Завершается Год педагога и наставника: итоги и выводы

13:00 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

На пресс-конференции, подводящей итоги 2023-го года, президент Владимир Путин процитировал известное высказывание о том, что "войны выигрываются школьными учителями". С этой мыслью невозможно не согласиться, однако, имея более чем 40-летний педагогический опыт, осмелюсь утверждать, что на фронте у нас дела обстоят значительно лучше, чем в школьном образовании.

Фото: http://teacherofrussia.ru/

Под занавес "Года учителя и педагога" в СМИ появилось множество материалов о состоянии российского просвещения. Чиновники от образования браво рапортуют о

строительстве в невиданных масштабах новых школ,

победах наших учеников в международных олимпиадах,

проведении бесчисленного количества различных воспитательных мероприятий.

Причём многие подобные материалы, похожие на отчёты вышестоящему начальству, зачастую напоминают песню "Всё хорошо, прекрасная маркиза!".

В то же время значительная часть критических статей и высказываний о российской школе транслирует главную идею, которую можно свести к панической фразе: "Всё пропало, шеф!".

Очевидно, что истина лежит где-то между двумя этими диаметрально противоположными точками зрения, однако явно не посередине. Попробую разобраться, с каким багажом проблем вступило отечественное школьное образование в период жестоких социально-экономических и военных испытаний. Разумеется, данная тема чрезвычайно обширна, даже безбрежна, поэтому ограничусь лишь некоторыми существенными, на мой взгляд, замечаниями, не давая категорических оценок.

После крушения Советского Союза российское образование под радужными знамёнами либерализма двинулось неведомым путём к неясной цели.

С высокой министерской трибуны была сформулирована цель "демократических" преобразований школы — вместо всесторонне развитой личности "строителя коммунизма" сформировать "цивилизованного потребителя".

К чести отечественного учительства надо сказать, что большинство педагогов изо всех сил препятствовали разрушению советской системы образования, которая не только считалась одной из лучших в мире, но и продемонстрировала поразительную жизнеспособность: угробить её окончательно так и не удалось. В школах до сих пор немало учителей "старой гвардии", которые не поддались процессам, инициированным сверху и постепенно набиравшим силу в период тесного сближения России с нашими высокочтимыми западными "партнёрами".

Однако, несмотря на такое партизанское сопротивление, развитие российского школьного образования определялось тремя основными идеями:

вестернизацией, коммерциализацией и цифровизацией, принявшей форму крайней бюрократизации.

Помимо некритического заимствования и активного продвижения западных учебно-развивающих технологий, российские чиновники принялись рьяно внедрять чуждую Русскому миру идеологию, потребовав воспитания у школьников таких качеств, как

успешность,

толерантность

и креативность.

Причём успешность понималась, прежде всего, как конкурентоспособность на рынке труда, толерантность как терпимость к различным порокам, а креативность сводилась к участию в бесчисленных мероприятиях и соревнованиях, приносящих похвальные грамоты.

Пожалуй, наибольшего успеха удалось добиться в развитии именно толерантности: в школах во множестве появились подростки неопределённого пола и даже так называемые трансгендеры. Правда мне известен лишь один случай перемены пола: талантливая поэтесса, лауреат семинара "Юная литература Новороссийска", в результате операции стала юношей и впоследствии исчезла (или исчез?) из моего поля зрения.

Чрезвычайно вредоносной, на мой взгляд, оказалась внедряемая на уроках истории и географии идея о разделении стран на "развитые" и страны "догоняющего развития". В числе первых, между прочим, оказались как раз те, которые имеют самый большой внешний долг, то есть грабят весь мир, печатают деньги и не собираются рассчитываться с кредиторами. Например, США задолжали 33 трлн долларов, Великобритания — почти 9 трлн, а маленькие Нидерланды и Ирландия — соответственно, 3,8 и 3,3 трлн! Зато в разряд "недоразвитых" государств попали такие гиганты, как

Китай,

Индия,

Бразилия

и, разумеется, Россия.

Хотя каждая из этих стран по сути является отдельной цивилизацией.

Перестройка школы на западный манер сопровождалась чудовищным падением авторитета учителя. И дело здесь не только, да и не столько в нищенских зарплатах педагогов, вынужденных работать на полторы-две ставки. Учитель, подвергаемый жёсткому давлению со стороны администрации и родителей, лишился реальных рычагов воздействия на своих подопечных, среди которых далеко не все паиньки. Взращённые идеологией и моралью общества потребления и чувствуя свою безнаказанность, некоторые наши детишки зачастую превращаются в агрессивных эгоистов и хамов. Если раньше матерящийся ученик при приближении учителя, как правило, замолкал, то сейчас, кажется, использование ненормативной лексики для многих подростков стало одним из способов самоутверждения. Мне не раз доводилось из уст самых миленьких девочек слышать трёхэтажный мат. Увы, школьная стрельба (выражаясь по-западному, "скулшутинг") стала чуть ли обыденностью, и застраховаться от неё не помогут никакие металлоискатели и охранники.

Здесь я позволю себе небольшое лирическое отступление. Чётко понимая, куда ведут злонамеренные поводыри российскую школу, я пытался в меру сил противодействовать этому шествию к пропасти, а именно публиковал статьи, посвящённые проблемам образования, в центральных СМИ. Они были выдержаны в критическом духе и не содержали большой надежды на то, что ситуацию в ближайшее время удастся исправить. Особый резонанс в Новороссийске получили два материала:

"Наш "Титаник" прёт на айсберг" и "Распни учителя".

Местные чиновники посчитали их заказными и направленными против конкретных начальствующих лиц. Мне звонили из городской администрации, вызывали на ковёр в управление образования и, наверное, выгнали бы с работы, если бы я не был членом Общественной палаты, руководителем творческих организаций, членом Союза журналистов да впридачу ещё и заслуженным учителем России. Коллеги выражали восхищение моей принципиальностью, удивляясь, как это я посмел пойти против начальства. Впрочем моя "безумная храбрость" привела к тому, что зарплату мне по очевидным причинам срезали в два раза, и с тех пор она никогда не превышала 20 тысяч рублей. Вместе с супругой мы имеем общий педагогический стаж более 80 лет, причём всегда работали как минимум на полторы ставки, то есть вдвоём за троих, однако не только к пенсии ничего не накопили, но даже не смогли завершить скромный ремонт квартиры, доставшейся мне по наследству от отца. Разве это справедливо?

Нет ничего удивительного в том, что при невысоких зарплатах и холопской зависимости от администрации в школах почти не осталось мужчин-учителей, которые не выдерживают своего бесправного положения и огромной бюрократической нагрузки. Феминизация педагогических коллективов — реальность нынешней российской школы. Женщины в силу своей психологической устойчивости, а иногда и откровенного конформизма приспосабливаются даже к абсурдным требованиям, постоянно спускаемым сверху чиновными креативщиками. Теперь главным профессиональным качеством учителя является умение создавать бесчисленное множество никому не нужных документов, вроде отчёта о том, как и где ученики проведут каждый день каникул.

Известно, что неблагополучная ситуация с демографией стала для России важнейшей, поистине судьбоносной проблемой. С трибун произносятся пылкие речи о народосбережении, а этот самый народ почему-то упорно не желает плодиться и размножаться. Думается, одна из причин такого прискорбного положения дел — в том, что хорошее образование в нашей стране весьма дорого стоит. Школы буквально навязывают родителям платные образовательные услуги: если хотите, чтобы ваш ребёнок учился в "элитном" классе, надо оплатить дополнительные занятия.

Впрочем совершено дикой мне кажется организация профессионально-технического образования. Стране не хватает квалифицированной рабочей силы, а за получение самой простой профессии зачастую приходится выкладывать поистине огромные деньги! Разумеется, далеко не каждая семья в таких условиях решится завести больше одного ребёнка. Полагаю, однако, что проблему с демографией можно решить лишь одним реальным путём: вместо "материнского капитала" выдавать квартиры.

Когда началась специальная военная операция на Украине, потребовавшая от всего российского общества единства и сплочения, а также коренного изменения внешней и внутренней политики, наше школьное образование стояло "бездны мрачной на краю". Казалось, ещё один шаг — и оно полетит вверх тормашками на дно. Однако крупные исторические потрясения всегда противоречивы: помимо жестоких испытаний и неизбежных потерь они приносят надежду на очищение и обновление. И эти процессы потихоньку запускаются. Думается, отступив от пропасти, не нужно делать резких движений.

Мы уже отбросили либеральные хоругви, теперь надо поднять новое знамя — просвещённого патриотизма. Именно просвещённого! Иначе для нас напишут такую историю, в которой уже не укры, а русы выкопали Чёрное море. На мой взгляд, патриотизм без критического отношения к себе способен очень быстро превратиться в национализм, абсолютно чуждый и разрушительный для Русского мира.

Сейчас необходимо принимать долгосрочный план преобразования российской школы, однако положительные тенденции должны себя проявить в самой близкой перспективе. Не моё дело давать советы тем, кто возьмёт на себя такую ответственность. Однако, чтобы не показаться благодушным мечтателем, выскажу несколько конкретных предложений, основанных на практическом опыте.

В первую очередь, необходимо снизить бюрократическую нагрузку на учителя. Этот процесс запущён, однако идёт слишком медленно и тормозится на местном уровне.

Надо кардинально поменять подход к строительству жилья, а именно вначале сдавать объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники и т. д.), а уже потом продавать квартиры. Иначе получится так, как с моей родной школой в Новороссийске, окружённой десятками многоэтажных "человейников", работающей в две полные смены и с классами по 40 учеников.

Требуется срочно вернуть в школу мужчин, что позволит поднять дисциплину учащихся. Причём к воспитанию подрастающего поколения должны быть привлечены ветераны СВО, тем более, что возвращение предмета начальной военной подготовки в условиях нынешней политической нестабильности в мире становится первоочередной задачей.

Полагаю также, что следует отменить ОГЭ в девятых классах, поскольку этот экзамен в известной степени себя скомпрометировал. Да и о ЕГЭ тоже надо хорошенько подумать.

Нет никакой необходимости проводить обязательные всероссийские проверочные работы, чрезвычайно сложные и дезорганизующие учебно-воспитательный процесс.

Кроме того, учитель должен получить право ставить ученикам честные оценки, в том числе "двойки" и "единицы", а злостных нарушителей дисциплины необходимо направлять в специальные заведения.

Надо запретить ученикам приносить в школу "продвинутые" гаджеты, для связи с родителями достаточно кнопочного телефона. Закон, недавно принятый на этот счёт Думой, грешит половинчатостью и трудноисполним на практике.

Самое главное — это принимать такие решения, которые уже сейчас дадут положительный результат. Основной же целью преобразования школы следует считать возрождение и продолжение традиций национальной системы педагогики, которая всегда опиралась на такие ценности, как гуманизм, духовность и творческое развитие личности.