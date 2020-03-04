Новое дело Родченкова: подделка подписей или информационный шум?

Во время слушаний в Спортивном международном суде (CAS) по делу биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой адвокат Алексей Панич заявил о поддельной подписи аффидевитов бывшего главы Московской антидопинговой лабораторией Григория Родченкова. В российских СМИ эта информация вызвала широкий резонанс, но на самом деле здесь не всё так однозначно.

Суть дела

Известное трио биатлонисток отстранено от большого спорта по причине нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи-2014. Изначально к ответственности были привлечены только Вилухина и Романова. Позже МОК заявил, что Зайцева также нарушила правила.

Напомним, что Зайцева, Вилухина, Романова и Екатерина Шумилова выиграли серебряную медаль во время эстафетной гонки в 2014 году. Вилухина завоевала серебро в спринте.

Разбирательства с российскими биатлонистами начались после обнародования второй части доклада Ричарда Макларена, где был упомянут список "Дюшес" — файл, созданный еще до начала Олимпиады в Сочи-2014.

По словам канадского профессора, в список были включены спортсмены, которые принимали созданный Родченковым коктейль — смесь алкоголя и стероидных анаболиков.

На основе списка "Дюшес" было начато расследование МОК под руководством Денниса Освальда. В ходе расследования дисциплинарная комиссия Освальда выяснила, что у спортсменов из списка повышенное содержание солей в пробах и царапины на крышках от пробирок. Именно на этом основании МОК вынес решение по биатлонисткам.

Получается, что весь допинговый скандал начался с Родченкова, который утверждает, что применял коктейль на спортсменах.

Подписи Родченкова — поддельные?

В ходе разбирательства МОК должен был представить документы, доказывающие вину биатлонисток. Позже выяснилось, что подпись Родченкова скопирована на семи документах из девяти присутствующих в деле.

CAS дал МОК один день на ответ. Адвокаты обвинения предоставили суду нотариально заверенный документ с заявлением Родченкова о том, что все бумаги настоящие.

Откуда взялись поддельные подписи?

Группа британских и российских экспертов установила, что подпись Родченкова поддельная и отсюда формируется сразу несколько вопросов. Каким образом специалисты смогли установить подлинность подписи?

Международная организация Group-IB провела экспертизу, взяв образцы девяти документов с подписью Родченкова. В ходе анализа удалось выяснить, что метаданные файлов одинаковы. Другими словами, подпись выглядела идентично на всех документах. Эксперты пришли к выводу, что такое возможно в случае переноса подписи из одного источника на другой.

Для того, чтобы суд признал подпись незаконной, экспертам необходимо предоставить актуальный образец арбитражу. Вряд ли такое возможно из-за того, что Родченков находится под программой защиты свидетелей в США. Поэтому есть основания полагать, что российский адвокат усугубляет ситуацию, повышая шум вокруг Родченкова, который был ранее обвинен Следственным комитетом (СК) РФ в уничтожении данных проб.

С другой стороны, лучшая линия защиты в суде — это нападение.

Реакция

Новость о фальсификации данных незамедлительно расползлась в СМИ. Публика по-разному отреагировала на поддельную подпись Родченкова.

Спортивный юрист Артем Пацев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что "это обыкновенный пиар" и посчитал ситуацию штатной.

Сестра Зайцевой Оксана Рочева также высказалась о подделке подписи. По словам Оксаны, ей трудно судить о подлинности документов, поскольку она не владеет всей информацией.

Бывший биатлонист Антон Шипулин в своем Instagram-аккаунте написал:

"МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально".

Журналист "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сказал, что "события становятся с ног на голову". Главный голос биатлона также предположил, что фальсификация данных может быть связана не только с биатлоном, но и с другими видами спорта.

Адвоката Панича не так поняли

Уже после окончания слушаний адвокат Панич опроверг информацию СМИ о том, что МОК признал подделку подписей Родченкова. По словам юриста, журналисты неверно интерпретировали его высказывания.

Речь идёт о цитате Панича, которую опубликовал ТАСС. В ней он говорит, что Родченков не подписывал документов. Многие издания расценили слова адвоката по-своему.

"СМИ утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления. Я просто сказал, что МОК представил новое свидетельство Родченкова", — заявил Панич РБК.

В итоге получается, что МОК не давал никаких признаний, но предоставить объяснения арбитражу все-таки пришлось. Теперь достоверность документов с подписью Родченкова могут оценить только арбитры CAS.