Власти Германии одобрили возобновление чемпионата Германии (Бундеслиги). Первый матч состоится 16 мая. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела видеоконференцию с главами 16 субъектов страны. В ходе беседы обсуждались послабления карантинных мер.
Изначально предполагалось возобновить чемпионат страны 9 мая. Позже были названы другие даты — с 16 по 21 мая. Теперь дата возобновления Бундеслиги окончательна — 16 мая состоится первый матч 26-го тура чемпионата Германии.
В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, Бундеслига установила соответствующие меры:
Матчи состояться два раза в неделю: по вторникам-средам и субботам-воскресеньям.
Если тест на коронавирус у игрока или сотрудника клуба окажется положительным, то вся команда будет изолирована на две недели.
Напомним, что 1 мая футбольный клуб "Кельн" сообщил о трех положительных тестах на коронавирус. Тестирование проходили: персонал, игроки и тренерский штаб. Заразившиеся уже помещены на карантин.
Несмотря на это, игроки "Кельна" продолжат тренироваться с соблюдением мер предосторожности.
Защитник "Шальке", выступающий за "Эвертон" на правах аренды, Джонджо Кенни прокомментировал возобновление чемпионата Германии.
"В "Шальке" все очень рады и ждут-не дождутся возобновления сезона", — цитирует слова футболиста Sky Sports.
Исполнительный директор немецкой лиги Кристиан Зайферт поделился мнением о возобновлении Бундеслиги. По словам специалиста, возобновление чемпионата — хорошая новость для первой и второй лиг.
Зайферт отметил, что принятое решение связано с повышенной ответственностью клубов и персонала. Немецкий специалист подчеркнул, что игра без зрителей — не лучший вариант, но оптимальный ввиду сложной эпидемиологической ситуации.
Еще до возобновления чемпионата арбитры соблюдали свои правила: были исключены дальние поездки, а выезд на игру был разрешен только на личном транспорте.
Для видеоарбитров в помещении были сооружены специальные стенки для соблюдения соответствующей дистанции.
Однако, как сообщает Kicker, ни один из арбитров не был проверен на коронавирус. И ни один арбитр еще не заявлен на матчи Бундеслиги.
Сайт Немецкой футбольной лиги (DFL) опубликовал новое расписание матчей.
|
Тур
|
Дата
|
25
|
2/3 июня
|
26
|
16-18 мая
|
27
|
22-24 мая
|
28
|
26-27 мая
|
29
|
29-1 июня
|
30
|
5-8 июня
|
31
|
12-14 июня
|
32
|
16-17 июня
|
33
|
20 июня
|
34
|
27 июня
В 25-ом туре состоится матч "Вердер" — "Айнтрахт". Первым матчем 26-го тура 16 мая стал "Боруссия Дортмунд" — "Шальке-04".
Бундеслига планирует завершить сезон к 30 июня.
Турнирная таблица пока что выглядит так:
|
Команда
|
Очки
|
"Бавария Мюнхен"
|
55
|
"Боруссия Дортмунд"
|
51
|
"РБ Лейпциг"
|
50
|
"Боруссия М"
|
49
|
"Байер"
|
47
|
"Шальке-04"
|
37
|
"Вольфсбург"
|
36
|
"Фрайбург"
|
36
|
"Хоффенхайм"
|
35
|
"Кельн"
|
32
|
"Унион"
|
30
|
"Айнтрахт"
|
28
|
"Герта"
|
28
|
"Аугсбург"
|
27
|
"Майнц"
|
26
|
"Фортуна"
|
22
|
"Вердер"
|
18
|
"Падерборн 07"
|
16
Из всей непростой ситуации следует несколько умозаключений:
В чемпионате Германии осталось сыграть 10 туров.
Убытки при досрочном завершении Бундеслиги могли составить около 400 миллионов евро. При этом более 80% всех убытков связаны с телеправами.
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