Юбилей на костях предков: в Казани отметят 750-летие Золотой Орды

Многие, а особенно историки, с удивлением, а может быть, и с удовлетворением, прочитали сообщение республиканского агентства "Татар-информ" о том, что в 2019 году в Казани пройдет международная конференция, посвященная 750-летию основания Золотой Орды. Подготовка, подчеркивалось, поручена Казанскому федеральному университету и Институту истории имени Шигабутдина Марджани.

Почему-то сразу вспомнились Дмитрий Донской и русские дореволюционные историки — Карамзин, Соловьев или Ключевский. Про советских не говорю — сегодня это не популярно. И уже вижу, как оживились наши "друзья-историки" из натовского блока или "братской" Украины, которые историю просто выдумывают, сидя за горилкой.

Действительно, тысячелетняя Русь впервые будет отмечать 750-летие основания Золотой Орды. Государственного образования, которое сложилось на костях и крови завоеванных народов. В частности, на костях наших с вами предков — русских христиан. Досталось и жителям Кавказа и Средней Азии.

Абсурд — несомненно. Но вероятно нынешние реалии допускают это, если уже в современный обиход вошла фраза, что "татаро-монгольское иго до сих пор вызывает серьезные споры среди историков".

А было ли оно, а если и было, то, по словам "Татар-информ", "(Золотая Орда — Ред.) объединяла в себе культуры различных народов, и именно поэтому достигла такого расцвета".

Кочевники Батыя действительно хорошо "расцвечивали" огнем выжженные города Руси и Средней Азии. Ну а об усеянных человеческими костями на протяжении десятилетий разрушенных русских городах писал еще в XIV веке итальянский монах Плано Карпини, который был у монгольского хана в надежде повернуть его орды на мусульман. Кто не помнит, отмечу, что подвластные монголам кочевники были в то время язычниками.

Впрочем, на фоне сегодняшней информации о переходе казахов на латиницу, унижении русского языка в российских регионах, такое мероприятие вполне возможно. Тем более, что история русофобии на территории бывшего СССР насчитывает уже пару десятков лет.

С получением независимости практически все республики Средней Азии начали процесс вытеснения русскоязычного населения из государственной инфраструктуры. Прибалтика, отметим, — это западное крыло русофобов. Хотя именно здесь проживает больше всего русскоязычного населения.

Но это происходит за границей Российской Федерации. А что же у нас — это сепаратизм или вольное толкование истории. Еще недавно Госсовет Татарстана выступил против памятной даты в честь окончания Великого стояния на Угре.

Местные депутаты, которые, наверное, сегодня себя считают наследниками Батыя, как сообщали СМИ, сформировали мнение, что "стояние" нельзя рассматривать как "особо значимое историческое событие, связанное с освобождением Руси от ордынской власти".

Ну а анонс нынешнего юбилейного мероприятия, где есть слова о "синкретическом характере Золотой Орды" просто камуфлируют эпоху национального унижения русского народа, насаждения рабства и преграды прогресса. Стены, которые, по сути, начал ломать только Петр Великий.

Неслучайно, среди историков, заявленных в числе приглашенных на юбилейное мероприятие в Татарстан, значатся шведы. Правда, еще присутствуют итальянцы, наверное, в напоминание о том, как дружины Дмитрия Донского громили наемных генуэзцев на Куликовом поле.

Ну а об историках Киргизии особый разговор. Тот же Болотбек Шамшиев пришел к выводу, что киргизы — это и есть те самые первородные арийцы, прародители всех людей на Земле. Даже "древние укры" — какие-то самозванцы. К тому же выяснилось, что вся Европа обязана своим происхождением Киргизии.

В монографии "Атилла — предок кыргызов" сообщалось, что великий предводитель гуннов был киргизом, который и привел своих соплеменников в Европу и заселил ее. Согласно последним исследованиям местных этнографов, англичане, немцы и французы — на 60 процентов киргизы.

Так что стоит ли удивляться, что, по мнению, новых татарских историков, "Золотая Орда" несла процветание подвластным народам.

Не поленимся и проведем в этом случае параллель с Наполеоном, который при нападении на Россию декларировал освобождение крестьян от крепостного права…на словах. Отметим в следующем году 207-летие начала вторжения "защитника русского крестьянства" в Россию.

Дальше — больше. Гитлер нес "цивилизацию" славянам, убивая стариков, женщин и детей. Удивительно, что в России не поставлен еще памятник геноциду русского народа в годы Великой Отечественной войны. Посчитайте, когда будет юбилей со дня вторжения в СССР нацистской Германии? Тоже будем отмечать "синкретический характер" Третьего Рейха?

Ну а теперь не поленитесь почитать несколько строк из "Повести о разорении Рязани Батыем" в 1237 году. На уроках истории в новой России подрастающему поколению об этом уже не говорят: "И во граде многих людей, и жен, и детей мечами посекли, а других в реке потопили, а священников и иноков без остатка посекли, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и богатство рязанское, и сродников рязанских князей — князей киевских и черниговских — захватили.

А храмы божий разорили и во святых алтарях много крови пролили. И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые".

Ну что же нам теперь опять ждать рязанского боярина Евпатия Коловрата, который "был в то время в Чернигове с князем Ингварем Ингваревичем, и услышал о нашествии зловерного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и помчался быстро".

Увы, и он погиб. В стране был разлад. Каждый тянул одеяло на себя, и каждый князь думал только о своей шкуре…

Источник фото: ru.wikipedia.org

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