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Александр Приходько

"Чисто. Весна" — праздник экологии и возрождение традиций

4:58
Общество

1 мая 1920 года прошел первый Всероссийский субботник, в котором принял участие глава молодого Советского государства В. И. Ленин, и этот факт был широко растиражирован пропагандой, а в последние годы существования СССР — анекдотами и карикатурами.

Актриса Марина Александрова на экологической волонтерской акции "Чисто. Весна"

Тем не менее, традиция "генеральной уборки" после снежной русской зимы отнюдь не умерла в 90-е. И сейчас, не имея больше политического, она приобрела общечеловеческое и экологическое значение.

Очень приятно видеть, как преображаются парки и скверы наших городов весной, а компания ЛУКОЙЛ уже второй год проводит масштабные экологические акции "Чисто. Весна" на своих АЗС по всей стране, приглашая к участию сотрудников, волонтеров, а также известных спортсменов и деятелей культуры.

"Я очень люблю порядок, чистоту. И когда проходят субботники, а раньше они проходили регулярно, ты смотришь и думаешь: пусть это маленький вклад, который ты внес в чистоту, все лето будет радовать глаз. И ты будешь приходить, не только сюда, смотреть и думать, какие же люди молодцы! Они вложили часть своего труда и свободного времени, навели порядок", — говорит олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, участвующий в акции на одной из московских АЗС ЛУКОЙЛ.

Акция "Чисто. Весна" прошла на минувшей неделе на более чем 2 тысячах АЗС компании в 55 регионах РФ от республики Коми до Астрахани и от Калининграда до городов Западной Сибири. Около 20 тысяч человек — сотрудников компании, молодых специалистов, а также приглашенных звезд спорта и кино — высаживали деревья, кустарники, цветы. Например, в Москве посадили целую аллею сирени, а на АЗС в Краснодаре появилась маленькая банановая оранжерея.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков также принял в ней участие. По его словам, АЗС ЛУКОЙЛ всегда опрятны, на них приятно заезжать. И ЛУКОЙЛ своим примером показывает, что не только заправки должны быть в чистоте, но и весь наш любимый город Москва, и Подмосковье, и вся наша страна.

"Поэтому я присоединился к этой акции и могу сказать, что там, где ЛУКОЙЛ, там спорт: лыжники, футболисты. Участвуем с удовольствием. Мы всегда поддержим. Уверен, что не только известные актеры, спортсмены, певцы присоединятся к этой акции, но и вся наша страна. Потому что благое дело — самое лучшее в мире!", — отметил прославленный спортсмен.

Также активно украшали планету

  • футболисты московского "Спартака" — Роман Зобнин, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра, Манфред Угальде,
  • гонщики ЛУКОЙЛ-Racing Team,
  • гандболисты команд "Заря" и "Виктор",
  • актеры театра и кино Марина Александрова, Светлана Аманова - в Москве, Игорь Ознобихин и Екатерина Караченцева - в Перми.

Участники акции не только убирали мусор, оформляли клумбы с цветами, но и, конечно, общались.

"Я — фанат "Спартака", — говорит один из участников акции Сергей Полозов. — Сегодня я решил принять участие в экологической акции. Считаю, что это очень круто, когда у болельщиков есть возможность пообщаться со своими кумирами. Более того, внимание к экологии сегодня — это важно и актуально. Поэтому я благодарен организаторам, что такая возможность появилась".

Футболисты ФК "Спартак" Даниил Хлусевич и Роман Зобнин на акции "Чисто. Весна"

Многие работники приняли участие в акции "Чисто.Весна" вместе с членами своих семей.

"Само мероприятие — это возможность улучшить наши объекты для клиентов. "Это классно — провести день со коллегами и близкими, а ещё и звёздами, — говорит один из сотрудников компании Алексей. — Вместе поработать не только умственно, что мы делаем каждый день в офисе, но и физически на свежем воздухе. Классный проект!"

Как отмечали участники, главное — это то, что организаторам удалось в эти весенние дни совместить праздник для каждого и очень полезное дело для всех. Актриса театра и кино Марина Александрова, участвовавшая в субботнике, уверена, что каждый должен посадить свое дерево.

"И не только дерево, но и цветок. Чтобы получить плоды, мы должны сажать семена и саженцы, чтобы передать эту планету в надежные руки наших детей и внуков. Поэтому давайте о ней заботиться и беречь", — предлагает кинозвезда.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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