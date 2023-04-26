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Петр Ермилин

Первая помощь при спортивных травмах: почему нужно использовать лёд

3:02
Спорт

Лёд — это распространенное средство для лечения спортивных травм. Однако чтобы эта процедура была безопасной, важно знать, когда и как применять лёд на поврежденной области, поскольку лёд не всегда является наилучшим вариантом для лечения.

Первая помощь при спортивных травмах: почему нужно использовать лёд

Почему нужно использовать лёд при травмах

Самая распространённая причина использования льда при спортивных травмах:

  • снижение боли и отёка в повреждённых мягких тканях.

Десятилетиями традиционной первой помощью при травме были:

  • покой,
  • лёд,
  • компрессия и подъём.

Хотя лёд был показан как средство, которое значительно уменьшает отёк и боль непосредственно после острой травмы, в некоторых случаях он может замедлить заживление, поэтому важно правильно использовать лёд.

Как долго использовать лёд при травме

Лёд должен накладываться на поврежденную область в первые минуты после травмы. Затем повторно его прикладывать три или более раз в день в течение первых нескольких дней на 10-20 минут за раз. Чтобы предотвратить повреждение кожи, необходимо обернуть его полотенцем.

Также всегда полезно проконсультироваться со своим врачом при травме. Следуйте его медицинским рекомендациям для лечения конкретной травмы, что позволит достичь быстрейшего восстановления.

Распространённые ошибки, которые допускают люди при использовании льда

Слишком долго держите лёд

Если оставить лёд на коже на долгое время, то можно причинить больше вреда, чем пользы. Потому что лёд сужает кровеносные сосуды, он может снизить кровоток в травмированной области и замедлить процесс заживления. Важно разрешить тканям "разогреться" снова, прежде чем возвращать лёд на травмированное место.

Лёд не должен использоваться после первых 24 часов, если только ваш врач не рекомендует его для снижения активного отека или для облегчения боли.

Используете на голую кожу

  • При неправильном использовании лёд может вызвать обморожение и повреждение нежных тканей кожи.

Хотя воздействие холода может облегчить боль и отёк, компрессы с льдом также могут остановить кровоток, если оставить их на коже надолго. Поэтому всегда используйте барьер, такой как тканевое полотенце.

Если в травмированной области мало жира или мышц под кожей, например, на пальцах, снимите компресс максимум через 5-10 минут, подождите 10 минут и нанесите заново.

Когда обратиться к врачу

Следует незамедлительно обратиться к врачу, если:

  • боль или отёк не проходят при домашнем лечении или состояние ухудшается;
  • вам трудно двигаться;
  • в поврежденной области видна деформация;
  • боль сопровождается онемением или слабостью;
  • боль мешает вам выполнять повседневные задачи или затрудняет сон;
  • есть подозрение на сотрясение мозга.
Как прикладывать холод к травме
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт здоровье
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