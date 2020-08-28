Самое главное о возможном уходе Месси из "Барселоны"

После разгромного проигрыша "Барселоны" от "Баварии" (2:8) в Лиге чемпионов капитан сине-гранатовых Лионель Месси всерьез собрался покинуть каталонский клуб.

Новости о возможном уходе аргентинца стали сенсацией в мировом футболе.

Хронология событий

Как сообщает Football Espana, 25 августа Месси принял решение покинуть каталонский клуб после разговора с тренером "Барселоны" Роналдом Куманом.

По информации источника, Куман разговаривал с аргентинцем по телефону и заявил, что привилегии Месси закончились.

Голландский тренер не собирается подстраивается под звезд, как это делали все предыдущие тренеры, акцентируя внимание только на определенных игроках: защитника Жорди Альбу, полузащитника Серхио Бускетса и нападающего Лионеля Месси.

В тот же день болельщики собирались у офиса каталонского клуба, сообщает RAC1.

#frac1 | 📸 Alguns aficionats i mitjans de comunicació es troben davant les oficines del Barça. pic.twitter.com/ZWJkcPaSOQ — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) August 25, 2020

26 августа Месси отправил руководству документ через бюрофакс с желанием расторгнуть контракт, сообщает Marca. Очевидно, что аргентинец намерен разорвать отношения с клубом в одностороннем порядке.

Позже каталонский клуб подтвердил получение запроса аргентинца.

В тот же день Месси подал запрос в ФИФА на трансферный сертификат, для направления игрока в новый клуб. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Как пишет El Pais, ФИФА и УЕФА не станут препятствовать конфликту между руководством "Барселоны" и Месси.

По мнению издания AS, "Дело Месси" сможет решиться только в суде.

Испанские СМИ пишут о том, что руководство "Барселоны" настаивает на том, чтобы аргентинец доиграл сезон по контракту до 2021 года и завершил карьеру в каталонском клубе.

Вслед за Месси бывший тренер "Барсы" Кике Сетьен также отправил запрос в клуб для получения документа об увольнении. Сетьен, как и аргентинский форвард воспользовался бюрофаксом, сообщает AS.

Возможные причины ухода

По мнению Diario Sport, есть пять причин, по которым Месси хочет покинуть "Барселону":

Увольнение Эрнесто Вальверде в 2020 году после поражения в Суперкубке Испании.

Плохое отношение с руководством клуба. После проигрыша в чемпионате Испании Месси требовал радикальных изменений в "Барселоне", но этого не случилось, и каталонцы крупно проиграли "Баварии".

Недовольство трансферной политикой. Большинство приобретенных игроков не прижились в клубе и были быстро проданы по менее выгодной цене (Кевин Принс Боатенг, Малком, Арда Туран и другие).

Плохое отношение нового тренера каталонцев к нападающему Луису Суаресу. Напомним, что во время телефонного разговора уругвайца с Куманом, голландец сказал, что не расчитывает на Суареса, лучшего друга Месси.

Месси не устраивают предложения Кумана, в которых "Барселона" не принесет титулов.

Причины ухода Месси по мнению издания Marca:

Команда не усиливалась должным образом из-за чего Месси было трудно показывать высокие результаты.

Мысль об уходе Месси возникла во время проигрышей "Барселоны" в Лиге чемпионов 2017/18 и 2018/19.

Месси еще больше разочаровался в клубе после того, как Куман заявил, что Суарес не нужен. Это стало последней каплей для аргентинца.

Как сообщает Marca, решение Месси об уходе назревало давно. Чем больше "Барселона" проигрывала, тем больше аргентинец думал о смене клуба.

Напомним, что 27 августа телеканал El Chiringuito показал кадры, где видны Месси и Суарес, выезжающие из ресторана в Барселоне.

Выход из ситуации

Существует два варианта:

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу покидает пост и Месси остается. Месси уходит из клуба бесплатно, а президент каталонского клуба остается.

По информации Sport. es, Бартомеу согласится покинуть свой пост, если Месси публично признает, что не желает видеть руководство в клубе.

Главные клубы-претенденты на Месси:

"Манчестер Юнайтед";

"ПСЖ";

"Манчестер Сити".

Около 45% опрошенных считают, что Месси перейдет в "Манчестер Сити". Другая подавляющая часть людей надеется, что аргентинец останется в "Барселоне" (около 29%).

Как сообщает ESPN, Месси предложил нападающему ПСЖ Неймару вместе перейти в "Манчестер Сити". Английский клуб готов заплатить 200 миллионов евро за аргентинца.

Напомним, что "Барселона" назвала сумму отступных, которую придется заплатить клубу-покупателю — 700 миллионов евро.

Известно, что Месси продолжает тренировки в "Барселоне", чтобы избежать штрафов или наказаний от руководства клуба, пишет Diario Sport.

Также известна потенциальная замена Месси. Как сообщает Daily Mail, "Барселона" рассматривает покупку нападающего "Ливерпуля" Саудио Мане.