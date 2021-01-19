Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..

Подводя итоги прошлого года по России нельзя было не вспомнить про Белоруссию. Как развивается ситуация в этом направлении. Можно ли сравнивать Белоруссию с Украиной? Можно ли сравнить их по степени российского влияния и вливания средств? Есть ли от этого польза? Также до сих пор у всех остается вопрос: почему, присоединив Крым, Россия оставила на произвол нацистскому режиму восставший Донбасс?… На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политолог и политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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— Дмитрий, в Белоруссии протесты длятся уже достаточно долго. Сначала, когда были массовые активные выступления, Лукашенко обещал за поддержку горы золотые, чуть ли не присоединиться в очередной раз к России, потом опять передумал. Но несмотря на все эти финты, Путин недавно пообещал ему кредит в миллиард долларов.

Хотя в России тоже уже давно сложнейшая экономическая ситуация, усиленная коронавирусом и всевозможными ограничениями. При этом Фонд национального благосостояния никто не трогает. Как вы все это оцениваете?

— Очень важный вопрос поднимаете. Подобная проблема была во времена Советского Союза, когда многие возмущались, что мы помогаем буквально всему миру в ущерб себе. Сейчас действительно ситуация у нас — не самая лучшая, мягко говоря.

Разговоры про диалоги

При этом тут есть еще и имиджевая ошибка Кремля — власть не объясняет гражданам необходимость таких мер.

Ведь оказывая помощь той или иной стране, вкладываясь в их экономику можно получить определенную прибыль за счёт увеличения товарооборота, покупки по сниженной цене их продукции. Такая модель может оказаться достаточно выгодной. Но Кремль не спешит объяснять это.

В принципе это — достаточно распространенная проблема. Зачастую некоторые реформы, которые общество воспринимает как непопулярные, могли бы выглядеть иначе, восприниматься иначе, если бы просто объяснили, что получат граждане в итоге.

Но такого диалога у нас нет. Администрация президента только постоянно говорит про необходимость диалога представителей власти с обществом. Но на практике, к сожалению, этого не происходит.

— В 2014 году, когда уже начались проблемы, волнения на Украине, Россия дала в кредит три миллиарда долларов. Но при этом российская власть больше ничего не сделала, никак не повлияла на Майдан, хотя были возможности.

Никак не были защищены и эти 3 млрд. Что можно сказать людям? Где эти деньги, которые могли бы помочь нашим людям и экономике, работая в нашей стране? Какие объяснения, какие оправдания?

— Дело в том, что там случилась все-таки немножечко другая ситуация. Действительно произошел провал. Я думаю, никто всё-таки не рассчитывал, что всё пойдёт по такому сценарию. Никто не был уверен в том, что ситуация настолько критическая, что Януковичу придется бежать из страны.

Зато в итоге получилась и определенная выгода в плане геополитики, потому что России за счёт этой неразберихи удалось всё-таки вернуть Крым в состав Российской Федерации. Про эти деньги уже даже подзабыли, потому что России в итоге получила больше.

— Западные политики до сих пор все также говорят про аннексию Крыма и так далее, хотя этим событиям уже 6 лет. Очень много всего произошло, но они, как попки заведенные, повторяют. Тогда присоединяли бы уже и Донбасс. Какие проблемы? Ведь там тоже провели референдум, и люди тоже практически единодушно проголосовали за присоединение к России.

— Нет, разница на самом деле огромная. Потому что Крым всё-таки — исконно была российская территория, которая в следствие ошибок руководства ЦК КПСС оказался в составе Украины. Донбасс не обладает таким статусом.

Мы можем сколько угодно говорить, что Донецк, Луганск, да и Харьков и многие другие — пророссийские города, которые настроены на интеграцию в Россию. Но всё-таки по статусу этих территорий споров гораздо больше. Доказать, обосновать их юридическую принадлежность России было бы тяжелее, чем в случае с Крымом.

— Многие эти области после революции входили в состав РСФСР, потом их поэтапно передали Украине, чтобы укрепить её промышленный потенциал. Таким образом восемь областей добавили Украине за счет России. Смеялись, про подводную лодку в степях Украины. У нее же не было даже никакого выхода к морю.

— Конечно, если мы начнём копать глубже, то выясним, что вообще вся Украина — это такое искусственно созданное государство. Но там можно сломать множество юридических копий.

Просто разница по статусу Крыма и Донецка, Луганска, Харькова, Николаева, Одессы — все-таки огромная. И доказать мировому сообществу права на эти территории было бы гораздо тяжелее.

Мы ходим под санкциями, но тем не менее усиленно вкладываемся в инфраструктуру Крыма, развивая ее. Всё-таки Крым был в достаточно плачевном состоянии. Там и сейчас ещё надо строить и строить инфраструктуру, переворачивать горы, но тем не менее уже поменялось очень многое.