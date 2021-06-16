15 июня Ивица Олич покинул ЦСКА. Он занимал пост тренера меньше трех месяцев (85 дней с заключения контракта). Любимец болельщиков не смог себя оправдать, но решение с назначением Олича уже было авантюрой для клуба.
Вместо Олича тренером назначен Алексей Березуцкий. Pravda.Ru разбирается в этой ситуации и ищет ответы на такие вопросы:
Напомним, что хорватский специалист ранее был игроком ЦСКА и авторитетом для многих болельщиков. Сам Ивица поблагодарил клуб и фанатов за впечатления.
Официальная причина — другое видение работы и будущего первой команды. Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram-канале написал, что причина увольнения Олича — результаты, травмы и нарушение коммуникации внутри команды.
Хорватский тренер был назначен на пост 23 марта. За это время он провел 9 матчей, из них 4 — проиграл, 4 — выиграл и одна игра с "Уфой" сыграна вничью (1:1). Результат критичный. ЦСКА вылетел из Кубка России от "Локомотива" (0:3) и потерял место в еврокубках после поражения от "Сочи" (2:1).
За 9 матчей ЦСКА выиграл только один матч с соперником посерьёзнее — с "Краснодаром" (3:1), но тогда игра ничего не решала. Результат — шестое место в РПЛ впервые за 20 лет.
По данным Transfermarkt, 3 игрока ЦСКА получили травмы:
По версии "Чемпионата", причина увольнения Олича — разногласия с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым.
Еще одна возможная причина увольнения Олича — отсутствие грамотных тренерских решений из-за нехватки опыта. В прошлом Ивица был ассистентом тренера в сборной Хорватии. У него не было самостоятельного опыта управления командой, поэтому он вполне мог допускать ошибки.
С другой стороны, руководство ЦСКА также могло ошибиться. Клуб назначил Олича по большей части из-за болельщиков, но не предусмотрел, что хорват принесет команде шестое место в таблице. Результат — Олич покидает команду.
"Спартак" отреагировал в Twitter на уход Олича так:
"Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее".
Конечно, красно-белые имели в виду прозвище команды "кони". Болельщики ЦСКА были в недоумении после увольнения хорвата и критиковали руководство клуба.
Согласно опросу Sports.ru, 55% болельщиков считают, что ЦСКА правильно поступил, уволив Олича.
После назначения хорвата экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий признался, что был расстроен выбором руководства:
"Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лёха Березуцкий, и Серёга Игнашевич, и я — а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас".
Теперь тренером будет Алексей Березуцкий. Его тренерский опыт тоже небольшой — тренер-стажер в "Витессе", спортивный координатор в ЦСКА (1 год), ассистент тренера и исполняющий обязанности тренера. Алексей намного ближе к ЦСКА, чем Олич, но это очередной риск для команды.
Спортивная общественность видит возможное назначение Леонида Слуцкого, но скорее всего тренер продлит контракт с "Рубином" до 2024 года. Из свободных тренеров до сих пор остаются: Мурад Мусаев из "Краснодара", Игорь Шалимов из "Ахмата", Рашид Рахимов из "Уфы" и Юрий Семин из "Локомотива".
Руководству ЦСКА нужен специалист хотя бы с небольшим опытом (1-2 года в качестве главного тренера). Однако не стоит думать, что назначение тренера исправит ситуацию с результатами. Проблемы ЦСКА преследуют с 2019 года.
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