Если суд примет доказательства о том, что документы по обвинению российских биатлонисток в применении допинга были подделаны в ВАДА и МОК, российские спортсмены смогут повторно потребовать, чтобы Спортивный арбитражный суд рассмотрел их дела, считает юрист Сергей Алексеев.
Независимые эксперты сообщили немецкому изданию Der Spiegel, что документы по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной не были подписаны лично бывшим директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
Они уточнили, что семь документов о заключении судебно-медицинской экспертизы были подписаны от руки, но почерк принадлежит не Григорию Родченкову. Другие документы, представленные в электронном виде, содержали один и тот же файл с изображением подписи экс-главы антидопинговой лаборатории (факсимиле).
Родченков был инициатором так называемого сочинского дела о якобы массовом приеме во время Олимпиады-2014 допинга российскими спортсменами и подмены их проб на чистые, что предпринималось при поддержке российского государства.
По итогам расследования, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) признали 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил (28 дел были успешно обжалованы из-за недостаточности доказательной базы), в том числе Зайцеву, Романову и Вилухину, за что МОК пожизненно дисквалифицировал их и отобрал медали.
Биатлонистки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, решение будет вынесено в ближайшее время.
В марте этого года, когда защита в первый день слушаний выразила сомнение в подлинности подписей, МОК представил в течение 24 часов письменное показание от Родченкова, в котором он говорит о том, что давал разрешение на использование факсимиле. Но он не объяснил, как были получены его подписи от руки на других документах.
Как пишет Spiegel, доверие к наиболее важному ключевому свидетелю "массового мошенничества" российских спортсменов уже подорвано. А если суд примет доказательства защиты,
"это может вызвать эффект домино по всему "сочинскому делу", учитывая, что некоторые другие апелляционные дела еще не рассмотрены, например, биатлониста Евгения Устюгова.
В своем иске он утверждает, что является жертвой клеветы, и что его имя, победы и почести были оскорблены безо всякой причины. Россия, напомним, по итогам "сочинского дела" потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады. Репутационные же потери российского спорта просто необъятны.
Добавим, что в США подготовлен законопроект под названием "Закон Родченкова". Если он будет принят, то позволит американским властям осуществлять уголовное преследование по делам о допинге за рубежом. Законопроект уже одобрен палатой представителей США.
"Если история Родченкова вдохновит США на то, чтобы стать мировой допинг-полицией, это будет иронично воспринято в мире, учитывая то, что США часто смотрели иначе, когда возникали подозрения в отношении их собственных спортсменов", — пишет Spiegel.
Как сказал " Правде. Ру" глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Сергей Алексеев, обстоятельства "сочинского дела", подтвержденные в немецком издании, трактуются как уголовное правонарушение, потому что имеет место подделка документов.
"Поэтому нужно выявлять, кто это сделал и привлекать к соответствующей возможной уголовной ответственности правонарушителей. Насколько я понимаю, эти документы исходят от МОК и ВАДА, то есть от противоположной стороны по делу Зайцевой, Романовой и так далее", — отметил юрист.
По его словам, в целом все доказательства, представленные Родченковым, являются недопустимыми по всем делам против российского спорта по трем причинам процессуального характера:
- Родченков сам является правонарушителем и привлекается к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
- Он перебежчик и, очевидно, находится под влиянием спецслужб Соединенных Штатов Америки на их территории.
- Имеются документы о его психических недугах.
Сергей Алексеев указал, что если факт подделки подписей по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной будет установлен, напрямую влиять как-то на "сочинское дело" он не сможет, так как CAS не инициирует процедуру повторного рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
"Но самим пострадавшим можно попробовать обжаловать там свои дела повторно", — отметил юрист.
Что касается так называемого, закона Родченкова, который собираются принять в Америке, то, по мнению эксперта, это "беспрецедентный" закон в области спорта, так как, "согласно его положениям, все задействованные в допинговых правонарушениях граждане любой страны, которые повлияли на права и интересы американских спортсменов независимо от того, где эти правонарушения произошли, будут по американскому законодательству привлекаться вплоть до уголовной ответственности, включая лишение свободы до 10 лет, и может быть наложен крупный денежный штраф".
"Мы считаем, что это экстерриториальное влияние Соединенных Штатов не соответствует общим принципам международного права", — сделал вывод Алексеев.
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