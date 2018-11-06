Траблшутинг: как открыть свое дело без начального капитала

Как честно заработать миллион и обеспечить свой завтрашний день? Возможно ли такое? И если — да, то каким образом? И что важнее: быть разносторонним специалистом, владеть массой самых разнообразных навыков — или быть суперпрофессионалом в определенной области? Об этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал руководитель Школы Траблшутеров Олег Брагинский.

— Вы сказали, что одна из составляющих успеха — все делать самому. Но превалирует диаметрально противоположное мнение. Ведь если ты будешь делать все сам, то вынужден будешь ограничиться достаточно небольшим пространством. Потому что всю работу не сделаешь и всех денег не заработаешь. Конечно, самому сделать проще, чем организовать и мотивировать, контролировать и работать с людьми. Но большой коллектив сделает больше, чем один любой человек.

— Безусловно. Я не сказал делать, а уметь делать. Уметь делать — означает, что в любую секунду я могу заместить любого из своих партнеров и из своих людей. А что касается мотивации, то есть два способа. Первый — вы угрожаете и платите деньги. Вариант второй — вы улыбаетесь и при всех делаете лучше. Тогда вы становитесь для них богом.

— Когда умеешь сделать сам, то и подчиненным проще объяснить, что и как сделать, а им оправдаться за невыполнение не получится. Но, с другой стороны, есть ведь такое мнение, что менеджеры, особенно топ-менеджеры высокого звена, государственного уровня, могут эффективно руководить совершенно различными сферами, потому что главное — не столько разбираться в самом процессе, сколько уметь организовать и направить. То есть — специальность такая: именно профессиональные управленцы или эффективные менеджеры.

— И да, и нет. О чем думают и что делают управленцы? Они думают, что если есть затруднение, то надо собрать совещание. И там со специалистов снимают сливки — самые лучшие мысли, а потом эти эффективные менеджеры их присваивают, переформатируют, при этом не всегда удачно, и излагают решения, далеко не всегда лучшие.

Я поступаю иначе. Я проработал 20 лет в лучшей финансово-промышленной группе СНГ, за это время сменив 13 должностей. Я был начальником безопасности, аналитики, рисковиком, юристом, занимался коллекшном, розничными продажами и корпоративными…

Кроме того, я работал в пяти странах, работал в страховом, пищевом и телеком-бизнесе. У меня постоянно были клиенты, партнеры, свои бизнесы. То есть я обобщаю опыт всех тех людей, с кем я взаимодействовал или кто мне платил деньги.

Когда я что-нибудь говорю, любая моя мысль уже прошла через все профессии, которые я знаю. Мне не нужно мнение специалистов, я провожу совещание в голове. Я просто говорю им, что делать. А когда вы собираете 50 человек, держите их два часа, чтобы какую-то простую мысль выразить, это — не управление, это — потеря времени.

— Тогда у вас обязательно надо узнать рецепты для наших зрителей и читателей. Как все-таки лучше искать настоящие цели, как их ставить правильно, как собирать силы? Потому что можно ведь и самую дурацкую цель придумать…

— Есть много людей, которые постоянно думают о смысле жизни. Ну, как думают? Они вопросы задают кому-то, то есть спрашивают одного, второго, третьего — гуру всяких спрашивают или более старших людей. К сожалению, так все равно не получится. Вы не можете у кого-то выспросить цель жизни. Цель жизни каждый должен найти сам.

Как это делается? В первую очередь, размышлениями. То есть — выключить телефон, забыть про телевизоры и, например, просто гулять по парку. В бизнесе, цель бизнеса, поиск этой цели — то же самое.

У каждого есть масса идей, но каждый говорит: были бы деньги, открыл бы такое-то предприятие. Или — было бы оборудование — сделал бы вот такое, или была бы площадь….

Но практически любой бизнес можно открыть из ничего. Все бизнесы, которые я строю, я создаю с нуля. У меня был даже свой антивирус, казалось бы, куда уж сложнее, что можно более тяжелого сделать? Но вместо со студентами мы сделали антивирус, который стал 29-м на планете. А начинали мы из ничего. Сейчас я делаю Школу Траблшутеров тоже из ничего, из пустоты.

— Но почему пустота? Это ваш опыт, это как раз не пустота, а капитал.

— Согласен. Просто я имею в виду другое. Дело в том, что у каждого есть возможность накапливать знания и учиться чему-то. Я постоянно — каждое лето, будучи еще школьником и студентом, где-то работал. Я отдельно учился слесарному делу, отдельно учился работать с металлом, отдельно учился стекло плавить. Сознательно ходил и учился работать с животными и так далее.

Все это и многое другое — реальный опыт. И варианта у любого человека всегда два: либо у него всю жизнь есть гаджеты, в которые он играет: в какие-то солдатики или в садике-песочнице, или — он профессии осваивает.

Это вопрос того, чего он хочет. Если есть желание, и будете его постоянно воплощать, то остальное со временем приложится.

Источник фото: pxhere.com

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Траблшутинг, или Как заработать миллион

Траблшутинг: будущее за универсальными специалистами