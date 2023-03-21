До свидания, весенняя лихорадка! Теплая погода и длинные дни наконец-то здесь, что означает, что мы входим в долгожданный сезон активного отдыха и фитнес-тренировок, но на оборотной стороне медали это также означает больший потенциал для получения травм.
Теперь, прежде чем прыгать в любимый спорт на полную мощность, имейте в виду, что в это время потенциал получения спортивных травм наивысший. В конце концов, зима для многих означает меньшую активность или сидячий образ жизни. Мышцы становятся слабее, кардио-уровни падают, и в целом атлетическая форма ухудшается, что может привести к травмам.
Хорошая новость заключается в том, что есть действия, которые вы можете начать предпринимать сегодня, чтобы уменьшить вероятность получения травм и убедиться, что ваш спортивный сезон и тренировки в теплое время года не будут прерваны.
Соблазнительно сразу же броситься во все активности, которые вы так терпеливо ждали в зимние месяцы, но начинать медленно и включать дни отдыха — это ключевой момент. Когда вы начинаете любую программу, убедитесь, что у вас есть один-два дня отдыха между днями активности. Это касается новой тренировочной программы в зале, организованных видов спорта, а также бега или походов.
Дни активности увеличивают риск травм, и повторять спортивные подвиги сложно, когда вы чувствуете боль.
Вашему телу понадобятся дни для восстановления и восполнения его сил и запасов энергии, особенно после того, как вы не занимались этими конкретными видами деятельности весь зимний период.
Если бег является вашей основной активностью, а вы несерьезно занимались им в течение недель или месяцев, рекомендуется плавно возвращаться к нему.
Подумайте о начале программы бега/ ходьбы; от одной до трех минут бега, чередующиеся с интервалами ходьбы. Вы все еще можете бегать на улице и наслаждаться погодой, но не перегружая свое тело, мышцы и суставы повторяющимися действиями, на которые оно не готово. Просто начинайте медленно и заканчивайте спринтом, беря соответствующие дни отдыха и плавно возвращаясь к любимым видам активности.
Если вы когда-либо пропускали разминку (или даже несколько раз), то вы не одиноки. Хотя сразу приступать к любимому виду активности может показаться привлекательным, помните, что разминка предотвращает травмы. Но не беспокойтесь — чтобы подготовить тело к тренировке, не нужно много времени.
Разминка должна занимать около пяти-семи минут и должна включать активационные и динамические упражнения CSCS. Ключевое значение имеет то, чтобы тело стало "теплым", то есть кровь должна постоянно поступать в мышцы, и из-за этого будет доступен больший диапазон движений.
Рекомендуется делать: активационные упражнения (с или без резиновых бинтов) — мостики, боковые планки, ракушки, боковые шаги.
Динамическая разминка: низкоуровневая плиометрика (прыжки, бег с подъемом коленей, удар пяткой в ягодицы, разведение ног вперед и вбок, выпады с поворотом).
Чтобы избежать травм, лучше не начинать разминку с резких движений. Постарайтесь убедиться, что ваши первые движения медленные и устойчивые, затем постепенно увеличивайте темп.
Силовые тренировки хорошо известны своей способностью наращивать мышечную массу и ускорять метаболизм, но они также являются эффективным инструментом для предотвращения травм. Рекомендуется включать силовые упражнения в любую программу по предотвращению травм, ведь вы должны быть достаточно сильны для той активности, которой планируете заниматься.
Если у вас нет базы силы, поддержки и стабильности, ваш риск получения травм повышается, а отчетливость, удовольствие и устойчивость к занятиям фитнесом будут снижены. Рекомендуется выполнять силовые упражнения два-три раза в неделю, придерживаясь этого плана, когда только начинаете заниматься, это самое важное время любой программы фитнеса, и оно должно быть выполнено правильно, чтобы добиться успеха.
Укрепление мышц всего тела укрепляет ваш корпус, улучшает баланс, защищает ваши суставы и укрепляет кости. Это снижает вероятность получения травм.
Обратитесь к опытному профессионалу по упражнениям, который может направить вас в программу силовых упражнений, наилучшую для вас, если вы не знакомы с такими тренировками.
Для этой тренировки следует выполнять два-три подхода по 10-15 повторений.
Правильно выполненная растяжка улучшает равновесие, уменьшает скованность, повышает кровообращение, увеличивает устойчивость и гибкость, а также содействует расширению диапазона движений в суставах. Все эти преимущества способствуют лучшей атлетической производительности и положительному опыту занятий, приводя мышцы в состояние наибольшей устойчивости к травмам.
Существует два метода растяжки для тех, кто занимается спортом: статический и динамический.
Динамические растяжки выполняются в движении, например, с качанием или отскоками, их следует выполнять перед занятиями спортом. Статические растяжки выполняются без движения и лучше всего их делать после тренировки. Оба метода растяжки должны выполняться в течение 30-60 секунд для каждой мышечной группы. Вы либо движетесь в течение 30-60 секунд, либо удерживаете растяжку в течение этого времени.
Важно слушать свое тело во время растяжки. Вы должны почувствовать растяжение и, возможно, легкий дискомфорт, но не боль. Если вы чувствуете боль, сократите продолжительность растяжки.
Подобно глубокому массажу тканей, ролик для массажа — друг для тех, кто хочет улучшить здоровье мышц и атлетическую производительность. Ролик для массажа можно использовать в любое время дня — перед, после или во время занятий, чтобы улучшить подвижность и диапазон движений.
Ролик для массажа не только раскрывает узлы в мышцах, но и позволяет мышечным группам более эффективно сокращаться. Это может увеличить не только подвижность ваших мышц для увеличения диапазона движения, но и уменьшить напряжение на ваши суставы от напряженных мышц.
Во время массажа рекомендуется прорабатывать каждую мышечную группу от 30 до 60 секунд для достижения максимальных результатов.
Теперь, когда у вас есть инструменты для эффективного предотвращения травм, вы можете с уверенностью начать любимую тренировку!