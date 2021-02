В конце января испанское издание El Mundo раскрыло подробности контракта капитана "Барселоны" Лионеля Месси. За четыре года аргентинец получит более 555 миллионов евро.

Сумма разделена следующим образом:

В контракте три подозрительных пункта:

Месси зарабатывает около 75,9 миллиона евро в год после вычета налогов.

Spanish paper El Mundo reveal costs of Leo Messi's contract

Headline: 'The Contract Which Ruined Barcelona'

- €555,237,619 contract over 4 years

- €138m per season fixed + variables

- €115,225,000 as ‘renewal fee’ for accepting the contract

- €77,929,955 loyalty bonus pic.twitter.com/1zmhfxJnFm