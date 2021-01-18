Основные итоги прошлого года и предстоящие события года наступившего в программе "Необычная неделя" обсудили политолог и политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов и главный редактор издания "Правда. Ру" Инна Новикова. В конце прошлого года Государственная дума в окончательном чтении приняла поправки в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности.
Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории РФ. Обновленное законодательство дает право признавать иностранными агентами физические лица, в том числе иностранных журналистов, занимающиеся политикой, а также некоммерческие организации.
В число таких признаков включается участие в политической деятельности, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России. СМИ, упоминая о любом иноагенте в своих материалах, будут обязаны указывать, что это лицо исполняет функции иностранного агента. Признанные таковыми лица в России смогут избираться в органы власти, они поскольку не лишены пассивного избирательного права.
— Дмитрий, 2020 год был действительно очень необыкновенный и трудный. Обычно високосные годы всегда бывают сложными, но этот год просто всему миру показал, что это значит. Мы очень надеемся, что какая-то часть проблем уйдет. Конечно, они сами сразу не исчезнут, а потом появятся и новые проблемы.
В этом году у нас будут выборы в Государственную Думу. Судя по уже начавшейся активности наши власти на самом деле очень озабочены тем, насколько эти выборы будут независимыми. Есть основания полагать, что зарубежное влияние будет достаточно серьезное. В связи с этим был принят ряд законов — об иностранных агентах, СМИ и демонстрациях. Насколько мы можем себя обезопасить?
— В 2020 году мы видели очень большую активность на постсоветском пространстве. Были серьезные акции протеста в Белоруссии, а до этого мы видели волнения в Хабаровске — внутри России. Напряжение на границах России сейчас очень высоко.
Действительно, можно сказать о том, что в Кремле опасаются каких-то провокаций, иностранного вмешательства. Законы, которые Государственная Дума принимает в последнее время, как раз показывают эту озабоченность.
Наверняка ведется какая-то деятельность по линии правоохранительных органов, про которые мы можем не знать, поскольку эта информация непубличная. Но наверняка такая работа ведется.
Конечно, отслеживался ход подготовки и проведения выборов в Казахстане, Молдавии и других странах постсоветского пространства. В Кремле внимательно следили именно за тем, были ли там попытки вмешательства со стороны определенных держав.
Исходя из этого уже возможно усиление каких-то сторон по защите нашей безопасности, корректировка действий по подготовке к выборам в нашей стране. В любом случае законодательство по отношению к несистемной оппозиции будет ужесточаться.
— В Молдавии не так давно прошли президентские выборы, уже пришла к власти откровенный выкормыш Сороса. И теперь все идет к тому, что Молдавия станет частью Румынии.
— Может быть, необязательно это будет проявляться юридически, но Молдавия в любом случае будет стремится в Евросоюз. Скоро будут досрочные парламентские выборы, которые обязательны, потому что уже все основные политические силы заявили, что считают их неизбежными.
Эти парламентские выборы, если ничего существенно не изменится, окажутся за сторонниками нового президента госпожи Санду. Конечно, тогда Молдавия неизбежно пойдёт по интеграционному пути в сторону Румынии и в сторону Евросоюза.
Для нас важна, прежде всего, судьба Приднестровья — островка русского мира. Как этот вопрос будет решать Кремль, как будет действовать другие заинтересованные игроки, мы будем наблюдать в ближайшее время.
— Кремль уже несколько лет говорит, что мы не участвуем в делах других государств. При этом нас все равно во всем обвиняют, хотя судя по тому, что происходит на постсоветском пространстве, похоже, что мы действительно никак не участвуем и не влияем на события, которые происходят в даже в соседних странах за исключением Нагорного Карабаха.
— Да, Карабах — единственная территория на постсоветском пространстве, где Россия за последний год показала такую значимую активность. Пришлось вмешаться, чтобы остановить кровопролитие.
Туда направлены миротворцы, хотя понятны все возможные риски и провокации. Собственно, вопрос по Карабаху до сих пор остается открытым. Точка в этом вопросе не поставлена.
Я бы добавил еще, что и в Белоруссии мы несколько поучаствовали, но, конечно, не в такой степени как в Карабахе и достаточно опосредованно. А в целом — да, практически российская власть самоустранилась от работы в ближнем зарубежье.
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