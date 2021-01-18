Российская власть практически самоустранилась от работы в ближнем зарубежье

Основные итоги прошлого года и предстоящие события года наступившего в программе "Необычная неделя" обсудили политолог и политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов и главный редактор издания "Правда. Ру" Инна Новикова. В конце прошлого года Государственная дума в окончательном чтении приняла поправки в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности.

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории РФ. Обновленное законодательство дает право признавать иностранными агентами физические лица, в том числе иностранных журналистов, занимающиеся политикой, а также некоммерческие организации.

В число таких признаков включается участие в политической деятельности, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России. СМИ, упоминая о любом иноагенте в своих материалах, будут обязаны указывать, что это лицо исполняет функции иностранного агента. Признанные таковыми лица в России смогут избираться в органы власти, они поскольку не лишены пассивного избирательного права.

— Дмитрий, 2020 год был действительно очень необыкновенный и трудный. Обычно високосные годы всегда бывают сложными, но этот год просто всему миру показал, что это значит. Мы очень надеемся, что какая-то часть проблем уйдет. Конечно, они сами сразу не исчезнут, а потом появятся и новые проблемы.

В этом году у нас будут выборы в Государственную Думу. Судя по уже начавшейся активности наши власти на самом деле очень озабочены тем, насколько эти выборы будут независимыми. Есть основания полагать, что зарубежное влияние будет достаточно серьезное. В связи с этим был принят ряд законов — об иностранных агентах, СМИ и демонстрациях. Насколько мы можем себя обезопасить?

— В 2020 году мы видели очень большую активность на постсоветском пространстве. Были серьезные акции протеста в Белоруссии, а до этого мы видели волнения в Хабаровске — внутри России. Напряжение на границах России сейчас очень высоко.

Действительно, можно сказать о том, что в Кремле опасаются каких-то провокаций, иностранного вмешательства. Законы, которые Государственная Дума принимает в последнее время, как раз показывают эту озабоченность.

Наверняка ведется какая-то деятельность по линии правоохранительных органов, про которые мы можем не знать, поскольку эта информация непубличная. Но наверняка такая работа ведется.

Кремль смотрит издалека

Конечно, отслеживался ход подготовки и проведения выборов в Казахстане, Молдавии и других странах постсоветского пространства. В Кремле внимательно следили именно за тем, были ли там попытки вмешательства со стороны определенных держав.

Исходя из этого уже возможно усиление каких-то сторон по защите нашей безопасности, корректировка действий по подготовке к выборам в нашей стране. В любом случае законодательство по отношению к несистемной оппозиции будет ужесточаться.

— В Молдавии не так давно прошли президентские выборы, уже пришла к власти откровенный выкормыш Сороса. И теперь все идет к тому, что Молдавия станет частью Румынии.

— Может быть, необязательно это будет проявляться юридически, но Молдавия в любом случае будет стремится в Евросоюз. Скоро будут досрочные парламентские выборы, которые обязательны, потому что уже все основные политические силы заявили, что считают их неизбежными.

Молдавия и Приднестровье

Эти парламентские выборы, если ничего существенно не изменится, окажутся за сторонниками нового президента госпожи Санду. Конечно, тогда Молдавия неизбежно пойдёт по интеграционному пути в сторону Румынии и в сторону Евросоюза.

Для нас важна, прежде всего, судьба Приднестровья — островка русского мира. Как этот вопрос будет решать Кремль, как будет действовать другие заинтересованные игроки, мы будем наблюдать в ближайшее время.

— Кремль уже несколько лет говорит, что мы не участвуем в делах других государств. При этом нас все равно во всем обвиняют, хотя судя по тому, что происходит на постсоветском пространстве, похоже, что мы действительно никак не участвуем и не влияем на события, которые происходят в даже в соседних странах за исключением Нагорного Карабаха.

— Да, Карабах — единственная территория на постсоветском пространстве, где Россия за последний год показала такую значимую активность. Пришлось вмешаться, чтобы остановить кровопролитие.

Туда направлены миротворцы, хотя понятны все возможные риски и провокации. Собственно, вопрос по Карабаху до сих пор остается открытым. Точка в этом вопросе не поставлена.

Я бы добавил еще, что и в Белоруссии мы несколько поучаствовали, но, конечно, не в такой степени как в Карабахе и достаточно опосредованно. А в целом — да, практически российская власть самоустранилась от работы в ближнем зарубежье.