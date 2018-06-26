Как спастись от ЧМ-2018

Болельщики уверенно наводнили столицу. Первую неделю всех это очень воодушевляло. Позже москвичи стали замечать трудности передвижения по перекрытым дорогам, раздутые тарифы агрегатора такси и переполненные улицы города. Человек так устроен: ему рано или поздно надоедает даже праздник.

Ресторан Оттепель

В один прекрасный день под купол открытого бассейна "Чайка" ворвалась толпа испанцев с фотоаппаратами. Мне тогда показалось, что полыхнул последний островок спокойствия в этом городе. Дальше хуже: независимые выставочные пространства, типа "Мультимедиа Арт Музея", начали вывешивать у себя работы на футбольную тематику. Трансляции матчей стали крутить в "Якитории" и "Лепешке". Каждый секретарь и охранник готов обсудить последний удачный пасс Дзюбы… А когда я в последний раз видела по телевизору рекламный ролик вне футбольной тематики, уже не помню… В общем, если вы тоже индифферентны к страстям мундиаля, предлагаю отправиться на поиски последних приютов для неспортивных социопатов.

Где поесть без привкуса футбола

Они существуют! Оказывается, есть бары, кафе и рестораны, которые сознательно отказались от футбольных трансляций. Они знали, что, может быть, потеряют в прибыли, но побоялись сливаться с общей массой заведений, хозяева которых притащили из дома собственный телевизор…

DictaturaÆstetica Bar

Например, DictaturaÆstetica Bar на Берсеневской набережной, место околосекретное, без вывески. Да еще и без мониторов. В общем, своего рода антифутбольный бункер такой, с видом на Москву-реку.

Далее, старейший и при этом очаровательный открытый бар La Bule в Парке Горького — тут всегда во все времена одна и та же атмосфера: люди пьют дешевенький сидр под модные диджей-сеты, играют на песке в петанк и неспешно провожают закаты.

В этих местах, кстати, часто бывают экспаты, но до того обрусевшие, что в свете последних событий их хочется обнять, как родных.

Базар не футбол

В последнее время в Москве начали процветать фуд-корты на рынках и большие, лишенные торговой площади фуд-корты. Это не только "Даниловский", где по-прежнему достаточно дорого, но и "Драгомиловский", например. На последнем можно не только вкусно отобедать из-под ножа шефа и из свежих продуктов, но и поторговаться за какой-нибудь килограмм черешни.

StrEAT

Ну а среди модных фуд-кортов точно могу посоветовать StrEAT в Ленинской слободе. Это метро "Автозаводская", туда пока перуанцы и мексиканцы с аргентинцами не добрались. А между тем, все их кухни в этом месте присутствуют (фактически это целая закрытая улица еды с небольшими и недорогими точками). Собственно, суть проекта отражена в названии, сочетающем английские слова "улица" и "еда".

Побег из центра

К счастью, не так давно в Москве появилось такое явление, как приличные локальные кафе и рестораны. Многие проекты открываются даже за городом, на берегу озера, к примеру, или в гольф-парках, как, например, местечко под названием "Клюшкин пляж" в гольф-клубе "Нахабино".

Чтобы туда попасть, не надо покупать дорогие клюшки и абонемент, достаточно просто приехать, ведь это не ближний свет, а километрах в двадцати от МКАД минимум. Но побег — дело такое… На него сил не жалко.

Заповедник енотов

А как насчет заповедника енотов, куда придется ехать минимум час? Еще никто ни разу не остался равнодушен к ним, ведь животные не только очень общительные и сами к вам будут приставать, они еще и максимально фотогеничные, "Инстаграм" точно будет пестрым. Не нравятся еноты, есть хаски, их тоже все обожают. Оба заповедника находятся в посёлках, куда возможно добраться лишь по маршруту, проложенному навигатором.

Но вернемся в Москву: к счастью, не все москвичи и, уж тем более, приезжие найдут ресторан "Оттепель" в уверенной глубине парка ВДНХ. И уж точно не все сообразят, что старенькое (и историческое, между прочим) кафе "Березка" в Сокольниках — это не отживший свое советский сарай, а та самая шашлычная из молодости наших предков.

Березка на ВДНХ

Прекрасный мир кино

В Москве есть максимум пять кинотеатров, где крутят кино с субтитрами. Остальные залы показывают фильмы исключительно на русском. Я не уверена, что кому-то из гостей столицы придет в голову сходить на русское кино без перевода. А между тем, интересных кинотеатров у нас хватает. Есть просмотр для автомобилистов, прямо под открытым небом, как в кондовых американских картинках; есть лежачий кинотеатр, где зритель растекается по мягкому креслу и смотрит на потолок; кинотеатр заточенный под 3D-проекты, заставляющие буквально оживать дикую природу и подводный мир.

Лежачий кинотеатр

В конце концов, даже самый обычный зал сойдет, если посмотреть, например, работу Кирилла Серебренникова "Лето". Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино". В самом деле, где Цой — и где Уругвай с Португалией…

Маникюр с коктейлем

Я воздержусь тут от банальных советов: сходить в театр или скалодром. Чувствую надо закончить как-то ярко.

Например, вот так: на Лесной улице есть бар-салон. Интерьер напоминает самое простое питейное заведение: столы, коленные диваны и крапивные стены. Только вот пока вы пьете коктейли и курите кальян, вам делают маникюр, педикюр, коррекцию бровей и что только душа пожелает. Я пока не до конца поняла, как это возможно при таком темном освящении и в клубах дыма, но публика столичная оценила, записываются на процедуры активно.

Бар с маникюром

В общем, как сыграли Польша и Чили, я со временем забуду, а маникюр с хорошим дайкири из памяти сотрется вряд ли.

С наилучшими пожеланиями, в погоне за не футбольными ощущениями застала себя Дарья Касьянова.