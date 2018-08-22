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Питаться с дачи приятней и полезней

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Есть территории, где люди, как в 90-х годах, кормятся в основном со своего участка. Сад-огород всегда помогал россиянам выжить в трудные времена. Но сейчас для многих приусадебное хозяйство, дачи актуальны для того, чтобы обеспечивать себе свежее, разнообразное и полезное питание. Как использовать свои небольшие участки наиболее оптимально? Об этом "Правде.Ру" рассказал известный садовод и огородник, основатель и руководитель газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов.

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— Андрей Владимирович, традиционный небольшой дачный или приусадебный участок — это больше для удовольствия или реальная возможность как-то прокормиться?

— Смотря, где он находится, где и как мы живем.

— В 90-е годы это было для многих крайне актуально…

— И не только тогда. В нашей стране и сейчас есть территории, которые живут еще в 90-х годах, и в принципе многие люди там в основном кормятся с участка. Я много ездил, например, по Псковской области. Там главы местной администрации сидят у себя в кабинете со знаменами и с портретами у печки и топят ее. Там газа нет, водопровода нет подчас.

И люди кормятся именно со своих участков. Там даже нет магазинов во многих деревнях. Но у каждого свое картофельное поле, потому что люди понимают, что если они не посадили картошку, то не перезимуют просто физически. Ведь почти вся пенсия уходит на коммуналку, хорошо, если что-то остается на лекарства и какие-то продукты, которые сам не вырастишь. А вот картошка и все овощи — со своего огорода.

— В Подмосковье в 90-е годы тоже была такая ситуация. Чтобы выжить, все кинулись сажать картошку и овощи. Но когда вырастал урожай, то появлялась масса воров, которые все это утаскивали.

— Было такое, было…

— Многие перестали этим заниматься именно потому, что охрана участка — большая проблема…

— Сейчас ситуация сильно изменилась. И дачники уже немножечко другие. Они выращивают урожай не просто для прокорма, а для того, чтобы питаться хорошо, красиво, правильно, полезно. Я — сторонник разнообразия. Чем разнообразнее человек питается, чем больше в его рационе зелени, фруктов и овощей, тем лучше.

А где взять все это разнообразие? Магазин и рынок — если вы богатый человек. Но сколько сортов салата там предложат? Один-два, максимум пять. А у себя на даче я могу вырастить десяток. Как правило, у меня всегда есть свеженький салат, молоденький, потому что там такая шагающая грядка.

Полосочки на этой грядке я засеваю в разное время — друг за другом. Я сею семена, вырастает салатик до потребительской зрелости, я что-то собираю и высаживаю следующий, потом на другой полоске собираю урожай и сею следующий, следующий… То есть он у меня всегда молодой.

И одно дело зелень и овощи-фрукты на рынке — привозят из-за тридевяти земель… Редиску, например, недавно привезли в московские магазины из замечательной страны Израиль. Редиска выращена в пустыне Негев, хотя это влаголюбивая культура. А ведь ее надо из израильской пустыни еще довезти до аэропорта Бен-Гурион, а потом самолетами переправить в Россию и дальше через разные базы по магазинам развозить. Тут надо такую логистику выстраивать. Сколько же времени эта редиска до стола идет?!…

Я люблю редиску, только что вырванную из земли, которая еще соком брызжет, она еще живая. Я люблю питаться с грядки, свежим. Это приятней и полезней, и психологически для меня важно.

— А зимой?

— Конечно, у меня есть заготовленное со своего же участка, много сушеной всякой зелени. Редиска есть такая, которая до Нового года долежит и вкусная останется. Например, Красный великан или Ледяная сосулька. А есть еще редька. Редька — это и есть редиска. Есть редька, которая долежит до весны. Мир редьки — огромный.

Поэтому одно заменяется другим. Просто собственно редиска — это такой особый овощ, она представляет ценность в основном весной. А летом и осенью вы ее не особо будете есть. Летом и осенью придут многие другие овощи — тот же самый дайкон, который, на мой взгляд, даже интереснее, чем редиска.

Дайконы тоже бывают разные. Это у нас привыкли к нескольким сортам типа Миноваси. А в Японии — чуть ли не 5000 сортов дайкона, самые разные — круглые, длинные, с разными вкусами. То есть выбрать-то можно из редек все что угодно.

А можно вспомнить старую добрую русскую редьку — черную, которая ядреная, которую можно потереть в салатик. Ой, как вкусно! А можно — как делала моя бабушка, когда я простужался. Она черную редьку вырезала, наливала туда мед и ставила, чтобы потом мне это дать через какое-то время. Все — любую болезнь выбивало! Где вы все это разнообразие возьмете?…

Все то, что вам хочется и нужно, можно вырастить только собственными руками. Когда вы ходите на рынок или в магазин, вы вынуждены свои вкусы подстраивать под логистику оптовых и розничных продавцов. Что туда привезли, только это вы и сможете купить. А если я выращиваю у себя, то я под свой вкус подстраиваю, что я люблю, то я и вырастил.

Малину, которую я ем, вы нигде не купите ни за какие деньги. Так же и все остальное. А уж о пользе и говорить нечего. Ведь это не пластилиновое промышленное производство, где, опять же, неизвестно что, как и какими технологиями производили, а самое что ни на есть натуральное — природное.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы дача зелень огород питание продукты овощи-фрукты Андрей Туманов правильное питание
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