Природные чудеса черкесской Теберды: курортный отдых на Кавказе

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Теберда — небольшой курортный городок в Карачаево-Черкессии, который привлекает туристов своим чистым воздухом, мягким климатом и обилием рекреационных объектов.

Фото: pixabay. com

Тебердинский заповедник: лечение и природные достопримечательности

Тебердинский заповедник является особенностью этого города-курорта. Он обладает уникальным воздухом и является идеальным местом для пациентов с туберкулезом и другими заболеваниями дыхательной системы. Здесь туристы могут не только лечиться и отдыхать в санаториях, но и наслаждаться природными достопримечательностями и посещать вольеры с животными, которые обитают на Кавказе.

Природные красоты Теберды: водопады, озёра и горные пейзажи

Тебердинский заповедник предлагает прогулки к водопадам, горным озерам и через прохладные ущелья, что благоприятно влияет на здоровье и нервную систему. Территория заповедника является природоохранной зоной и на ней проложено множество туристических троп. Горные ледники, озера, водные каскады, быстрые речные потоки и минеральные источники привлекают людей на Кавказе. Все эти природные чудеса можно посетить в ближайших окрестностях Теберды. Для перемещения по заповедной зоне необходимо получить специальный пропуск на погранзаставе или на контрольно-пропускном пункте при входе.

Популярные места в Теберде: от города до горных вершин

Интересные места в Теберде можно найти как в самом городе, так и высоко в горах. Вот несколько из них.

Река Теберда: красота природы и рыбалка

Река Теберда имеет изумительно голубую воду и протекает по высокогорным местам. Она бежит шумным потоком от Домбая и впадает в реку Кубань под Карачаевском. Берега реки увенчаны красивыми хвойными деревьями, а прогулка вдоль ее русла позволяет насладиться великолепными пейзажами. Вода в реке чистейшая, за исключением дождливых дней, когда в русло попадают селевые потоки, и она временно мутнеет. Река Теберда является уникальным местом для ловли форели. Вдоль реки проходит Военно-Сухумская дорога, которая ранее была частью Великого Шелкового Пути.

Озеро Кара-Кёль: чёрное озеро с тёплой водой

Озеро Кара-Кёль расположено вдоль трассы, ведущей в Домбай. Название озера переводится как "Черное озеро" из-за его темного цвета и наличия двойного дна, образующего расщелину в скале. Его возраст составляет около 10 тысяч лет, а глубина превышает 7 метров. Кара-Кёль является самым теплым водоемом в окрестностях Теберды, и в июле-августе его температура достигает 20 градусов. Здесь местные жители обустроили пляж. Однако озеро Кара-Кёль не лишено опасностей, и каждый год здесь гибнут неосторожные люди.

Центральная усадьба Тебердинского заповедника: встреча с животными и растениями

Посещение центральной усадьбы заповедника будет особенно интересно для семей с детьми. Главная достопримечательность — вольерный комплекс, где можно не только полюбоваться на братьев наших меньших, но и покормить их. Здесь обитают зубры, олени, медведи, волки, лисы, туры, различные хищные птицы и многие другие обитатели Кавказских гор. На территории усадьбы также расположены дендрарий с редкими и реликтовыми растениями, музей природы и визит-центр. В последнем можно ознакомиться с макетами достопримечательностей Карачаево-Черкесии и схемами экомаршрутов, а также совершить виртуальный полет вдоль Кавказских хребтов в 3D кинотеатре.

Водопад Шумка: великолепный природный объект

В 5 километрах от города Теберда находится небольшой легкий маршрут по живописному берегу реки Шумка, который заканчивается водопадом с тем же названием. К подножию водопада можно подойти очень близко, хотя придётся проявить некоторую сноровку и преодолеть несколько больших валунов. Маршрут проходит через хвойный лес с огромными камнями и пнями, покрытыми мхом. Пейзаж здесь просто сказочный! С площадки смотрового пункта открывается великолепный панорамный вид.

Достопримечательности Теберды, Кара-Кель, Бадукские озера, Туманлы-кель, Нарзанные источники.