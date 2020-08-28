После разгромного проигрыша "Барселоны" от "Баварии" (2:8) в Лиге чемпионов капитан сине-гранатовых Лионель Месси всерьез собрался покинуть каталонский клуб.
Новости о возможном уходе аргентинца стали сенсацией в мировом футболе.
Как сообщает Football Espana, 25 августа Месси принял решение покинуть каталонский клуб после разговора с тренером "Барселоны" Роналдом Куманом.
По информации источника, Куман разговаривал с аргентинцем по телефону и заявил, что привилегии Месси закончились.
Голландский тренер не собирается подстраивается под звезд, как это делали все предыдущие тренеры, акцентируя внимание только на определенных игроках: защитника Жорди Альбу, полузащитника Серхио Бускетса и нападающего Лионеля Месси.
В тот же день болельщики собирались у офиса каталонского клуба, сообщает RAC1.
#frac1 | 📸 Alguns aficionats i mitjans de comunicació es troben davant les oficines del Barça. pic.twitter.com/ZWJkcPaSOQ— Esports RAC1 (@EsportsRAC1) August 25, 2020
26 августа Месси отправил руководству документ через бюрофакс с желанием расторгнуть контракт, сообщает Marca. Очевидно, что аргентинец намерен разорвать отношения с клубом в одностороннем порядке.
Позже каталонский клуб подтвердил получение запроса аргентинца.
В тот же день Месси подал запрос в ФИФА на трансферный сертификат, для направления игрока в новый клуб. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в Twitter.
Как пишет El Pais, ФИФА и УЕФА не станут препятствовать конфликту между руководством "Барселоны" и Месси.
По мнению издания AS, "Дело Месси" сможет решиться только в суде.
Испанские СМИ пишут о том, что руководство "Барселоны" настаивает на том, чтобы аргентинец доиграл сезон по контракту до 2021 года и завершил карьеру в каталонском клубе.
Вслед за Месси бывший тренер "Барсы" Кике Сетьен также отправил запрос в клуб для получения документа об увольнении. Сетьен, как и аргентинский форвард воспользовался бюрофаксом, сообщает AS.
По мнению Diario Sport, есть пять причин, по которым Месси хочет покинуть "Барселону":
Причины ухода Месси по мнению издания Marca:
Как сообщает Marca, решение Месси об уходе назревало давно. Чем больше "Барселона" проигрывала, тем больше аргентинец думал о смене клуба.
Напомним, что 27 августа телеканал El Chiringuito показал кадры, где видны Месси и Суарес, выезжающие из ресторана в Барселоне.
🚨💣¡IMÁGENES EXCLUSIVAS!💣🚨
📹@JuanfeSanzPerez 'CAZA' a Luis SUÁREZ y MESSI en BARCELONA. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/5pLV0EfyNx— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020
Существует два варианта:
По информации Sport. es, Бартомеу согласится покинуть свой пост, если Месси публично признает, что не желает видеть руководство в клубе.
Главные клубы-претенденты на Месси:
Около 45% опрошенных считают, что Месси перейдет в "Манчестер Сити". Другая подавляющая часть людей надеется, что аргентинец останется в "Барселоне" (около 29%).
Как сообщает ESPN, Месси предложил нападающему ПСЖ Неймару вместе перейти в "Манчестер Сити". Английский клуб готов заплатить 200 миллионов евро за аргентинца.
Напомним, что "Барселона" назвала сумму отступных, которую придется заплатить клубу-покупателю — 700 миллионов евро.
Известно, что Месси продолжает тренировки в "Барселоне", чтобы избежать штрафов или наказаний от руководства клуба, пишет Diario Sport.
Также известна потенциальная замена Месси. Как сообщает Daily Mail, "Барселона" рассматривает покупку нападающего "Ливерпуля" Саудио Мане.
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