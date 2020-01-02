Тутберидзе против Тарасовой: громкий скандал конца 2019 года

Алина Загитова в телевизионном эфире объявила об уходе из профессионального спорта. На фоне безуспешной серии выступлений такой поступок смотрится логично, но разве возможно это в 17 лет на пике своей формы.

По поводу решения молодой фигуристки высказывались все. Самое интересное мнение было у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По его словам, Алина собирается сменить тренера. Естественно, такие слова вызвали бурную реакцию фанатов фигуристки и задели Этери Тутберидзе.

Еще одно резкое высказывание прозвучало от заслуженного тренера Татьяны Тарасовы. По мнению специалиста, за всю карьеру Загитова продемонстрировала только три программы. На это сразу же последовала реакция Тутберидзе.

В итоге создается давление вокруг Тутберидзе со стороны двух ярких личностей - Плющенко и Тарасовой. При этом еще большее давление испытывает сама Загитова, потому что вокруг нее крутится настоящий скандал в мире фигурного катания. Если к этому добавить молодой возраст и неустоявшийся характер, то это может плохо кончиться для самой спортсменки.

На простых заявлениях скандал не закончился. Пользователи социальных сетей буквально разорвали мнение Тарасовой своим негативом. Дошло до того, что предложили подписать документ об устранении Тарасовой с телеэфира в качестве комментатора.

Конфликт до сих пор не иссяк и продолжает набирать обороты, но пока в рамках социальных сетей. Пользователи разделились на два лагеря - одни поддерживают заслуженного тренера и фигуристку Татьяну Тарасову, а другие защищают позицию Тутберидзе.

Тем не менее, больше всех страдает Загитова, которая просто решила высказать свое мнение. Несмотря на юный возраст для спортсменки, она все равно имеет право на свою точку зрения.

Поддержка Тарасовой

Конечно же, большая часть экспертов встала на сторону Тарасовой. Они утверждают, что нужно ценить заслуженного тренера с многолетним опытом. Оскорблять великих спортсменов себе дороже выйдет, как показывает практика, но обычно обвинения должны заканчиваться дисквалификацией, как этом бывает на официальных соревнованиях.

Когда ведется борьба в сети, то каждое слово воспринимается отнюдь не так близко к сердцу. Поэтому и образовывается вторая сторона, которая защищает решение юной фигуристки.

Поддержка Тутберидзе

Те, кто поддерживает Тутберидзе, говорят больше всего о трудолюбии, ведь она достигла таких результатов в качестве тренера. Сама же Этери вряд ли хочет продолжать этот скандал с Тарасовой, и очевидно, что она защищает Загитову и свою репутацию в качестве тренера фигуристки.

Самое интересное в этой ситуации, что источник скандала - это высказывание Алины. Это выглядит довольно любопытно, когда из-за слов девочки начинается настоящий скандал между взрослыми состоявшимися людьми.

Что делать

В такой ситуации все может закончиться двумя сценариями. В первом случае конфликт будет исчерпан сам собой - это просто перестанет быть актуальным, количество комментариев снизится, и интерес к спору просто исчезнет сам собой.

Во втором случае скандал будет продолжаться до тех пор, пока тренеры не согласятся мирно разойтись. Пожалуй, это самый верный, но маловероятный исход. Впрочем, уже несколько спортивных экспертов, в том числе олимпийский чемпион Максим Траньков, сказали, что этот спор позорит фигурное катание в целом.

В любом случае, независимо от результата хочется верить, что таких ситуаций станет просто меньше. Сейчас Алина Загитова продолжает выступать в шоу.

Однако не стоит забывать, что даже в своем юном возрасте спортсменка имеет право на собственную точку зрения, которая не должна влиять на мнения других экспертов.