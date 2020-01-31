Алексей Кустов: "ВФЛА во главе со Шляхтиным обманывает мировое сообщество"

Алексей Кустов, бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в интервью "Правде.Ру" раскрыл подробности очередного скандала в российском спорте.

— Полное исключение ВФЛА из международной федерации — дело решенное?

— Есть большая вероятность, что ВФЛА могут исключить. То, что я говорил четыре года назад. Моё мнение не было услышано, и наши чиновники во главе со Шляхтиным и с теми, кто его поддерживал, кто за ним стоял, ничего не сделали и привели легкую атлетику в тупик. Это глубочайший тупик, это уже реальный шанс, что ВФЛА реально могут отстранить и вывести из системы международной легкоатлетической ассоциации, то есть мы будем отлучены от мировой легкой атлетики.

"Лысенко просто развели"

— По каким документам Лысенко у антидопингового комитета есть вопросы?

— Я с Данилом Лысенко познакомился в Доме кино на просмотре кинофильма. Классный парень. Его карьеру чиновники во главе с Загорулько загубили. И Загорулько виноват, и Шляхтин виноват. Действительно парень пропустил три допинг-теста. Ничего страшного не было. Он бы отбыл это наказание и через два года вышел бы с чистой совестью, стал прыгать.

Но наши чиновники посчитали, что они самые умные: достали фиктивную справку с несуществующей поликлиники и преподнесли так. А там же (в антидопинговом комитете AIU — прим. ред.) специалисты непростые, они просто Даню развели. И на противоречивых вопросах он сказал, что действительно мне руководство федерации посоветовало принести так. Он на бумаге написал одно, а в реале дал показания совершенно другие. И как следствие получилось, что они мировое сообщество обманывают. Федерация легкой атлетики во главе со Шляхтиным обманывает мировое сообщество.

Почему семь человек было отстранено от занимаемых должностей? Я считаю, это не все люди. В этой обойме должен быть и Бутов, который сейчас претендует на место в руководстве ВФЛА. Человек, который должен быть отстраненным из президиума, который занимал должность генерального секретаря. Тогда было 50 и более положительных допинг-проб спортсменов. То есть 50 спортсменов он скрывал в своем сейфе от наказания. Вот и делайте выводы.

И то, что сейчас пиарят Борзаковского, я вообще не понимаю. Да, Юрий Борзаковский — олимпийский чемпион. Его поставили, как Матросова на амбразуру бросили, он ничего не понимает. Его использовали как пацана, главного тренера, чтобы он не совался никуда. А сейчас его какие-то силы двигают, чтобы закрыть чего-то.

"Сейчас примут жесточайшие меры против России"

— Что делать ВФЛА? Попытаться дать ещё объяснение или не согласиться, пойти на арбитраж в CAS?

— В данной ситуации они могут пойти в арбитражный суд. Я не думаю, что что-то изменится. Надо было думать раньше. Я хочу вернуться опять же на четыре года назад, когда эта тема поднималась. В 2014–2015 годы. Я предложил спортивным чиновникам отстранить ВФЛА хотя бы на год. Тогда мы бы действительно изнутри начали вести работы. Мы делали вид, что мы боремся с допингом. Но в реале как наши спортсмены попадались, так и попадаются.

А сейчас Коу (президент World Athletics - прим. ред.) и его соратники примут жесточайшие меры по отношению к России, чтобы другим повадно не было. Представляете, труд великого Брумеля, Петра Болотникова... Чиновники-проходимцы, как я их называю, свели на ноль наших ветеранов спорта, которые завоевали престиж на международной арене.

— Если все-таки пойдут в арбитраж, сколько может занять рассмотрение дела?

— Не могу сказать. Я так понимаю по переписке, очень жестко настроены. Потому что их просто пытались обмануть на ровном месте. Такая есть поговорка "столько не выпить". Столько не выпить, чтобы такую ахинею придумать. Если подтасовать факты, то хотя бы поликлиника должна соответствовать адресу или что-то другое, чтобы письменные ответы соответствовали устным показаниям Данила Лысенко. А здесь же все разнится. Они Даню развели. Там же профессионалы, которые в уголовной полиции работают. Конечно, они его поймали на противоречии. И, соответственно, он рассказал, что ему так посоветовало руководство федерации легкой атлетики.

"Ласицкене понадеялась на проходимцев"

— Может ли международная федерация допустить на Олимпиаду российских звёзд легкой атлетики вне рамок этого процесса?

— Сейчас приостановлен допуск наших спортсменов под нейтральным статусом. Соответственно, они не могут нигде выступать за пределами страны. Даже если они будут нормативы выполнять. Здесь надо смотреть по ситуации. Им сейчас даже запрещено выступать под нейтральным статусом. Если вы вспомните 2016 год, я давал комментарий "Матч ТВ", 40 минут объяснял, почему наша федерация легкой атлетики не поедет на Олимпиаду.

Я не мог предвидеть, что Дарью Клишину выкупят американцы. Американцы ее проплатили, она поехала. И вы помните, они изгалялись. Но та ситуация была намного проще, а сейчас она намного сложнее. Она сложнее намного в каком плане... Здесь наши чиновники решили просто, глядя в глаза, обмануть мировое сообщество. Конечно, нам не простят.

Я и Оле Назаровой, менеджеру Ласицкене, писал, говорил ранее, полгода назад, о том, что большая вероятность, что Маша не поедет на вторую Олимпиаду по вине чиновников. И ей я предложил, если она пойдет в суд против чиновников или всей ВФЛА, я буду готов на ее стороне в качестве свидетеля выступать. Но Маша не согласилась. Я могу вам перекинуть переписку с Олей Назаровой. Девушка молодец, начала биться. Но она поздно подняла эту волну. Надо было поднимать после Олимпиады сразу.

Она понадеялась на проходимцев. К сожалению, это и Паша Колобков. Это была команда такая. Колобкова кто поставил? Вы знаете. Мутко. Там никто ничего не делал абсолютно. Но конкретно за спортсменов они не выступали. И вы посмотрите, сейчас семь кандидатов в президенты ВФЛА. Что они будут делать? Мои регионы, на которые я рассчитывал, хотя бы начать с президиума, не нашли возможность меня поддержать. Через год будем бодаться уже в полный рост.

Я 40 минут объяснял всё "Матч ТВ", они все вырезали, пустили строчку, что Кустов сказал, что наша федерация не поедет. Я Тине Канделаки и Кириллу Кикнадзе позвонил: "Врага народа хотите? Замучаетесь".