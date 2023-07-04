Тобольск: город сказки под зимним солнцем предлагает развлечения и летом

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Говорят, в Тобольск надо ехать зимой. Летом тут тоже прекрасно: грибы-ягоды, рыбалка на прекрасном Иртыше. Но белокаменный кремль, напоминающий логотип компании Уолта Диснея (хотя появился задолго до него), выглядит сказочно прекрасным именно под зимним солнцем.

Фото: https://varlamov.ru

Неожиданные факты о Тобольске

Вне зависимости от времени года туристы должны быть готовыми к самым необычным фактам о городе. Например, Тобольск является одним из наиболее посещаемых президентами России населенных пунктов. Кроме того, именно здесь в 1834 году родился всемирно известный химик Дмитрий Менделеев. Удивительно, но в Тобольске нет набережной для приятных прогулок. Река Иртыш здесь дикая, первобытная и суровая. И, конечно же, в городе можно увидеть памятник Робинзону Крузо и Пятнице. Дело в том, что Даниэль Дефо в 1719 году выпустил новую книгу, где его полюбившийся читателю литературный герой путешествовал по Сибири и зимовал именно в Тобольске.

Очарование Белого верха

В Тобольске можно выделить верхний и нижний город, также известные как Гора и Подгора. Верхний город привлекает туристов, здесь находятся основные исторические здания, музеи и Тобольский кремль с Красной площадью. Это место, где город начинал свое развитие в XVII веке, и так и должно быть для посетителей и сегодня.

Белокаменный кремль, построенный по проекту архитектора-самоучки Семёна Ремезова в XVII-XVIII веках, вызывает восхищение. Стены и башни кремля, а особенно Гостиный двор, напоминают сказочный замок. Тобольск находился на перекрестке торговых путей, сюда приходили караваны из Средней Азии, Китая, Афганистана и Индии. В Гостином дворе и по сей день ведется торговля, хоть и не такая активная, как во времена Петра. Здесь можно посетить несколько сувенирных лавок и мастерскую по работе с крапивой, где можно попробовать принять участие в мастер-классе и самостоятельно соткать крапивную нить.

Загадочный Тюремный замок

Поговорка "от сумы, да от тюрьмы..." в Тобольске получает особое значение. Прямо напротив Гостиного двора находится вход в Тюремный замок. Это самая суровая и тяжелая часть города-музея, которую каждый русский человек должен посетить. Пересыльная тюрьма, основанная в 1855 году, долгие десятилетия была своеобразным "градообразующим предприятием" Тобольска — и до революции, и особенно после нее.

Стены замка стали свидетелями трагедий многих известных людей, в том числе писателей Николая Чернышевского и Владимира Короленко. В городе также есть памятник Достоевскому. В середине XIX века писателю пришлось провести 12 дней в местной пересыльной тюрьме, где его навестили жены декабристов и смогли передать ему Евангелие с спрятанными в переплете 10 рублями.

Тюремный режим Тобольска славился своей жестокостью как до революции, так и после нее. Во время сталинских репрессий в замковых камерах было расстреляно 2500 человек.

Спуск на двести ступеней

Из верхнего города в нижний ведет Прямский взвоз — пешеходный спуск, который находится ровно под прекрасным зданием Рентерии, расположенным между двумя холмами. Он был специально построен таким образом, чтобы быть недоступным для вражеских нападений. Раньше в Рентерии хранились сокровища государственной казны. Сегодня в нем хранятся сокровища Тобольского музея-заповедника.

Жизнь в нижнем городе

Нижний город — это классический русский посад. Мощный каменный кремль с основными храмами расположен на холме, а огромный жилой город находится в низине. Таким образом выглядели Псков, Смоленск и Казань в прошлом. В настоящее время Тобольск — почти единственный город в России, сохранивший такой облик. А образ жизни во многом остался таким же, потому что все самое важное находится в верхнем городе, а внизу — застывшая во времени жизнь. После видов верхнего Тобольска увидеть заброшенные и разрушающиеся здания внизу необычно и печально.