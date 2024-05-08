Очень простой и, несомненно, вкусный салат из куриной грудки с виноградом, киноа и запечённой морковкой
Рецепт салата из куриной грудки с виноградом
1:45
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08.05.2024 19:52
Свежий виноград можно добавлять в салаты или использовать для приготовления чатни и сальсы, а также он отлично подходит для салата с курицей.
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ниже мы приводим простой рецепт жареной курицы с виноградом и киноа.
Ингредиенты
4 чашки смеси салатной зелени
2 чашки моркови
1,5 чашки варёной киноа
1,5 стакана красного винограда без косточек, разрезанного пополам
1,5 стакана измельчённой приготовленной куриной грудки без кожи
1,5 стакана свежей петрушки
1/2 стакана зелёного лука, тонко нарезанного
1/2 стакана поджаренного нарезанного миндаля
5 столовых ложек греческого йогурта
3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
2 столовые ложки воды
1,5 столовой ложки мёда
2 чайные ложки оливкового масла
3/4 чайной ложки молотого тмина
1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
Соль
Кулинарный спрей
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Смешайте морковь, оливковое масло и соль в форме для желейных рулетов. Выпекайте в течение 15 минут.
Смешайте в большой миске соль, йогурт, лимонный сок, воду, мёд, тмин и перец. Перемешайте ингредиенты венчиком.
Добавьте запечённую морковь, киноа, куриную грудку, виноград, зелёный лук, петрушку и миндаль, затем перемешайте.
Разложите зелень по четырём тарелкам, перед подачей на стол положите в каждую смесь с киноа и виноградом.
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Салат из курицы с виноградом. Легкий и очень вкусный!