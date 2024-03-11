НR-эксперт Никольская: современная женщина — это многорукий Шива

НR-эксперт Никольская пояснила, почему работодатели охотнее выбирают женщин

По каким принципам женщина-руководитель набирает сотрудников; почему работодатель предпочитает приглашать в команду женщин, а не мужчин; какой возраст женщины-сотрудницы считается наиболее привлекательным для работодателя, Pravda.Ru рассказала владелица агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

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— Какой возраст женщины-сотрудницы наиболее интересен для работодателя?

— Самый хороший возраст — это 35-45 лет. Когда считается, что человек уже многого добился в карьере, есть результаты, опыт, который он может принести новому работодателю и при этом есть ещё запал, энергия делать что-то новое, приносить пользу.

Но есть исключения из этого правила. Например, есть должности, где, наоборот, нужны более лояльные сотрудники, которые не будут переходить с места на место, которые уже состоялись в профессии и готовы уйти на пенсию со своим будущим работодателем. Сейчас у меня в разработке много кандидатов около 50 лет, и работодатели с удовольствием их рассматривают, потому что знают, что это стабильные, лояльные сотрудники.

— Какие качества женщины являются её конкурентным преимуществом для работодателя по сравнению с мужчинами?

— Это личностные качества, за которые женщин-работников больше ценят:

внимательность к деталям,

лояльность,

трудолюбие,

отсутствие амбициозности,

способность выполнять монотонную работу,

определённая скромность.

Мужчины же нацелены на карьеру, больший заработок, поэтому легче переходят от одного работодателя к другому. Им это психологически проще даётся. Монотонная работа их утомляет, от чего они быстро увядают и смотрят на другого работодателя.

— По каким принципам женщина-руководитель формирует команду? В чём отличие её подбора от мужского подхода?

— Женщины-руководители более эмоциональны. Среди мужчин чаще встречается тип лидера-технократа, который основывается на цифрах, точных данных, а женщина руководствуется интуицией, своими эмоциями. Поэтому задача женщины-руководителя — поймать определённый баланс, чтобы эмоции помогали в работе, а не мешали.

Конечно, женщина-руководитель учитывает и классические критерии:

компетентность,

квалификация,

прошлый опыт сотрудника.

— Женщины сейчас не только занимаются семьёй, но и руководят в коммерческих учреждениях, государственных структурах. Как бы вы определили сегодняшний образ деловой и успешной женщины?

— Многорукий Шива — вот такой образ у меня рождается. Сейчас общество действительно очень много требует от женщин.

Женщина должна быть доброй любящей мамой, профессионалом высокого уровня, иметь какие-то увлечения.

Современная женщина — это женщина, которая преуспела во всех сферах: в бизнесе, семье и хобби.