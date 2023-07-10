Владимир — древняя столица Руси, которая привлекает туристов своей патриархальной красотой и уникальной русской архитектурой. Этот город занимает особое место и остаётся популярным среди туристов как для посещения на выходных, так и в рамках туров по Золотому кольцу. Прогулка по его главным достопримечательностям займет всего несколько часов, после чего вы сможете насладиться атмосферой местных кафе или посетить местный парк аттракционов.
Туристическая прогулка обычно начинается с привокзальной площади, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом и автостанцией. Она является отправной точкой большинства пешеходных экскурсий по Владимиру.
Первой остановкой на вашем пути в центре будет Богородице-Рождественский монастырь, основанный великим Владимирским князем Всеволодом в 1191 году. За свою долгую историю монастырь пережил периоды, когда он был одним из главных центров духовной жизни Руси, а также времена, когда здесь — в советский период — находилась тюрьма. Монастырский ансамбль был частично разрушен в прошлом веке, однако в настоящее время он успешно восстановлен и является местом работы епархиального управления.
Каждая экскурсия или прогулка по Владимиру обязательно включает в себя посещение Успенского собора — белокаменного памятника древнерусского зодчества. Этот храм был основан Андреем Боголюбским в начале XII века и служил местом коронации правителей Владимира и Москвы. Внутри собора до сих пор можно увидеть произведения Андрея Рублёва. Успенский собор действует и открыт для посещения.
Продолжая вашу прогулку через Соборную площадь, вы дойдете до памятника основателю города — князю Владимиру. Недалеко от главного входа в парк имени А. С. Пушкина в прошлом веке был установлен памятник Андрею Рублёву, а немного дальше вы сможете увидеть знаменитую композицию "850 лет Владимиру".
Продолжая прогулку по улице Большая Московская, вы выйдете к Золотым воротам — ещё одному культовому месту города. Золотые ворота были построены при Андрее Боголюбском и использовались в качестве входа в княжескую часть города, а также как Триумфальная арка. Они являются единственными из шести городских ворот, сохранившимися до наших дней.
Продолжая свой путь за воротами в сторону реки Клязьмы, вы сможете увидеть остатки древнего земляного вала, который раньше использовался в качестве оборонительного сооружения и позже стал использоваться для сельского хозяйства. Этот вал, который получил название Козлов вал по имени владельца земли, на которой он находится, предлагает прекрасную панораму на Золотые ворота и является отличным местом для фотосъёмки.
Прогулку по Владимиру можно завершить в Патриаршем саду. Согласно легенде, сад был основан еще в XII веке, хотя его возраст документально подтвержден около четырёхсот лет назад. В саду выращивается более сотни плодовых и ягодных культур: Владимир, в частности, славится своей вишней. Весной и летом Патриарший сад — любимое место отдыха горожан.
Кроме того, во время вашей прогулки по Владимиру вы можете посетить несколько музеев. Один из них находится непосредственно у Козлова вала в здании старой водонапорной башни. В центре города вы сможете посетить Исторический музей с его обширной экспозицией. Если вы захотите отдохнуть от исторических достопримечательностей, то вам может быть интересно посетить Музей пряника, где проводятся интерактивные экскурсии, уроки росписи и дегустации. Также стоит обратить внимание на Музей ложки, где собрано более семи тысяч экземпляров этого столового прибора.
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