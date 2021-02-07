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Автор Владан Джурич

Почему затянулся трансфер Промеса в "Спартак"

Спорт » Командные виды » Футбол

В прошлом самый результативный легионер "Спартака" и игрок "Аякса" Квинси Промес возвращается к "красно-белым". 1 февраля PR-директор московского клуба Антон Фетисов сообщил о трансфере.

Почему затянулся трансфер Промеса в "Спартак"

"Спартак" приобретает Промеса на правах аренды. Детали сделки:

  • сумма трансфера — 500 тысяч евро;
  • возможен выкуп — 9 миллионов евро;
  • зарплата игрока — 3,5 миллиона евро в год, плюс бонусы.

Однако сделка затянулась из-за разногласий в графике платежей и финансовых гарантий. Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал в интервью "СЭ", что сделка состоится, если клубы договорятся.

"Аякс" требует финансовых гарантий — фиксированных денег, гарантирующих заключение сделки. Такое решение голландский клуб принял в связи с расследованием по делу о ножевом ранении.

История задержания

13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в драке. По информации De Telegraaf, футболист напал с ножом на человека.

По данным того же источника, в ходе драки пострадал родственник Промеса.

Сама же история произошла летом 2020 года. Во время семейного праздника произошла ссора между футболистом и его двоюродным братом. Родственник спортсмена написал заявление в полицию только спустя пять месяцев.

De Telegraaf написал, что Промеса признали виновным. Футболисту грозит до четырех лет тюрьмы. Хотя адвокат CAS Кристиан Виссер рассказал, что за такое преступление спортсмен может получить восемь лет тюрьмы.

16 декабря 2020 года Промес выходит на свободу. По словам его адвоката, у спортсмена отсутствуют основания для продления срока. Сторона защиты также утверждает, что Промес не находился на месте инцидента.

Представители "Аякса" в интервью Fox Sports Netherlands сказали следующее:

"Это досадная ситуация. Но если вас в чем-то обвиняют, это не значит, что вы действительно это сделали. "Аякс" считает, что пока слишком рано говорить об этом".

Это не первое задержание Промеса. В 2018 году на Ибице футболист был задержан за избиение своей жены и драку с людьми, которые пытались защитить женщину. После суда Промес признал вину и получил штраф.

Когда прилетит Промес

Планировалось, что Промес присоединиться к "красно-белым" на зимних сборах в ОАЭ. Однако команда закончит сборы 8 февраля, поэтому Промес может не успеть.

По данным Телеграм-канала "Футбольный Бигги", форвард может приехать на последние зимние сборы в Сочи или Москве.

Трудности сделки

Главные трудности трансфера:

  • игрок находится под следствием в качестве подозреваемого;
  • "Аякс" требует финансовые гарантии, что сделка не сорвется при любом решении суда;
  • если вина спортсмена будет доказана, то "Спартак" может потерять деньги и игрока.

По данным издания NRC, переход Промеса не помешает полиции в расследовании по делу о ножевом ранении.

Сейчас клубы пытаются согласовать лучший вариант графика платежей. Из-за следствия обе команды рискуют потерять деньги, а в худшем случае — игрока.

Сама сделка пока находится на паузе, но договоренность по финансовой стоимости уже согласована.

Что говорят о трансфере Промеса

Российские болельщики ждут возвращения хавбека в "Спартак". Согласно опросу "СЭ", большинство фанатов (около 35%) считают, что Промес станет важным игроком команды.

Экс-хавбек "Спартака" Андрей Тихонов считает, что переход Промеса станет усилением для команды.

Бывший футболист Владимир Быстров заявил, что Промес может повлиять на тактическую схему игры:

"Если "Спартак" продолжит так же играть от обороны, то ничего не изменится, но приход футболистов такого уровня несет перемены".

Экс-полузащитник Роман Широков посчитал, что Промес может вписаться в текущую схему игры.

Голландские болельщики хотят, чтобы "Аякс" скорее продал Промеса. Большая часть фанатов говорит о плохой форме футболиста, следствии и деньгах за сделку.

Некоторые болельщики считают, что Промес наносит репутационный ущерб "Аяксу".

Другая часть фанатов вспоминала инцидент бывшего игрока Адриана Муту, который был уволен из "Челси" после обнаружения кокаина.

Вот несколько комментариев болельщиков на Voetbalzone. nl:

  • пользовательBME12:"Если он окажется виновным, и из-за этого трансфер не состоится, то, думаю, Промес может выплатить 9 миллионов из своего кармана";
  • пользовательmessino:"Промес поставил "Аякс" в затруднительное положение своим отношением и поведением. Мне казалось маловероятным, что есть другие клубы, которые осмеливаются заключить контракт с подозреваемым в преступлении. Потому что вы сильно рискуете. К сожалению, "Спартак" тоже успел это увидеть.Какая трата денег для"Аякса".
  • Пользовательwar75:"Что ж, этого следовало ожидать. Я считаю, что "Спартак" прав и не хочет рисковать. С другой стороны, "Аякс" этого не хочет. Однако, если дело зайдет в тупик, я боюсь, что "Аякс" воспользуется преимуществом, и Промес останется в Амстердаме".
  • пользовательSirius:"Его результативность в этом сезоне не соответствует даже половине этого показателя[зарплаты]"

Таким образом, голландские болельщики ждут скорейшего ухода игрока из "Аякса" и обсуждают неудачные трансферы голландского клуба.

Почти официально

По сведениям голландских журналистов, к утру воскресения стороны уладили все детали и оформили сделку.

"Официальное заявление будет опубликовано в ближайшее время. Квинси Промес — уже игрок "Спартака" — написал журналист Voetbal слова Хередии в Twitter.

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Темы футбол фк аякс трансферы фк спартак квинси промес
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