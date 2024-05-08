Забота о ногтях без гель-лака: секреты здоровых и красивых ногтей

Как правильно ухаживать за ногтями, если вы не любите гель-лак

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Действительно, современная жизнь без гель-лака кажется почти невозможной: это покрытие облегчает заботу о маникюре и защищает ногти. Но далеко не всем он подходит из-за возможных аллергических реакций.

Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

В таком случае важно знать, как ухаживать за ногтями без гель-лака, чтобы сохранить их здоровье. Поддержание оптимальной длины — один из ключевых аспектов. Отрастив длинные ногти после снятия гель-лака, рекомендуется оставить их короткими хотя бы на несколько месяцев, чтобы пластина ногтя могла восстановиться. Одновременно важно поддерживать чистоту ногтей, регулярно проводя водные процедуры с мягким мылом и специальной щеточкой. При обрезке ногтей следует быть осторожным, предпочтительнее использовать щипчики на 90% длины ногтей и завершить процесс пилочкой.

Таким образом, сохранение здоровья ногтей без гель-лака требует правильного ухода и внимания к деталям.