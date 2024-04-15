Более 765 тысяч гостей посетили "Роза Хутор" в горнолыжном сезоне 2023/2024 годов

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Показатель посещения курорта "Роза Хутор" выше прошлогоднего на более чем 10 процентов, когда на курорте побывали около 680 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

14 апреля курорт "Роза Хутор" завершил горнолыжный сезон 2023/24. Погодные условия позволили начать его рано — трассы для катания открылись уже 8 декабря. Отдыхающим была предложена качественная горнолыжная и туристская инфраструктура и самая большая зона катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Райдеры могли воспользоваться 52 горнолыжными трассами всех уровней сложности, учебными склонами и сноупарками, один из которых, возведенный на высоте 1600 метров над уровнем моря к фестивалю Нью Стар Кемп, стал самым крупным в стране. Для его создания потребовалось 150 000 кубометров снега и порядка двух месяцев и 700 часов беспрерывной работы. Глубина снега в парке достигала 25 метров (высота 8 этажного дома!). Впервые в постолимпийский период на курорте был вновь запущен гондольный подъемник "Тироль", который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт "Роза Хутор" с ГК Альпика-сервис. Подобное решение позволило обладателям единого ски-пасса или ски-пассов "Роза Хутор" и ГК "Альпика-сервис" кататься по трассам сразу двух курортов.

В этом сезоне гости "Роза Хутор" вновь активно пользовались услугами горнолыжной школы курорта. Опытные инструкторы, провели почти 60 тысяч часов занятий на склонах гостей для разного уровня подготовки. Для самых маленьких гостей, 3-5-летнего возраста, впервые была организована программа обучения "Реактивные снежинки", также продолжили работать кемпы, клуб "Егорка". Каждую неделю на курорте проходили детские горнолыжные соревнования на Кубок "Хуторенок", в которых приняли около 1500 детей (в прошлом году -1358).

По статистике горнолыжной школы, любители горных лыж занимались гораздо чаще, чем сноубордисты. Соотношение составило 80 на 20%. Эти данные подтверждает и общий опрос "Роза Хутор", согласно которому в этом сезоне из тех, кто тестировал трассы курорта горнолыжников также было больше — 64 %, а сноубордистов — 36%. Наиболее востребованным предложением горнолыжной школы стала уникальная программа "Рассвет на трассе". В нее входит подъем на Роза Пик для встречи восхода солнца, возможность первыми попробовать свежий "вельвет" на трассах и гастрономический завтрак в одном из самых популярных ресторанов курорта — "Высота 2320". В сезоне 2023/2024 этой услугой воспользовались в два раза больше гостей.

Для управления гостевыми потоками на канатных дорогах в этом горнолыжном сезоне курорт впервые использовал искусственный интеллект. В тестовом режиме был запущен новый функционал в мобильном приложении, который назвали "Роза Хутор. Пробки". Благодаря анализу исторических данных по проходам на подъемники курорта, на основе искусственного интеллекта была создана модель, способная прогнозировать уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед. На самом деле модель гораздо сложнее и использует множество различных данных для повышения точности прогноза. Сервис доступен для всех гостей курорта в разделе карт и схем. Разработкой соответствующего IT-решения занималась компания Rubbles. На базе экспертизы ее специалистов по искусственному интеллекту горный курорт "Роза Хутор" первым создал такой сервис.

Как отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров:

"Не только для нас, но и в целом для туристической сферы это уникальный опыт использования IT-технологий в клиентском сервисе. Благодаря данному проекту мы стали первыми в мире, кто внедрил предиктивные модели прогнозирования очередей на подъемники курортов. Отлично себя также показала "Электронная очередь" — более 10 тысяч человек воспользовались этим сервисом. Таким образом мы решили насущный вопрос и сделали возможной самоорганизацию гостевых потоков. Вместе с работой волонтеров это позволило нам в этом сезоне избежать серьезных очередей на посадку на канатных дорогах".

В зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложил гостям и увлекательные активности аprès-ski. Впервые на курорте работал Парк альпак "Пача Мама". Он открыт на высоте 1100 метров. Здесь для обитателей перуанских Анд создали специальную площадку с потрясающим видом на кавказские горы. По итогам горнолыжного сезона его посетило 29 тысяч человек. В феврале в горы Сочи из европейских питомников выехало 60 альпак, а прибыло уже 61 — одна из самок по дороге родила малыша криа. Зима была богата на пополнения, всего в парке за это время родились 4 криа и 1 ягненок. Сейчас Парк альпак "Пача мама" на "Роза Хутор" является крупнейшим питомником этих животных в России. У четырех альпак появились личные опекуны (безлимит морковки им обеспечен). В парке также открылось кафе перуанской кухни, кулинарные изыски которого уже отметили 11 тысяч человек за сезон. Наиболее популярным блюдом здесь стала фирменная красная перуанская пицца. Ее приготовили более тысячи раз.

В ходе сезона на курорте прошло несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов: молодежный Розафест, XII Зимняя Спартакиада учащихся России, Международные квалификационные соревнования по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier), а также в марте — Нью Стар Кемп.

Весь горнолыжный сезон прошел под знаком 10-летнего юбилея XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Именно на трассах курорта были разыграны первые комплекты медалей. "Роза Хутор" по праву считается ярким примером эффективного наследия сочинской Олимпиады. В память о тех славных событиях и в честь гордости отечественного спорта — советских и российских олимпийских чемпионов на курорте создана Аллея славы. В горнолыжном сезоне 2023/24 она получила продолжение — в центре курорта, на набережной реки Мзымта были установлены новых две персональные медали — великой советской лыжницы, 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой и сноубордиста, 2-кратного олимпийского чемпиона Сочи-2014 Вика Уайлда. Всего на Аллее славы теперь 27 медалей выдающихся спортсменов.

В честь десятилетия сочинской Олимпиады на курорте в марте впервые прошел фестиваль горных курортов Евразии. Это масштабное событие состоялось в рамках деятельности Евразийского альянса горных курортов, объединяющего горные комплексы "Шымбулак" (Казахстан), "Амирсой" (Узбекистан), "Шахдаг" (Азербайджан) и "Роза Хутор" (Россия). В зимнем сезоне 2023/2024 на курорте сохранилась тенденция увеличения иностранного туристического потока. В гостиницах "Роза Хутор" отдохнуло 1285 иностранцев, что на 28 % больше прошлогодних результатов за такой же период. Основными гостями стали представители стран СНГ — 62 %, Европы — 25% и Китая — 7 %.

28 апреля на курорте "Роза Хутор" начнется летний сезон, который по традиции продлится до начала ноября 2024 года.