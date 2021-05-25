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Автор Ирина Гусакова

Хоккеист Абдуллин запустил благотворительный проект по развитию дворового спорта

Спорт

Шанс попасть в большой спорт появился у детей московского района Строгино.

Хоккеист Абдуллин запустил благотворительный проект по развитию дворового спорта

Благодаря благотворительному проекту бывшего игрока Континентальной хоккейной лиги, чемпиона России Дениса Абдуллина хоккеисты из дворовой команды впервые смогли тренироваться весь сезон и даже получили право представлять округ на городских соревнованиях "Золотая шайба". По его словам, дворовой спорт для ребят — это возможность попробовать себя в спорте, независимо от первоначальных данных.

Проба льда

В декабре 2020 года глава управы района Строгино Виктор Коновалов предложил Абдуллину взять наставничество над дворовой секцией "Строгино плюс", где под руководством Андрея Пулагина занимались около 15 человек.

"Для меня это эксперимент. Решил подойти к процессу со всей серьезностью. Так как зарплаты тренеров дворовых команд не высокие, профессиональные спортсмены редко туда идут. Предложил тренерам своей академии, которые имеют большой опыт за плечами, работать по совместительству. Начали тренировать по программе академии, и проект вызвал такой большой общественный резонанс, что за три месяца количество участников выросло до 70 человек", — сказал хоккеист, отметив, что все тренировки для детей бесплатные.

Позднее команду переименовали в "Дружину". Расширили набор — не с 8 лет, как было ранее, а с 4 лет.

Когда из-за погодных условий лед во дворе пришлось закрыть, Абдуллин нашел спонсора, оплатившего аренду льда два раза в неделю в ледовом дворце "Крылатское". И впервые за историю дворового спорта дети тренировались не три-четыре месяца, а практически полноценный сезон.

Соревновательный момент

Регулярность и грамотно выстроенный тренировочный процесс помогли добиться хороших результатов. Команда выиграла окружные соревнования среди дворовых команд и получила право представлять Северо-запад на городской "Золотой шайбе". По словам хоккеиста, соревнования подстегивают детей заниматься еще больше. В мае планировалось организовать турнир с турецкими спортсменами, но его перенесли на более поздний срок из-за пандемии.

В ближайшее время для дворовой команды сделают масштабное закрытие сезона, где ребята смогут познакомиться со звездами российского хоккея.

Дворовый хоккей
Дворовый хоккей

Мостик в профессиональный спорт

Хоккеист добавляет, что в отличие от детско-юношеских спортивных школ, в которые детей отбирают по определенным параметрам, в дворовых командах могут играть все желающие.

"Это своеобразный мостик в профессиональный спорт. Дворовые команды дают ребенку нужный уровень подготовки для того, чтобы потом пройти отбор, открывают двери в профессиональный спорт. У нас даже слоган родился: "Чемпионы рождаются во дворе". Это глобальная история, с помощью которой можно создавать новых чемпионов", — подчеркнул спортсмен.

Причем, при должном усердии и регулярных тренировках, физические данные ребенка уходят на второй план. Подобные примеры есть и среди воспитанников Абдуллина, и среди мировых звезд хоккея.

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