.

Кроме того, во время вашей прогулки по Владимиру вы можете посетить несколько музеев. Один из них находится непосредственно у Козлова вала в здании старой водонапорной башни. В центре города вы сможете посетить Исторический музей с его обширной экспозицией. Если вы захотите отдохнуть от исторических достопримечательностей, то вам может быть интересно посетить Музей пряника, где проводятся интерактивные экскурсии, уроки росписи и дегустации. Также стоит обратить внимание на Музей ложки, где собрано более семи тысяч экземпляров этого столового прибора.

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Город Владимир - достопримечательности, места, цены
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм россия путешествия
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