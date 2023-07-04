Говорят, в Тобольск надо ехать зимой. Летом тут тоже прекрасно: грибы-ягоды, рыбалка на прекрасном Иртыше. Но белокаменный кремль, напоминающий логотип компании Уолта Диснея (хотя появился задолго до него), выглядит сказочно прекрасным именно под зимним солнцем.
Вне зависимости от времени года туристы должны быть готовыми к самым необычным фактам о городе. Например, Тобольск является одним из наиболее посещаемых президентами России населенных пунктов. Кроме того, именно здесь в 1834 году родился всемирно известный химик Дмитрий Менделеев. Удивительно, но в Тобольске нет набережной для приятных прогулок. Река Иртыш здесь дикая, первобытная и суровая. И, конечно же, в городе можно увидеть памятник Робинзону Крузо и Пятнице. Дело в том, что Даниэль Дефо в 1719 году выпустил новую книгу, где его полюбившийся читателю литературный герой путешествовал по Сибири и зимовал именно в Тобольске.
В Тобольске можно выделить верхний и нижний город, также известные как Гора и Подгора. Верхний город привлекает туристов, здесь находятся основные исторические здания, музеи и Тобольский кремль с Красной площадью. Это место, где город начинал свое развитие в XVII веке, и так и должно быть для посетителей и сегодня.
Белокаменный кремль, построенный по проекту архитектора-самоучки Семёна Ремезова в XVII-XVIII веках, вызывает восхищение. Стены и башни кремля, а особенно Гостиный двор, напоминают сказочный замок. Тобольск находился на перекрестке торговых путей, сюда приходили караваны из Средней Азии, Китая, Афганистана и Индии. В Гостином дворе и по сей день ведется торговля, хоть и не такая активная, как во времена Петра. Здесь можно посетить несколько сувенирных лавок и мастерскую по работе с крапивой, где можно попробовать принять участие в мастер-классе и самостоятельно соткать крапивную нить.
Поговорка "от сумы, да от тюрьмы..." в Тобольске получает особое значение. Прямо напротив Гостиного двора находится вход в Тюремный замок. Это самая суровая и тяжелая часть города-музея, которую каждый русский человек должен посетить. Пересыльная тюрьма, основанная в 1855 году, долгие десятилетия была своеобразным "градообразующим предприятием" Тобольска — и до революции, и особенно после нее.
Стены замка стали свидетелями трагедий многих известных людей, в том числе писателей Николая Чернышевского и Владимира Короленко. В городе также есть памятник Достоевскому. В середине XIX века писателю пришлось провести 12 дней в местной пересыльной тюрьме, где его навестили жены декабристов и смогли передать ему Евангелие с спрятанными в переплете 10 рублями.
Тюремный режим Тобольска славился своей жестокостью как до революции, так и после нее. Во время сталинских репрессий в замковых камерах было расстреляно 2500 человек.
Из верхнего города в нижний ведет Прямский взвоз — пешеходный спуск, который находится ровно под прекрасным зданием Рентерии, расположенным между двумя холмами. Он был специально построен таким образом, чтобы быть недоступным для вражеских нападений. Раньше в Рентерии хранились сокровища государственной казны. Сегодня в нем хранятся сокровища Тобольского музея-заповедника.
Нижний город — это классический русский посад. Мощный каменный кремль с основными храмами расположен на холме, а огромный жилой город находится в низине. Таким образом выглядели Псков, Смоленск и Казань в прошлом. В настоящее время Тобольск — почти единственный город в России, сохранивший такой облик. А образ жизни во многом остался таким же, потому что все самое важное находится в верхнем городе, а внизу — застывшая во времени жизнь. После видов верхнего Тобольска увидеть заброшенные и разрушающиеся здания внизу необычно и печально.
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