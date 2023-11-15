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Дарья Асламова

Муфтият Дагестана: акции протеста не решают проблемы

4:38
Общество » Практика

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова в Дагестане побеседовала с заместителем муфтия республики Ахмадом Магомедовым. Он рассказал, что муфтият осуждает еврейские погромы в аэропорту, а также о том, почему муфтият не устроил свой собственный митинг для мусульман, могут ли акции протеста решить проблемы и почему Дагестан не объявит события в секторе Газа джихадом.

Муфтият Дагестана: акции протеста не решают проблемы
Фото: Нейросеть Шедеврум

— Последние события потрясли не только Дагестан, но и всю нашу страну. Как вы оцениваете погромы в аэропорту как человек религиозный?

— Муфтият Дагестана всегда выступал за единение, взаимоуважение всех граждан нашей страны независимо от того, где они проживают, какой национальности. Желай другому то, что желаешь себе. Самый любимый из вас перед Всевышним — самый полезный для людей.

Принципы нашей религии обязывают нас быть справедливыми, терпеливыми друг к другу и ставить общественные интересы выше своих узкокорыстных интересов.

Муфтият Дагестана всегда выступал против уличных протестов как инструмента решения проблем. Потому что такие акции могут привести к конфликтам, могут стать причиной нарушения общественного порядка, стать площадкой для провокаций и вместо решения проблемы они могут привести к появлению других проблем. События в аэропорту Махачкалы — тому яркое свидетельство. Никак не помогут остановить кровопролитие в секторе Газа:

  • разгром собственного аэропорта,
  • стычки с полицией,
  • угрозы ни в чём не повинным людям,
  • преследования граждан по национальному признаку.

И такие действия недопустимы. Муфтият Дагестана категорически осуждает эти действия. Мы против таких митингов.

— Есть такое выражение "Если не можешь остановить какое-то движение — возглавь его". То есть эта ситуация назревала три недели, людям постоянно показывали кадры в Telegram-каналах с несчастными жертвами. И атмосфера накалялась. Мог ли муфтият провести митинг около мечети, чтобы люди могли просто выразить эмоции?

— Мы искренне сопереживаем всем погибшим, всем пострадавшим в палестино-израильском конфликте. Кадры с пострадавшими никого не могут оставить равнодушными, и подобной жестокости нет оправдания. Хвала Всевышнему, тысячи дагестанцев откликнулись на призыв благотворительного фонда "Инсан" и собрали гуманитарную помощь для пострадавших людей в секторе Газа, и мы сейчас ищем каналы, чтобы доставить туда эту помощь.

Во всех мечетях Дагестана каждое утро мы собираемся и читаем дуа (молитву), то есть обращаемся к Всевышнему с мольбой, чтобы это кровопролитие остановилось, чтобы Всевышний проявил милость ко всем пострадавшим. То есть именно к этому муфтият и призывал: чтобы те, кто переживает за пострадавших в Палестине, собирались на коллективную молитву, и читали дуа за пострадавших, и собирали благотворительную помощь.

— Я разговаривала вчера с простыми людьми. Некоторые недовольны: "Почему муфтият не объявил, что сектор Газа — это территория джихада?" Как вы считаете, это территория джихада или нет?

— Наш муфтий Ахмад Афанди на конференции это всё объяснил. В 1990-х годах, когда в Чечне была война, некоторые люди пришли к учёному, он уже покойный, Рахмуле, султану Мухаммаду из Тохо, и попросили его: "Объяви, что всё, что происходит сейчас в Чечне и Дагестане, — это джихад". И они сказали, что якобы сирийский учёный вынес фетву (решение) о том, что в Чечне творится джихад. Рахмула сказал: "Как они могут, находясь в Сирии, выносить решения о том, что происходит в Дагестане? Они здесь были, что ли?"

Мы поэтому тоже не можем брать на себя такую ответственность и в угоду кому-то кричать, что в Газе джихад. Есть учёные в Палестине, в соседних странах. Они лучше знают ситуацию, пусть они говорят об этом.

А мы в угоду кому-то кричать такие вещи не будем. Если кто-то кричит — это его дело, мы не можем заставить его замолчать. Кто кричит — пусть туда и едет.

В Дагестане очень большой уровень безработицы. Каждого человека надо занять работой. Если каждый человек будет занят, то у него просто не будет времени на митинги, протесты и т. д.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы израиль дагестан палестина сектор газа палестино-израильский конфликт
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