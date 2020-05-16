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Автор Владан Джурич

Немецкая Бундеслига вышла из карантина

Спорт

Власти Германии одобрили возобновление чемпионата Германии (Бундеслиги). Первый матч состоится 16 мая. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела видеоконференцию с главами 16 субъектов страны. В ходе беседы обсуждались послабления карантинных мер.

Изначально предполагалось возобновить чемпионат страны 9 мая. Позже были названы другие даты — с 16 по 21 мая. Теперь дата возобновления Бундеслиги окончательна — 16 мая состоится первый матч 26-го тура чемпионата Германии.

Новые меры в Бундеслиге

В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, Бундеслига установила соответствующие меры:

  • все матчи пройдут без зрителей;
  • каждый футболист будет протестирован за день до матча;
  • команды будут приезжать в раздельных автобусах;
  • каждый игрок будет выходить на поле по отдельности;
  • запрещены рукопожатия.

Матчи состояться два раза в неделю: по вторникам-средам и субботам-воскресеньям.

Если тест на коронавирус у игрока или сотрудника клуба окажется положительным, то вся команда будет изолирована на две недели.

Напомним, что 1 мая футбольный клуб "Кельн" сообщил о трех положительных тестах на коронавирус. Тестирование проходили: персонал, игроки и тренерский штаб. Заразившиеся уже помещены на карантин.

Несмотря на это, игроки "Кельна" продолжат тренироваться с соблюдением мер предосторожности.

Реакция на возобновление Бундеслиги

Защитник "Шальке", выступающий за "Эвертон" на правах аренды, Джонджо Кенни прокомментировал возобновление чемпионата Германии.

"В "Шальке" все очень рады и ждут-не дождутся возобновления сезона", — цитирует слова футболиста Sky Sports.

Исполнительный директор немецкой лиги Кристиан Зайферт поделился мнением о возобновлении Бундеслиги. По словам специалиста, возобновление чемпионата — хорошая новость для первой и второй лиг.

Зайферт отметил, что принятое решение связано с повышенной ответственностью клубов и персонала. Немецкий специалист подчеркнул, что игра без зрителей — не лучший вариант, но оптимальный ввиду сложной эпидемиологической ситуации.

Работа арбитров

Еще до возобновления чемпионата арбитры соблюдали свои правила: были исключены дальние поездки, а выезд на игру был разрешен только на личном транспорте.

Для видеоарбитров в помещении были сооружены специальные стенки для соблюдения соответствующей дистанции.

Однако, как сообщает Kicker, ни один из арбитров не был проверен на коронавирус. И ни один арбитр еще не заявлен на матчи Бундеслиги.

Расписание

Сайт Немецкой футбольной лиги (DFL) опубликовал новое расписание матчей.

Тур

Дата

25

2/3 июня

26

16-18 мая

27

22-24 мая

28

26-27 мая

29

29-1 июня

30

5-8 июня

31

12-14 июня

32

16-17 июня

33

20 июня

34

27 июня

В 25-ом туре состоится матч "Вердер" — "Айнтрахт". Первым матчем 26-го тура 16 мая стал "Боруссия Дортмунд" — "Шальке-04".

Бундеслига планирует завершить сезон к 30 июня.

Турнирная таблица пока что выглядит так:

Команда

Очки

"Бавария Мюнхен"

55

"Боруссия Дортмунд"

51

"РБ Лейпциг"

50

"Боруссия М"

49

"Байер"

47

"Шальке-04"

37

"Вольфсбург"

36

"Фрайбург"

36

"Хоффенхайм"

35

"Кельн"

32

"Унион"

30

"Айнтрахт"

28

"Герта"

28

"Аугсбург"

27

"Майнц"

26

"Фортуна"

22

"Вердер"

18

"Падерборн 07"

16

Выводы

Из всей непростой ситуации следует несколько умозаключений:

  • чемпионат Германии первым выбрался из карантина;
  • работа арбитров до сих пор остается под вопросом;
  • неизвестно, сможет ли лига точно закончить чемпионат до 30 июня.

В чемпионате Германии осталось сыграть 10 туров.

Убытки при досрочном завершении Бундеслиги могли составить около 400 миллионов евро. При этом более 80% всех убытков связаны с телеправами.

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Темы футбол бундеслига чемпионат германии по футболу
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