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Автор Инна Новикова

Олимпиада без российского флага: провал спортивных чиновников

Спорт

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил чистым российским спортсменам участвовать в соревнованиях без спецдопуска. На Олимпийских играх и чемпионатах мира два года они смогут выступать только в нейтральном статусе. В менее значимых соревнованиях они могут участвовать под российским флагом. CAS не стал накладывать санкции на Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Они смогут по своему усмотрению формировать команды на Игры в Токио и Пекин.

Спортивный арбитраж удовлетворил требования ВАДА по санкциям к РУСАДА, но ограничил их действие двумя годами вместо запрошенных четырех. Некоторая национальная символика на форме сборной все же разрешена, но на Олимпиадах в Токио-21-м и Пекине-22 российского флага и гимна не будет. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог и политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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— Дмитрий, Спортивный арбитражный суд на два года лишил Россию национальных символов на самых крупных соревнованиях. Мы — под нейтральными флагами. Чистым российским спортсменам все-таки разрешено участвовать в соревнованиях. Что значит чистый — кто ни разу не попадался с допингом?…

— Да, кто не попадался. У нас проблема очень большая — наследие бывшего министра спорта господина Мутко, который, как оказалось, умеет строить спортивные объекты, но не умеет заниматься построением системы спорта, к сожалению. Все это теперь приходится разгребать.

В принципе к этому шло уже давно, такая ситуации была ожидаемой. Современный спорт невозможен без качественной современной медицины. Более того, просто из-за того, какие продукты употребляет спортсмен в пищу, могут быть совершенно скандальные анализы.

Биохимия, биофизика активно задействованы сейчас в спорте, это требует соответствующих подходов. У нас есть соответствующие ученые и оборудование, но мы это организовать не смогли. Поэтому сейчас страдают спортсмены.

Некоторые говорят, что не надо ехать под нейтральным флагом. Но это будет еще больший удар по всей нашей системе спорта.

Вопрос стоит в другой плоскости. И мы не можем не пустить наших спортсменов, потому что для нас они все равно будут своими даже без флага, они будут примером для подрастающих поколений.

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Здоровый образ жизни — сложная система, которая формируется, в том числе на реальных примерах. А если российским спортивным юристам получится что-то оспорить, это будет огромной победой. Хотя такое, конечно, маловероятно.

Но сейчас необходимо, к сожалению, соглашаться с теми условиями, в которых мы оказались, и перестраивать эту систему. Мы находимся в такой ситуации, что нас остановили, но мы можем сделать шаг назад, а можем — два шага вперед.

Другой момент: сможет ли это организовать действующий министр спорта, от которого я даже ни одного разумного комментария по этой теме не услышал? А это — непосредственная его проблема, ему этим надо заниматься.

Вячеслав Фетисов постоянно говорит про эту тему, поднимает важные вопросы и предлагает здравые решения. А где и почему профильный министр отмалчивается, вообще непонятно, его как будто бы и нет.

Может быть, нам тогда нужен другой министр, который решит эту задачу, навсегда покончит с тем, что Россия вынуждена позориться на международных соревнованиях и выступать под нейтральным флагом.

— Вы сказали, что большой спорт — это пример для ребят. Но, к сожалению, у нас сейчас нет массовой системы, которая позволяла бы всем заниматься и находить талантливых ребят в самых отдаленных уголках. Сейчас занимаются те, у кого есть деньги. Например, для фигурного катания нужны коньки, костюмы.

— Хоккей еще дороже. Конечно, вся система спорта, как и система воспитания, требует кардинального изменения. У нас на самом деле все не очень, мягко говоря, хорошо. Надо поднимать и решать многие важные проблемы.

Просто сейчас нам это в очередной раз показали, на международной арене просто макнули в грязь лицом. К сожалению, мы это заслужили. Необходимо выбирать здравый подход и использовать ситуацию для перестройки.

Иначе все это будет ухудшаться, и мы не вернем себе былых позиций. Сейчас — момент возможности для этого, но ведь этим же кто-то должен заниматься. В лице нынешнего министра спорта, к сожалению, я такого управленца не вижу.

— С другой стороны, теперь весь большой спорт — в допинге. Вопрос в том, поймали или нет. И для своих избранных спортсменов назначают специальные препараты… Некоторые спортсмены уже киборгами стали из-за регулярного приема таблеток. Но при этом мы ничего не докажем. Это — их система, и мы вынуждены подчиняться их правилам.

— Действительно, современный профессиональный спорт — весь на допинге. Другой вопрос, что этот допинг либо запрещенный, либо разрешенный, который допускается. Но для этого опять нужна хорошая спортивная фармакология, биофизика. Это вопрос — больше к ученым.

Такие лаборатории должны быть, надо спортсменов контролировать, надо им помогать, чтобы не было таких случаев. Это — вопрос взаимодействия спорта и науки, вопрос создания спортивной инфраструктуры.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы cas зож флаг спорт допинг олимпиада дмитрий фетисов вячеслав фетисов wada против россии: допинговый скандал
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