В прошлом самый результативный легионер "Спартака" и игрок "Аякса" Квинси Промес возвращается к "красно-белым". 1 февраля PR-директор московского клуба Антон Фетисов сообщил о трансфере.
"Спартак" приобретает Промеса на правах аренды. Детали сделки:
Однако сделка затянулась из-за разногласий в графике платежей и финансовых гарантий. Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал в интервью "СЭ", что сделка состоится, если клубы договорятся.
"Аякс" требует финансовых гарантий — фиксированных денег, гарантирующих заключение сделки. Такое решение голландский клуб принял в связи с расследованием по делу о ножевом ранении.
13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в драке. По информации De Telegraaf, футболист напал с ножом на человека.
По данным того же источника, в ходе драки пострадал родственник Промеса.
Сама же история произошла летом 2020 года. Во время семейного праздника произошла ссора между футболистом и его двоюродным братом. Родственник спортсмена написал заявление в полицию только спустя пять месяцев.
De Telegraaf написал, что Промеса признали виновным. Футболисту грозит до четырех лет тюрьмы. Хотя адвокат CAS Кристиан Виссер рассказал, что за такое преступление спортсмен может получить восемь лет тюрьмы.
16 декабря 2020 года Промес выходит на свободу. По словам его адвоката, у спортсмена отсутствуют основания для продления срока. Сторона защиты также утверждает, что Промес не находился на месте инцидента.
Представители "Аякса" в интервью Fox Sports Netherlands сказали следующее:
"Это досадная ситуация. Но если вас в чем-то обвиняют, это не значит, что вы действительно это сделали. "Аякс" считает, что пока слишком рано говорить об этом".
Это не первое задержание Промеса. В 2018 году на Ибице футболист был задержан за избиение своей жены и драку с людьми, которые пытались защитить женщину. После суда Промес признал вину и получил штраф.
Планировалось, что Промес присоединиться к "красно-белым" на зимних сборах в ОАЭ. Однако команда закончит сборы 8 февраля, поэтому Промес может не успеть.
По данным Телеграм-канала "Футбольный Бигги", форвард может приехать на последние зимние сборы в Сочи или Москве.
Главные трудности трансфера:
По данным издания NRC, переход Промеса не помешает полиции в расследовании по делу о ножевом ранении.
Сейчас клубы пытаются согласовать лучший вариант графика платежей. Из-за следствия обе команды рискуют потерять деньги, а в худшем случае — игрока.
Сама сделка пока находится на паузе, но договоренность по финансовой стоимости уже согласована.
Российские болельщики ждут возвращения хавбека в "Спартак". Согласно опросу "СЭ", большинство фанатов (около 35%) считают, что Промес станет важным игроком команды.
Экс-хавбек "Спартака" Андрей Тихонов считает, что переход Промеса станет усилением для команды.
Бывший футболист Владимир Быстров заявил, что Промес может повлиять на тактическую схему игры:
"Если "Спартак" продолжит так же играть от обороны, то ничего не изменится, но приход футболистов такого уровня несет перемены".
Экс-полузащитник Роман Широков посчитал, что Промес может вписаться в текущую схему игры.
Голландские болельщики хотят, чтобы "Аякс" скорее продал Промеса. Большая часть фанатов говорит о плохой форме футболиста, следствии и деньгах за сделку.
Некоторые болельщики считают, что Промес наносит репутационный ущерб "Аяксу".
Другая часть фанатов вспоминала инцидент бывшего игрока Адриана Муту, который был уволен из "Челси" после обнаружения кокаина.
Вот несколько комментариев болельщиков на Voetbalzone. nl:
Таким образом, голландские болельщики ждут скорейшего ухода игрока из "Аякса" и обсуждают неудачные трансферы голландского клуба.
По сведениям голландских журналистов, к утру воскресения стороны уладили все детали и оформили сделку.
"Официальное заявление будет опубликовано в ближайшее время. Квинси Промес — уже игрок "Спартака" — написал журналист Voetbal слова Хередии в Twitter.
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