Социальная норма на электричество: в светлое будущее без света

Проглотили повышение пенсионного возраста и НДС? Держите следующий сюрприз — введение социальных норм потребления электричества. Чубайс не случайно поднял тему.

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в среду будет рассмотрено предложение Минэкономразвития о введении социальных норм потребления электричества и отмены льготных тарифов на энергию для электрических плит, а также льгот сельскому населению, которое сейчас платит с коэффициентом 0,7.

Это возвращение к закону 2014 года, который предусматривал социальную норму потребления электроэнергии для домохозяйств на уровне 300 кВтч в месяц, сообщает "Коммерсант". Эта норма будет оплачиваться по базовому тарифу, а при потреблении сверх социальной нормы — по повышенному.

Минэкономразвития предлагает также с 2020-го до 2033-го "плавно" сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. И хотя в правительстве заявляют, что будут таким образом бороться с владельцами "дворцов" в сельской местности, которые имеют автономное электрическое отопление, однако возникает вопрос: а как быть тем, у кого плохо работает в городах центральное отопление?

Не секрет, что газ взрывается именно по этой причине — люди согревают помещения газом, но и калориферми — тоже. Да и без них, в семьях из 3-4 человек трудно уложиться в норму 300 кВтч.

Интересно, что Минэнерго выступает против новой сетки тарифов, так как это может повлечь рост финансовой нагрузки на россиян, что "приведет к значительным социально-экономическим последствиям", заявил первого замминистра Алексей Текслер. Расшивать перекрестное субсидирование нужно через другие тарифные механизмы, уверен чиновник. Это совершенно справедливое замечание, так как население потребляет всего лишь около 12% от общего энергопотребления в стране.

Тему поднял на на прошлой неделе глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Как сообщала "Правда.Ру", он заявил, что цены на электроэнергию в России в 2 раза ниже, чем в среднем в мире, что приводит к негативному расходованию энергии. "Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности", — заявил Чубайс.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД "За права человека" Виктор Федорук, правительство ищет лазейки, как повысить доходы поставщиков электроэнергии, поскольку повышать тарифы им дозволено только с поправкой на инфляцию, "а она у нас официально 2-4 % в год". 300 кВтч в месяц, по словам эксперта, — "это мизер, этот предел перешагивает любая семья, если у нее есть электроплита и другой набор необходимых электроприборов". Все потребители попадают под повышение, но не все могут это пережить.

"Для малообеспеченных семей это будет очень накладно, и это антигуманная политика, к сожалению, у Минэкономразвития есть задача повышать благосостояние поставщиков, а не населения", — сделал вывод Виктор Федорук. Он надеется, что "первое лицо озвучит свое мнение на совещании у Козака".

Заметим, что майский указ президента Владимира Путина настраивал на то, что в рамках реализации нацпроектов благосостояние россиян будет улучшаться. Однако мы видим поступательную обратную картину.

Читайте по теме:Россияне не видят перспектив: "Живем как в третьем мире"

Путин не увидел "дохода" от пенсионной реформы

СМИ: правительство вводит запрет на критику реформ и бюджета