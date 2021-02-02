Невероятный контракт Месси: что будет с капитаном "Барселоны"?

В конце января испанское издание El Mundo раскрыло подробности контракта капитана "Барселоны" Лионеля Месси. За четыре года аргентинец получит более 555 миллионов евро.

Сумма разделена следующим образом:

1,16 миллиона евро — бонус за участие в большинстве матчах сезона (более 60%);

3,5 миллиона евро — победа в Лиге чемпионов;

1,65 миллиона евро — участие в ЛЧ;

104 тысячи евро — победа в Кубке Испании;

115,2 миллиона евро — бонус за подписание нового контракта с "Барсой";

77,9 миллиона евро — бонус за лояльность;

66,2 миллиона евро — бонус в случае расставания;

138 миллионов евро — зарплата игрока за сезон.

В контракте три подозрительных пункта:

Защита от потери игрока в случае отстранения от деятельности из-за игр сборной Аргентины. Возможность самостоятельно расторгнуть контракт, если Каталония получит независимость. Запрет на критику руководства клуба в социальных сетях. Этот пункт, по мнению ElMundo, был трижды нарушен аргентинцем.

Месси зарабатывает около 75,9 миллиона евро в год после вычета налогов.

Spanish paper El Mundo reveal costs of Leo Messi's contract Headline: 'The Contract Which Ruined Barcelona' - €555,237,619 contract over 4 years

- €138m per season fixed + variables

- €115,225,000 as ‘renewal fee’ for accepting the contract

- €77,929,955 loyalty bonus pic.twitter.com/1zmhfxJnFm — 101 Great Goals (@101greatgoals) January 31, 2021

Напомним, что общий долг "Барселоны" уже превышает один миллиард евро. При бывшем президенте Жозе Бартомеу каталонский клуб взяли кредиты на сумму около 500 миллионов евро, и не вернул их. По данным СМИ, 730 миллионов евро каталонцы готовы вернуть в ближайшее время.

По информации Marca, Месси недополучил от "Барсы" еще 63,5 миллиона евро. Клуб заплатил аргентинцу только 13 процентов от этой суммы (8,5 миллиона евро).

Реакция Месси

По сведениям Don Balon, Месси пришел в ярость после обнародования деталей его контракта.

Издание Marca пишет, что Месси может подать в суд на людей, причастных к утечке информации: экс-президента "Барселоны" Жозе Бартомеу, текущего президента Карлеса Тускетса и исполнительного директора Оскара Грау.

Менеджмент клуба отрицает свою причастность к утечке информации. К тому же "Барса" не несет ответственности за статью El Mundo, поэтому оказывает аргентинцу полную поддержку.

Мнения

Текущий президент "Барсы" Карлес Тускетс намекал на большую зарплату Месси: "С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы желательно".

На защиту Месси встал один из кандидатов в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта:

"Мы провели исследование, которое показывает, что Месси генерирует треть дохода "Барсы".

Лапорта добавил, что совет директоров разрушил клуб, а Месси принес результаты.

Спортивное издание Ole поддержало капитана "Барселоны", представив его статистику.

За всю карьеру Месси провел 755 матчей, забил 650 голов и сделал 260 голевых передач.

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал в интервью "СЭ", что каталонский клуб уже давно покрыл всю зарплату Месси на продаже футболок, атрибутике и рекламе.

Из-за утечки информации "Реал Мадрид" обвинил "Барселону" в нарушении финансового фэйр-плея (ФФП) — документа, принятого УЕФА, для контроля доходов и расходов клуба.

По правилам ФФП, спортивные организации не должны тратить больше, чем заработали, но есть несколько исключений.

Во-первых, владелец клуба может погасить до 45 миллионов евро убытков за счет собственного капитала.

Во-вторых, отсутствует контроль за расходами на инфраструктуру клуба, например, вложения в строительство стадиона или академию.

В-третьих, если спортивная организация показывает положительную динамику доходов и удачно покрывает расходы, то клуб не получит штраф за нарушение ФФП.

Скорее всего "Барселона" не нарушала ФФП за счет денег от спонсоров (генеральный спонсор — интернет-компания Rakuten, конкурирующая с Amazon и eBay) и положительного трансферного баланса — 67,5 миллиона евро (126,5 миллиона евро по доходам и 59 миллионов евро по расходам).

Будущее Месси

Журналисты утверждают, что после обнародования зарплат Месси покинет "Барселону". Его контракт заканчивается летом этого года.

У аргентинца есть два варианта: покинуть каталонский клуб или остаться. В первом случае Месси все равно получит деньги за лояльность — около 39 миллионов евро, по данным As.

Во втором случае Месси продлит контракт и продолжить выступать за клуб на похожих условиях.

В случае первого варианта, Месси может попасть в ПСЖ и "Манчестер Сити". Это единственные клубы, которые могут предложить аргентинцу солидный контракт. К тому же ранее ПСЖ проявлял интерес к Лео.