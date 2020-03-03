Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер выступил во время слушаний в CAS по делу российских спортсменок Зайцевой, Романовой и Вилухиной против МОК.
Специалист работал с россиянками с 2011 по 2014 год. Именно в этот период, по утверждению информатора WADA Григория Родченкова, биатлонистки принимали "допинговый" коктейль.
МОК на основании этих показаний лишил сборную России серебряной медали в эстафетной гонке Олимпиады-2014. Россиянки не согласились с решением, дело рассматривает CAS со 2 марта.
Пихлер рассказал, что провёл в суде более часа и ответил на все вопросы арбитража. Он выразил уверенность в том, что спортсменки были чистыми, а Родченков лжёт.
"Его слова — ложь, эта история многое говорит о Родченкове. В Германии мы говорим: "Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять". Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит… Считаю, что все это — большая борьба с Россией. В этом замешано много политики", — приводит ТАСС слова Пихлера.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.