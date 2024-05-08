Очень простой и, несомненно, вкусный салат из куриной грудки с виноградом, киноа и запечённой морковкой

Рецепт салата из куриной грудки с виноградом

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий виноград можно добавлять в салаты или использовать для приготовления чатни и сальсы, а также он отлично подходит для салата с курицей.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ниже мы приводим простой рецепт жареной курицы с виноградом и киноа.

Ингредиенты

4 чашки смеси салатной зелени

2 чашки моркови

1,5 чашки варёной киноа

1,5 стакана красного винограда без косточек, разрезанного пополам

1,5 стакана измельчённой приготовленной куриной грудки без кожи

1,5 стакана свежей петрушки

1/2 стакана зелёного лука, тонко нарезанного

1/2 стакана поджаренного нарезанного миндаля

5 столовых ложек греческого йогурта

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

2 столовые ложки воды

1,5 столовой ложки мёда

2 чайные ложки оливкового масла

3/4 чайной ложки молотого тмина

1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

Соль

Кулинарный спрей

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Смешайте морковь, оливковое масло и соль в форме для желейных рулетов. Выпекайте в течение 15 минут. Смешайте в большой миске соль, йогурт, лимонный сок, воду, мёд, тмин и перец. Перемешайте ингредиенты венчиком. Добавьте запечённую морковь, киноа, куриную грудку, виноград, зелёный лук, петрушку и миндаль, затем перемешайте. Разложите зелень по четырём тарелкам, перед подачей на стол положите в каждую смесь с киноа и виноградом.