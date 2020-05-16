Немецкая Бундеслига вышла из карантина

Власти Германии одобрили возобновление чемпионата Германии (Бундеслиги). Первый матч состоится 16 мая. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела видеоконференцию с главами 16 субъектов страны. В ходе беседы обсуждались послабления карантинных мер.

Изначально предполагалось возобновить чемпионат страны 9 мая. Позже были названы другие даты — с 16 по 21 мая. Теперь дата возобновления Бундеслиги окончательна — 16 мая состоится первый матч 26-го тура чемпионата Германии.

Новые меры в Бундеслиге

В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, Бундеслига установила соответствующие меры:

все матчи пройдут без зрителей;

каждый футболист будет протестирован за день до матча;

команды будут приезжать в раздельных автобусах;

каждый игрок будет выходить на поле по отдельности;

запрещены рукопожатия.

Матчи состояться два раза в неделю: по вторникам-средам и субботам-воскресеньям.

Если тест на коронавирус у игрока или сотрудника клуба окажется положительным, то вся команда будет изолирована на две недели.

Напомним, что 1 мая футбольный клуб "Кельн" сообщил о трех положительных тестах на коронавирус. Тестирование проходили: персонал, игроки и тренерский штаб. Заразившиеся уже помещены на карантин.

Несмотря на это, игроки "Кельна" продолжат тренироваться с соблюдением мер предосторожности.

Реакция на возобновление Бундеслиги

Защитник "Шальке", выступающий за "Эвертон" на правах аренды, Джонджо Кенни прокомментировал возобновление чемпионата Германии.

"В "Шальке" все очень рады и ждут-не дождутся возобновления сезона", — цитирует слова футболиста Sky Sports.

Исполнительный директор немецкой лиги Кристиан Зайферт поделился мнением о возобновлении Бундеслиги. По словам специалиста, возобновление чемпионата — хорошая новость для первой и второй лиг.

Зайферт отметил, что принятое решение связано с повышенной ответственностью клубов и персонала. Немецкий специалист подчеркнул, что игра без зрителей — не лучший вариант, но оптимальный ввиду сложной эпидемиологической ситуации.

Работа арбитров

Еще до возобновления чемпионата арбитры соблюдали свои правила: были исключены дальние поездки, а выезд на игру был разрешен только на личном транспорте.

Для видеоарбитров в помещении были сооружены специальные стенки для соблюдения соответствующей дистанции.

Однако, как сообщает Kicker, ни один из арбитров не был проверен на коронавирус. И ни один арбитр еще не заявлен на матчи Бундеслиги.

Расписание

Сайт Немецкой футбольной лиги (DFL) опубликовал новое расписание матчей.

Тур Дата 25 2/3 июня 26 16-18 мая 27 22-24 мая 28 26-27 мая 29 29-1 июня 30 5-8 июня 31 12-14 июня 32 16-17 июня 33 20 июня 34 27 июня

В 25-ом туре состоится матч "Вердер" — "Айнтрахт". Первым матчем 26-го тура 16 мая стал "Боруссия Дортмунд" — "Шальке-04".

Бундеслига планирует завершить сезон к 30 июня.

Турнирная таблица пока что выглядит так:

Команда Очки "Бавария Мюнхен" 55 "Боруссия Дортмунд" 51 "РБ Лейпциг" 50 "Боруссия М" 49 "Байер" 47 "Шальке-04" 37 "Вольфсбург" 36 "Фрайбург" 36 "Хоффенхайм" 35 "Кельн" 32 "Унион" 30 "Айнтрахт" 28 "Герта" 28 "Аугсбург" 27 "Майнц" 26 "Фортуна" 22 "Вердер" 18 "Падерборн 07" 16

Выводы

Из всей непростой ситуации следует несколько умозаключений:

чемпионат Германии первым выбрался из карантина;

работа арбитров до сих пор остается под вопросом;

неизвестно, сможет ли лига точно закончить чемпионат до 30 июня.

В чемпионате Германии осталось сыграть 10 туров.

Убытки при досрочном завершении Бундеслиги могли составить около 400 миллионов евро. При этом более 80% всех убытков связаны с телеправами.