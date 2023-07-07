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Джалиль Вахитов

Семь природных чудес Башкортостана

3:49
Туризм

Многим туристам, путешествующим по Башкортостану, хоть раз доводилось полюбоваться его знаменитыми горными рельефами, такими как, Шиханы или Иремель, искупаться в крупных озёрах республики и попробовать вкус целебной воды. Но есть в республике маршруты ещё не до конца изученные, но уже вызвавшие интерес у побывавших там туристов.

Семь природных чудес Башкортостана
Фото: pixabay.com

Айский фонтан

В 4-х километрах от деревни Лаклы, на реке Ай, можно понаблюдать за одним из "чудес" природы — фонтанирующим артезианским источником воды — Айским фонтаном. В 80-х годах прошлого столетия в результате проведения буровых работ, направленных на поиски руды, сотрудники Саткинского рудоуправления, наткнулись на источник родниковой воды, который под давлением 200 метрового слоя горного известняка забил ключом.

Затем пришла идея забить в эту трубу пробку, чтобы обеспечить более высокий подъём воды, и сейчас этот уровень достигает 5,5 метров. В летний период туристы используют родник для организации походной бани и утоления жажды, а в зимний период он больше напоминает ледяные фигуры.

Водопад Кук-Караук

Ещё один знаменитый водопад Кук-Караук, в переводе на русский "Голубой-Грохочущий", расположился недалеко от города Стерлитамака. Благодаря мощному многоступенчатому потоку воды он больше напоминает горную речку. Вокруг водопада расположился густой лес с редкими видами деревьев. Туристы отмечают, что весной, когда тает снег, он особенно красив.

Идрисовская пещера

В Салаватском районе Башкирии, в деревне Идрисово, находится памятник природы — Идрисовская пещера, протяженность которой составляет 93 км. Чтобы попасть в пещеру, посетителям придется опуститься на корточки и в таком положении передвигаться на протяжении всего маршрута. В пещере и по сей день сохранились наскальные рисунки древнего человека.

Лаклинская пещера

Неподалеку от Идрисовской пещеры расположилась Лаклинская. Она недостаточно изучена, и чтобы попасть туда, потребуется специальное снаряжение. На данный момент в пещере обитают стаи летучих мышей.

Волшебные скалы Инзерских зубчаток

Вблизи города Белорецк располагается уникальный памятник природы — горный рельеф с удивительным названием "Инзерские зубчатки". Чудесной красоты скалы напоминают силуэт "отдыхающего" дракона. Их протяжённость составляет 7 километров. Добраться до скал можно лишь на специализированном транспорте либо пешком от посёлка Тирлянский.

Озеро Сарва

В Нуримановском районе республики расположено карстовое озеро Сарва. Его насыщенно-голубая и невероятно прозрачная вода регулярно привлекает не только туристов, но и дайверов. Озеро холодное: температура воды круглый год не поднимается выше пяти градусов по Цельсию, однако зимой озеро не замерзает. По мнению туристов, Сарва отлично подойдет для желающих заняться медитацией или просто уединиться.

Гора Ауштау

Гора Ауштау, или "Яшмовая гора", открывает вид на одноимённое озеро сказочной красоты, на каменную реку и горные рельефы. Здесь можно отыскать полудрагоценный камень яшму, который использован для украшения лестниц Эрмитажа и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Путь к этой горе не близок, но его стоит проделать, чтобы испытать восторг от красоты этого волшебного места.

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Башкирия! Водопады, горные вершины - кайф. Айгир, Инзерские зубчатки, водопад Гадельша
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия путешествия башкортостан
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