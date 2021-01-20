Улучшение отношений с США маловероятны, но возможны

Изменения российско-американских отношений уже начались. Это выражается в частности в ранее озвученном намерении Государственного департамента США закрыть или приостановить работу последних американских генеральных консульств в России. Это связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 году на число американских дипломатов, которым разрешено работать в стране. Потом правда появилась информация, что в урезанном виде все-таки останется консульство в Екатеринбурге.

Какими будут отношения России и США при Байдене, точнее — новой президентской команде? Об этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог и политтехнолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?…

— Дмитрий, вроде бы почти заканчивается история с самыми фальсифицированными выборами президента США. Хотя отголоски всевозможных подтасовок, возможно, еще долго будут аукаться этой псевдо-демократии. Как вы считаете может ли там настоящая гражданская война начаться?

— Наверное, нет, все-таки до этого не дойдет. Высокая медийная и протестная активность у сторонников Трампа действительно продолжается, что вполне обосновано. Всевозможные вбросы, конечно, были массовыми. Это все присутствует.

Но в целом Трамп фактически признал свое поражение и теперь больше работает на публику. Он пытается показывать свою некую политическую брутальность, поэтому продолжает некие заявления.

Понятно, что сам Трамп теперь уже не может публично сказать, что он выборы проиграл. Его не поймут его сторонники. Вся его игра на публику и объясняется этим. Думаю, ничего фатального не произойдет.

Войска ввели, но гражданской войны, по крайней мере, масштабной не будет. Трамп опять же будет время от времени закатывать медийные истерики. Но реально теперь он может только готовиться к выборам через четыре года.

— Сколько ему будет лет-то через четыре года?…

— Но мы видим, что Трамп вполне бодр, он выглядит моложе своего возраста. Почему бы и нет?… Если не появится какая-то другая звезда, при разочаровании в команде Байдена, то у Трампа есть шанс вернуться. Такая уникальная ситуация возможна.

— Вообще мало кто из президентов оправдал ожидания избирателей. Трудно предположить, что это сумеет сделать Байден. Как вы оцениваете его состоятельность и дееспособность?

— Тут еще вопрос: сколько времени Байден вообще будет президентом в силу возраста и здоровья.

— Если он путает имена, фамилии, явки, пароли…

— Да, он действительно путает. Может быть, не в такой степени, как это подается СМИ для массовой аудитории, но, конечно, это есть. И постоянно какие-то… Понятно, что мы не смотрели его медицинскую карту, но проявления слабости организма видны невооруженным взглядом.

Коллективный Байден

Поэтому совершенно неизвестно сколько поработает Байден в силу этих факторов. Даже если Байден формально отработает весь срок, то уже сейчас многое будет зависеть от его окружения. А это — достаточно неоднородная команда, там люди с разными взглядами.

Кто будет побежать в аппаратной борьбе, борясь за доступ, что называется, к телу президента, кто будет оказывать большее влияние на его решения, чья точка зрения будет побеждать в аппаратных спорах внутри команды Байдена, все это — тоже тайна, покрытая мраком. Поэтому коллективный Байден, можно сказать, до сих пор — большая интрига.

Поэтому нельзя даже предположить, как поменяются российско-американские отношения. Они могут как улучшиться, так и ухудшиться. В любом случае 2021 год будет определяющим, будет происходить много событий, которые будут влиять на весь мир и на наши двухсторонние отношения.

Только к концу года, если они придут к какому-то вектору, мы можем более-менее определенно говорить и про следующие три года, но опять же — возможного президентства Байдена. Сейчас он, скорее даже не сам Байден, а его окружение, загадка для российской элиты.

Насколько я вижу, точно такая же загадка Байдена и его команды существует и для китайской элиты. Потому что и сейчас мы видим разные точки зрения по поводу будущих отношений США не только с Россией, но и с Китаем, и со всеми другими странами.

— Вы думаете, что есть шанс улучшения отношений Америки с Россией при Байдене? Ведь даже Трамп много раз говорил какой классный парень Путин, как он любит Россию и тому подобное. Но при нем нисколько не произошло улучшение отношений. А Байден уже сделал много очень жестких заявлений.

У него — богатый опыт в украинских событиях 2014 года и последующего раздрая, и грабежа. Видимо, что шансы на улучшения отношений — минимальны или вообще призрачны. Скорее будут теперь они придумывать новые поводы для всевозможных нападок и санкций. Про Навального уже новые сказки рассказывают, еще что-нибудь придумают или вспомнят события хоть 100-летней давности.

— Все это так. Но политика — очень гибкая дисциплина. И если сейчас окажется, что США выгодно улучшить отношения и дружить с Россией, перезагрузка возможна. Вполне возможны и такие сценарии. Могут быть разные причины возникновения такой дружбы.

Победит ли у Байдена разум?…

Потому что происходит усиление Турции, с которой у Байдена исторически очень сложные отношения, и непонятно, как будет строить Китай политику отношений с США. Мы видим активные действия Великобритании и Франции стать ведущей европейской экономической и политической державой на фоне ослабления Германии.

Поэтому нельзя исключать, что все-таки победит рациональная точка зрения, которая допускает улучшение отношений с Россией. Но утверждать это пока никак невозможно. Покажет 2021 год.