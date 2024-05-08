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Очень простой и, несомненно, вкусный салат из куриной грудки с виноградом, киноа и запечённой морковкой

Рецепт салата из куриной грудки с виноградом

1:45
Еда

Свежий виноград можно добавлять в салаты или использовать для приготовления чатни и сальсы, а также он отлично подходит для салата с курицей.

Рецепт салата из куриной грудки с виноградом
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ниже мы приводим простой рецепт жареной курицы с виноградом и киноа.

Ингредиенты

  • 4 чашки смеси салатной зелени
  • 2 чашки моркови
  • 1,5 чашки варёной киноа
  • 1,5 стакана красного винограда без косточек, разрезанного пополам
  • 1,5 стакана измельчённой приготовленной куриной грудки без кожи
  • 1,5 стакана свежей петрушки
  • 1/2 стакана зелёного лука, тонко нарезанного
  • 1/2 стакана поджаренного нарезанного миндаля
  • 5 столовых ложек греческого йогурта
  • 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 2 столовые ложки воды
  • 1,5 столовой ложки мёда
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 3/4 чайной ложки молотого тмина
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
  • Соль
  • Кулинарный спрей

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Смешайте морковь, оливковое масло и соль в форме для желейных рулетов. Выпекайте в течение 15 минут.
  3. Смешайте в большой миске соль, йогурт, лимонный сок, воду, мёд, тмин и перец. Перемешайте ингредиенты венчиком.
  4. Добавьте запечённую морковь, киноа, куриную грудку, виноград, зелёный лук, петрушку и миндаль, затем перемешайте.
  5. Разложите зелень по четырём тарелкам, перед подачей на стол положите в каждую смесь с киноа и виноградом.
Салат из курицы с виноградом. Легкий и очень вкусный!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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