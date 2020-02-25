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Автор Лада Коротун

Член совета СБР: "Зачем столько денег тратить на биатлонистов? Готовили бы одного Логинова"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Алексашин в интервью "Правде.Ру" подвёл итоги чемпионата мира в Антерсельве. Сборная в лице Александра Логинова завоевала на турнире золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

- По чемпионату всё ясно. Логинов, он и в Африке Логинов, - заявил Алексашин. - Без него из 30-ти человек наши заняли 26-е и 27-е место. Женская команда вообще нуль. И мужская, кроме Логинова, нуль. Конечно, провальный чемпионат.

Зачем столько денег нужно было тратить на подготовку спортсменов? Готовили бы одного Логинова, да и все. Не могли разобраться с аккредитацией Касперовича, личного тренера. Я считаю, что это неправильно.

Когда они поехали на подготовку к чемпионату мира, я сразу понял, я говорил, что это неправильно. Команду надо натренировать и даже не готовить, надо было реанимировать ее. Но две недели для реанимации очень мало, конечно.

- После таких результатов какие-либо оргвыводы должны быть? Например, смена тренерского штаба?

- Я думаю, что на тренерском совете должны разобрать выступления нашей сборной команды, которая готовилась целый год, на которую потратили столько средств. Я думаю, что там разберутся, предложат какой-то вариант.

- Логинов заявил, что задумывается о завершении карьеры после случая с обыском...

- Тогда будет просто катастрофа в нашем биатлоне. Если Логинов закончит, я не вижу ни одного перспективного спортсмена пока, не считая Халили, он подает какие-то надежды. Но подготовить в течение сезона к Олимпиаде очень сложно.

- По информации СМИ, дело с Логиновым инициировал IBU. Но там сейчас опровергают эту информацию. Вы знаете, что происходит на самом деле?

- Нет, я не знаю. Я просто скажу, что в Италии допинг - это очень серьезное нарушение закона. Там если что-то определится, конечно, будет очень сложно. Это такая страна, которая за допинг очень серьезно карает. Но я не думаю, что какой-то допинг был у Логинова или Касперовича. Это полнейшая глупость.

Кто там инициировал обыск, непонятно. Если они получили разрешение определенных судебных вещей, чтобы провести обыск и у Касперовича, и у Логинова, по-видимому, кто-то инициировал это дело, что-то было обосновано, но на чем непонятно.

Я думаю, что ни в коем случае ни Саша, ни другой Саша Касперович даже думать не могли о каком-то допинге, это глупость самая настоящая. Я думаю, что это какой-то определенный заказ идет. От кого это идет, непонятно.

Темы биатлон дмитрий алексашин александр логинов чемпионат мира по биатлону
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