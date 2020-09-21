«Реал Мадрид» представляет женскую команду

"Реал Мадрид" наконец-то запустил собственную женскую команду — это решение было воспринято прессой как "очень позитивное". По данным, доступным СМИ, коллектив Зинедина Зидана завершил выкуп за 300 000 евро мадридского клуба "Тэйкон", который теперь официально переименован в "Реал Мадрид Феменино".

Представители "Реала" в своих заявлениях отметили, что "…руководство клуба старается способствовать развитию и росту спорта". Президент коллектива, Флорентино Перес, выразил мнение, что вскоре болельщики легендарного клуба смогут гордиться достижениями новой команды.

Интересно, что буквально за месяц до сделки вице-президент клуба "Барселона", Жорди Мерде, сообщал о своих сожалениях по поводу нехватки в структуре "Реала" женщин.

История команды: что купил "Реал"?

До текущего времени "Реал" оставался одним из немногих крупных футбольных клубов в Европе, в котором не было женской команды. Представительница "Лиона" Ада Хегерберг отметила, что такое решение "встретили весьма позитивно". "Надеюсь, что "Реал" сможет инвестировать в коллектив достаточно долго — и что это в целом долгосрочный проект", — отметила 24-летняя нападающая.

Команда "Тэйкон" была сформировала еще в 2014 году, за коллектив выступали достаточно известные игроки: например, София Якобссон, номинированная на премию "2019 Women's Ballon d'Or" (вручается лучшей футболистке Франции). Коллектив в 2019–2020 годах оказался "на перепутье" из-за ухода в более известные клубы ключевых игроков, так что помощь "Реала" пришлась как нельзя кстати.

Немного опоздали, но остались в тренде. Смогут ли победить?

Долгожданное появление бренда "Реал Мадрид" в женском футболе позволяет испанцам уступить пальму первенства "Боруссии Дортмунд" — именно немецкий клуб теперь останется самым известным клубом Европы, не имеющим женской команды.

"Реал" к необходимости женской команды шел достаточно давно и несколько от своих "оппонентов" отстал: в 2017 году женской командой обзавелся "Ювентус", а в 2018 — "Манчестер Юнайтед". Интересно, что оба коллектива играли прекрасно: итальянская команда взяла три подряд титула женской "Серии А", а "Манчестер Юнайтед" по итогам второго сезона оказался на четвертом месте.

Проблемы у бывшего "Тэйкона" могут возникнуть уже с первых розыгрышей: у ключевых соперников "Реала" женские команды есть уже достаточно давно. Как "Атлетико", так и "Барселона" считаются наиболее вероятными лидерами в погоне за трофеями — "Атлетико", например, уже трижды подряд брал "золото" женской примеры. Сможет ли "Реал Мадрид Феменино" им помешать?