Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК

Если суд примет доказательства о том, что документы по обвинению российских биатлонисток в применении допинга были подделаны в ВАДА и МОК, российские спортсмены смогут повторно потребовать, чтобы Спортивный арбитражный суд рассмотрел их дела, считает юрист Сергей Алексеев.

Подписи Родченкова в делах о допинге оказались поддельными - Россия 24

Подписи от руки сделаны не Родченковым

Независимые эксперты сообщили немецкому изданию Der Spiegel, что документы по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной не были подписаны лично бывшим директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Они уточнили, что семь документов о заключении судебно-медицинской экспертизы были подписаны от руки, но почерк принадлежит не Григорию Родченкову. Другие документы, представленные в электронном виде, содержали один и тот же файл с изображением подписи экс-главы антидопинговой лаборатории (факсимиле).

Родченков был инициатором так называемого сочинского дела о якобы массовом приеме во время Олимпиады-2014 допинга российскими спортсменами и подмены их проб на чистые, что предпринималось при поддержке российского государства.

По итогам расследования, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) признали 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил (28 дел были успешно обжалованы из-за недостаточности доказательной базы), в том числе Зайцеву, Романову и Вилухину, за что МОК пожизненно дисквалифицировал их и отобрал медали.

Биатлонистки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, решение будет вынесено в ближайшее время.

В марте этого года, когда защита в первый день слушаний выразила сомнение в подлинности подписей, МОК представил в течение 24 часов письменное показание от Родченкова, в котором он говорит о том, что давал разрешение на использование факсимиле. Но он не объяснил, как были получены его подписи от руки на других документах.

"Доверие к Родченкову подорвано". А к США?

Как пишет Spiegel, доверие к наиболее важному ключевому свидетелю "массового мошенничества" российских спортсменов уже подорвано. А если суд примет доказательства защиты,

"это может вызвать эффект домино по всему "сочинскому делу", учитывая, что некоторые другие апелляционные дела еще не рассмотрены, например, биатлониста Евгения Устюгова.

В своем иске он утверждает, что является жертвой клеветы, и что его имя, победы и почести были оскорблены безо всякой причины. Россия, напомним, по итогам "сочинского дела" потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады. Репутационные же потери российского спорта просто необъятны.

Добавим, что в США подготовлен законопроект под названием "Закон Родченкова". Если он будет принят, то позволит американским властям осуществлять уголовное преследование по делам о допинге за рубежом. Законопроект уже одобрен палатой представителей США.

"Если история Родченкова вдохновит США на то, чтобы стать мировой допинг-полицией, это будет иронично воспринято в мире, учитывая то, что США часто смотрели иначе, когда возникали подозрения в отношении их собственных спортсменов", — пишет Spiegel.

Подделка документов — уголовно наказуемое дело

Как сказал " Правде. Ру" глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Сергей Алексеев, обстоятельства "сочинского дела", подтвержденные в немецком издании, трактуются как уголовное правонарушение, потому что имеет место подделка документов.

"Поэтому нужно выявлять, кто это сделал и привлекать к соответствующей возможной уголовной ответственности правонарушителей. Насколько я понимаю, эти документы исходят от МОК и ВАДА, то есть от противоположной стороны по делу Зайцевой, Романовой и так далее", — отметил юрист.

По его словам, в целом все доказательства, представленные Родченковым, являются недопустимыми по всем делам против российского спорта по трем причинам процессуального характера:

Родченков сам является правонарушителем и привлекается к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Он перебежчик и, очевидно, находится под влиянием спецслужб Соединенных Штатов Америки на их территории. Имеются документы о его психических недугах.

Сергей Алексеев указал, что если факт подделки подписей по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной будет установлен, напрямую влиять как-то на "сочинское дело" он не сможет, так как CAS не инициирует процедуру повторного рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Но самим пострадавшим можно попробовать обжаловать там свои дела повторно", — отметил юрист.

Что касается так называемого, закона Родченкова, который собираются принять в Америке, то, по мнению эксперта, это "беспрецедентный" закон в области спорта, так как, "согласно его положениям, все задействованные в допинговых правонарушениях граждане любой страны, которые повлияли на права и интересы американских спортсменов независимо от того, где эти правонарушения произошли, будут по американскому законодательству привлекаться вплоть до уголовной ответственности, включая лишение свободы до 10 лет, и может быть наложен крупный денежный штраф".

"Мы считаем, что это экстерриториальное влияние Соединенных Штатов не соответствует общим принципам международного права", — сделал вывод Алексеев.

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