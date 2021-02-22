9 февраля УЕФА предложил изменить формат Лиги чемпионов с 2024 года. Европейские федерации футбола должны утвердить проект реформы, чтобы новый формат ЛЧ вступил в силу.
Exclusive: Uefa ready to consider expanding Champions League to 36 teams from 2024-25 @timwig https://t.co/1s5wj3kcZY— Telegraph Football (@TeleFootball) October 19, 2020
По сведениям Sky Sports, 55 ассоциаций УЕФА поддержали реформу Лиги чемпионов.
Главные изменения:
После окончания группового этапа происходит следующее:
Причина реформы ЛЧ — недовольство топ-клубов. Об этом говорил глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов в интервью "СЭ":
"Недавно некоторые топ-клубы даже заявили об идее создания альтернативного турнира, но УЕФА выступил с инициативой и предложил свой путь реформ, где будет применяться взвешенный подход".
Еще одна причина создания нового формата — повышение доходов топ-клубов. Идея в том, что в первом раунде топ-клубы будут играть только с сильными командами. Это позволит повысить выручку клубов (ТВ-трансляции и спонсорские контракты станут дороже из-за популярности матчей).
СМИ предполагают, что УЕФА выберет один из двух вариантов нового турнира:
1. ЛЧ по швейцарской системе. Группы в ЛЧ будут отменены. Все клубы сыграют по 5 игр дома и 5 матчей в гостях.
2. Количество групп расширяется до 6. Шесть команд проведут 10 игр. В плей-офф попадут клубы, занявшие в своих группах два первых места, плюс еще 4 команды с третьим местом.
Плюсы
Преимущества нового формата ЛЧ:
Еще одно преимущество в пользу УЕФА: снижение вероятности появления Европейской Суперлиги.
Напомним, что известные топ-клубы "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Реал Мадрид", "Ювентус", "Арсенал", "Барселона" и "Милан" предложили создать специальную лигу для сильнейших клубов.
Проект предполагает 11 команд, которые получат право выступать в Суперлиге в течение 20 лет без возможности вылететь. По инициативе топ-клубов, в Суперлигу будут приглашены еще 5 гостевых команд, которые смогут побороться за чемпионство.
УЕФА относится негативно к Суперлиге, а ФИФА вообще пообещала не допустить игроков к играм сборных, принявших участие в элитном чемпионате.
Минусы
Недостатки нового формата:
При новом формате команды ниже ТОП-5 стран по таблице коэффициентов УЕФА могут с трудом рассчитывать на попадание в групповой этап ЛЧ. Клубам придется начинать с отборочных матчей.
Как говорил Зеленов в интервью "СЭ", при новом формате для РПЛ есть ряд трудностей. Во-первых, в чемпионате России отличительный график из-за климатических особенностей, поэтому вписаться в новый турнир будет сложно.
Во-вторых, Россия занимает низкую позицию в рейтинге УЕФА. Это означает, что в сезоне 2024/25 российские клубы будут отправлены в отборочный турнир еврокубков, где будут играть за групповой этап ЛЧ.
В рейтинге УЕФА с 2018/19 по 2022/23 Россия занимает 13-е место (коэффициент 16,582). На 12-м месте располагается Сербия (17 очков), а на 14-м Кипр (15,25). До коэффициента Кипра Россия вряд ли дойдет, но для пропуска отборочного турнира необходимо попасть в ТОП-10.
До десятой строчки России нужно опередить Сербию, Украину и Австрию. На девятом месте Бельгия с большим отрывом от Австрии (21,2 против 18,7).
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Советскому спорту" надеется, что УЕФА не закроет российским клубам вход в ЛЧ.
Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в своей колонке назвал Россию балластом в новой Лиге чемпионов.
Комментатор Георгий Черданцев назвал реформу еврокубка катастрофой.
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил, что новая ЛЧ негативно повлияет на развитие футбола.
Согласно опросу Sports. ru, 66% болельщиков против новой реформы ЛЧ.
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