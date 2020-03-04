Глава СБР Драчёв назвал две причины для оправдания россиянок в CAS

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина имеют все шансы на победу в Спортивном арбитражном суде (CAS). 2 и 3 марта в Лозанне состоялись слушания между россиянками и МОК.

В 2017 году МОК вынес решение аннулировать результаты россиянок на Олимпиаде-2014, где они выиграли серебро в эстафете. Вилухина также завоевала серебро в спринте.

Решение было оспорено ещё в 2017 году, но CAS провёл слушания только сейчас. Вердикт ожидается через 1-2 недели. По мнению Драчёва, у стороны биатлонисток хорошие позиции после слушаний.

"Во-первых, в нем много нестыковок со стороны обвинителей, во-вторых, речь идет о чистых спортсменах, чьи допинг-пробы ни разу не были положительными", — заявил Драчёв в интервью "Известиям".

Поддельные подписи Родченкова

Во время заседания CAS адвокат спортсменок Панич заявил о том, что после экспертизы документов была выявлена подделка подписей информатора WADA Григория Родченкова. По его словам, семь из девяти письменных показаний доктора нельзя считать настоящими.

МОК предоставил суду заявление Родченкова, в котором тот подтвердил подлинность документов. Бумага была заверена нотариусом.