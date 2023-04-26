Лёд — это распространенное средство для лечения спортивных травм. Однако чтобы эта процедура была безопасной, важно знать, когда и как применять лёд на поврежденной области, поскольку лёд не всегда является наилучшим вариантом для лечения.
Самая распространённая причина использования льда при спортивных травмах:
Десятилетиями традиционной первой помощью при травме были:
Хотя лёд был показан как средство, которое значительно уменьшает отёк и боль непосредственно после острой травмы, в некоторых случаях он может замедлить заживление, поэтому важно правильно использовать лёд.
Лёд должен накладываться на поврежденную область в первые минуты после травмы. Затем повторно его прикладывать три или более раз в день в течение первых нескольких дней на 10-20 минут за раз. Чтобы предотвратить повреждение кожи, необходимо обернуть его полотенцем.
Также всегда полезно проконсультироваться со своим врачом при травме. Следуйте его медицинским рекомендациям для лечения конкретной травмы, что позволит достичь быстрейшего восстановления.
Если оставить лёд на коже на долгое время, то можно причинить больше вреда, чем пользы. Потому что лёд сужает кровеносные сосуды, он может снизить кровоток в травмированной области и замедлить процесс заживления. Важно разрешить тканям "разогреться" снова, прежде чем возвращать лёд на травмированное место.
Лёд не должен использоваться после первых 24 часов, если только ваш врач не рекомендует его для снижения активного отека или для облегчения боли.
Хотя воздействие холода может облегчить боль и отёк, компрессы с льдом также могут остановить кровоток, если оставить их на коже надолго. Поэтому всегда используйте барьер, такой как тканевое полотенце.
Если в травмированной области мало жира или мышц под кожей, например, на пальцах, снимите компресс максимум через 5-10 минут, подождите 10 минут и нанесите заново.
Следует незамедлительно обратиться к врачу, если: