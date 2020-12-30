Кризис российского биатлона: как выступает сборная на Кубке мира

Кубок мира 2020/21 по биатлону стартовал 28 ноября. Сборная России прошла уже 3 этапа Кубка — 27-29 ноября, 3-6 декабря в Контиолахти и 11-13 декабря в Хохфильцене.

Четвертый этап турнира в Хохфильцене уже начался. Он продлится 5 дней (с 17 по 20 декабря), после чего пятый этап в Оберхофе состоится только 7 января 2021 года.

Сборная России пока что выглядит неубедительно. По общему медальному зачету россияне занимают седьмое место. Мужская сборная расположилась пока что на пятом месте, а женская сборная заняла седьмое место по общим зачетам.

За три этапа турнира у россиян пока что нет ни одной медали. В тройке лидеров сборные Норвегии (20 медалей, 9 — золотых), Швеции (12 и 5) и Франции (9 и 1).

По итогам трех этапов и первой встречи четвертого этапа общая статистика по подиумам выглядит так.

Сборная Золото Серебро Бронза Норвегия 9 6 5 Швеция 5 2 5 Франция 1 6 2 Беларусь 1 1 0 Италия 1 0 0 Германия 0 2 5

Статистика выступлений на первом этапе

На первом этапе Кубка мира сборная оказалась вне десятки. В мужской команде даже лидер сборной Александр Логинов не смог показать достойного результата, но финишировал лучше своих товарищей в индивидуальной гонке (10-е место).

Эдуадр Латыпов был не был готов к гонке. Он сам это подтвердил:

"После гонки в субботу не очень хорошо себя чувствовал, до конца не восстановился".

Звезда женской сборной Ульяна Кайшева смогла занять только 15-е месте в индивидуальной гонке.

Лидер сборной Ирина Казакевич вообще не попала в ТОП-50 в индивидуальной гонке. Напомним, что в рейтинге СБР Ирина Казакевич на первой строчке.

Биатлонистка Светлана Миронова, выступившая лучше всех россиянок в спринте (18-е место), вообще не уверена в своем состоянии:

"Это моя первая гонка в сезоне, я не бегала контрольные старты и очень мало делала работы, поэтому было непонятно, в каком я состоянии".

Первые результаты сборной.

Мужчины Место Женщины Место Индивидуальная гонка Александр Логинов 10 Ульяна Кайшева 15 Матвей Елисеев 26 Тамара Воронина 27 Петр Пащенко 37 Евгения Павлова 33 Эдуард Латыпов 43 Лариса Куклина 48 Семен Сучилов 50 Ирина Казакевич 52 Анастасия Гореева 56 Спринт Александр Логинов 12 Светлана Миронова 18 Матвей Елисеев 14 Ульяна Кайшева 26 Эдуард Латыпов 20 Ирина Казакевич 28 Семен Сучилов 36 Евгения Палова 35 Петр Пащенко 62 Лариса Куклина 46 Тамара Воронина 74

Статистика на втором этапе

На втором этапе Кубка мира сборная установила сразу два антирекорда, но зато в эстафете команда заняла четвертое место.

А теперь к антирекордам. Мужская сборная упала ниже 30-го места в спринте, но потом исправились и попали уже в ТОП-30 по результатам гонки-преследования и эстафеты.

После гонки Логинов выразил свое сожаление, но коуч сборной Валерий Польховский поддержал спортсменов, сказав, что после эстафеты прибавится уверенности.

В женской сборной Воронина снялась с гонки из-за промахов. Тренер россиянок Михаил Шашилов объяснил это тем, что у спортсменки выпал диоптр (прицел малокалиберной винтовки).

Таким образом, за два этапа турнира россияне остались без медалей.

Тем не менее хорошую динамику выступлений по местам показывает Казакевич. Это отметил бывший биатлонист Дмитрий Васильев, а экс-биатлонист Евгений Редькин похвалил Ирину за смелые выступления.

Результаты второго этапа.

Мужчины Место Женщины Место Спринт Матвей Елисеев 33 Светлана Миронова 10 Александр Логинов 34 Ирина Казакевич 13 Эдуард Латыпов 46 Тамара Воронина 27 Антон Бабиков 55 Евгения Павлова 44 Петр Пащенко 72 Ульяна Кайшева 54 Семен Сучилов 85 Анастасия Гореева 81 Гонка-преследование Эдуард Латыпов 21 Евгения Павлова 13 Александр Логинов 24 Светлана Миронова 14 Матвей Елисеев 28 Ирина Казакевич 16 Антон Бабиков 52 Ульяна Кайшева 50 Тамара Воронина снята Эстафета Команда Команда Матвей Елисеев 4 Евгения Павлова 4 Антон Бабиков Ирина Казакевич Эдуард Латыпов Светлана Миронова Александр Логинов Ульяна Кайшева

Статистика на третьем этапе

На третьем этапе в эстафете Логинов отправился на штрафной круг и оставил команду без медали.

Также во время эстафеты Латыпов признался, что выложился по полной и его не хватило до конца трассы.

Казакевич, ставшая снова лучшей среди россиянок, заявила журналистам, что может бороться за первую шестерку. Польховский поддержал спортсменку и рассказал, что биатлонистка может работа наравне с лидерами турнира.

Статистика для сборной в среднем выросла. Мужчины заняли четвертое место в эстафете два раза подряд, а женская команда остановилась на восьмом месте в командной гонке.

Мужчины Место Женщины Место Спринт Александр Логинов 20 Ульяна Кайшева 18 Эдуард Латыпов 21 23 Евгений Гараничев 29 Лариса Куклина 31 Матвей Елисеев 32 Евгения Павлова 51 Антон Бабиков 57 Светлана Миронова 73 Саид Каримулла Халили 71 Тамара Воронина 93 Гонка-преследование Евгений Гараничев 14 Ирина Казакевич 14 Матвей Елисеев 19 Лариса Куклина 23 Александр Логинов 21 Ульяна Кайшева 27 Эдуард Латыпов 24 Евгения Павлова 42 Антон Бабиков 31 Эстафета Команда Команда Матвей Елисеев 4 Евгения Павлова 8 Евгений Гараничев Ирина Казакевич Эдуард Латыпов Светлана Миронова Александр Логинов Ульяна Кайшева

Первые результаты на четвертом этапе

17 декабря состоялись первые спринты мужской команды в рамках четвертого этапа турнира в Хохфильцене.

После гонки Евгений Гараничев отметил, что доволен работой в спринте.

Результаты спринтов:

Евгений Гараничев — 13-е место;

Александр Логинов — 17;

Эдуард Латыпов — 30;

Антон Бабиков — 34;

Матвей Елисеев — 38;

Саид Каримулла Халили — 73.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону ВАДА и принял решение о запрете сборной России выступать под своим флагом в течение двух лет.

В IBU пообещали разработать новые рекомендации для российских биатлонистов.

Пока что сборная России выглядит плохо. Результаты говорят сами за себя, но стоит признать, что в эстафетной гонке мужская сборная близка к пьедесталу. В женской команде Казакевич стала больше выделяться.