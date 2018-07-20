Приключения бывшего советского офицера в Америке

Очень необычная для нынешнего большинства, но типичная для тех времен и столкнувшихся с этим людей, интересная и поучительная история бывшего советского, затем российского офицера была рассказана им в видеостудии "Правды.Ру".

Историю о том, как, воспользовавшись нашим доверием и разрухой в стране, западные агенты-вербовщики под личиной проповедников выискивали и заманивали в свои сети нужных им людей, мы опубликовали в первой части интервью с нашим героем.

Во второй части речь идет о его переезде в США и жизни там.

— Как и почему вы все-таки пришли к решению уехать?

— Начать с ними общаться, попасть под влияние и принять решение уехать было делом времени. Разговаривать с ними я начал сразу. Почему нет? Если люди приходят к тебе с улыбкой, с объятиями, говорят о любви, о Божьей любви. Вот эти улыбки потом я стал воспринимать, как поговорку в Техасе: "Почему у нас люди всегда так улыбаются друг другу?" — "Потому что у нас разрешено свободное ношение оружия".

Мы не знали, кто и что за этой улыбкой стоит. Человеку в нашей среде того времени (начался расцвет разрухи после горбачевщины) любое приветственное отношение казалось искренне дружеским и близким. А это было, как дары данайцев. И естественно, люди обманывались, и я обманулся тоже. Мы же не понимали, что эта дружественность не настоящая.

— И как вы попали в Америку?

— Хотя я был постепенно крещен, я включился в работу этой протестантской секты. Потом начались разговоры о том, "почему бы тебе не продолжить эту деятельность и обучение у нас? Если ты хочешь, то ты можешь участвовать в этом, мы поможем. Мы найдем спонсоров. Мы найдем средства для того, чтобы помочь тебе реализоваться в этом направлении".

Пока речь шла только об этом направлении. Вот этот мягкий подход позволил очень многих увезти туда. Я знаю очень многих людей, в том числе многих моих друзей, которые, к сожалению, до сих пор там. И даже те из них, кто осознает, во что они вляпались 20 лет назад, вырваться могут уже только с очень большим трудом, с кровью.

— Вы согласны, что это зомбирование?

— Я вот тоже думал об этом. Зомбирование — это нейролингвистическое программирование или просто сильное влияние. Это как инъекция. Если говорить проще, то, конечно, зомбирование. Потому что тебя постепенно подготавливают психологически, идеологически на текстах. А ведь мы привыкли много читать. Нам давали книжки, мы их читали и впитывали то, что там было написано.

А так как это было новым потоком информации, в мозге для этого как будто были выделены особые ячейки, чистые еще, они не были заполнены такой информацией. Потому что все-таки наша Православная церковь не ведет такую идеологическую работу. А в протестантских западных церквях миссионерская работа стоит на первом месте.

Это распространение идеологии, учения, которое они называют христианским, в других местах, где они считают — духовная целина. Вот этот самый главный парадокс мы тогда не улавливали, каким образом в страну, где существует одна из самых старейших христианских общин, пришли люди, которые сказали, что "вы ничего не знаете о Христе. Мы вам откроем правду. Вы системно загниваете, у вас неправильная христианская система. Она отстала, ее нужно преобразовывать, реформировать".

Поэтому они стали работать, возомнили себя Мартином Лютером, вообразили, что они могут реформировать эту страну и подчинить ее в этом смысле. Хорошо, что ничего не получилось. Но на тот момент они достигли определенных успехов.

— Вас проработали хорошенечко, вы стали уже практически готовенький. Что было дальше?

— Дальше зашел разговор о том, какой я выбираю путь продолжения общения с ними: обучение здесь или вообще переезд на постоянное место жительства в США. Я выбрал, конечно, обучение там. Потому что я всю жизнь учился и мне было легко принять такое предложение. Почему бы и нет? Почему бы не поучиться там, где существует альтернативный источник информации и знаний?

Альтернативное образование было достаточно интересно, конечно. И вот тогда пошел конкретный разговор о том, на сколько я поеду, куда я поеду, чему я буду обучаться. Мне было предложено несколько вариантов, на которые нашлись спонсоры. Нужно было гуманитарное образование, потому что технически я уже был образован, а это мне интересно было.

И вот через эту религиозную организацию, через эти круги, я попал на территорию США почти полностью обеспеченным в будущем в этом смысле. Я поступил в университет одного из южных штатов, было оплачено мое обучение. Но должен был только зарабатывать на жизнь, на проживание.

— Как это все происходило?

— Все шло через эту христианскую якобы организацию, это был организованный налаженный канал. Я проживал в кампусе (студенческом городке) одного из христианских колледжей и готовился к поступлению. Они не оставляли меня без внимания и контроля. Там любой постоянно находится в окружении, тебя постоянно сопровождают и направляют, с тобой постоянно беседуют.

— Быть постоянно подконтрольным — это никак не нарушало вашу свободу?

— Этот контроль не ощущался, потому что никто не требовал отчетов. Просто большую часть времени рядом с тобой кто-то находился, помогал адаптироваться к новой среде. То есть человек не воспринимает это как давление или контроль. Он воспринимает это как помощь, потому что оказался в чужой стране, с чужим языком, чужой культурой, чужими порядками…

Все нужно было объяснить: как пользоваться банкоматом, как ходить в супермаркет и оплачивать свои покупки, как пользоваться лаундраматом — платной прачечной… Ведь всех этих вещей у нас тогда не было. И там все платное, ничего бесплатного не было. Всегда нужны были деньги, соответственно, нужны были люди, которые помогали тебе с этими средствами.

Поэтому ты незаметно втягиваешся в зависимость от этих людей. И они не должны даже контролировать тебя, ты постоянно сам должен был находиться рядом. И естественно, никто из нас не задумывался, насколько мы зависимы. Мы сами старались быть поближе к тому, кто нам поможет. То есть это было добровольное подчинение. Но этот опыт интересен, конечно.

Продолжение следует…

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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