КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ

8:13 Your browser does not support the audio element. Общество История Правды.Ру

Согласно определению Конституционного суда России, главные редакторы не несут ответственности за публикуемый контент и, соответственно, лишаются профессиональной самостоятельности. За действия редакции теперь отвечают учредители СМИ и владельцы доменных имён.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Конституционный суд совершил переворот в понимании норм Конституции России о свободе средств массовой информации и запрещении цензуры, на мой взгляд.

Я обратилась в Конституционный суд в связи с тем, что в нескольких арбитражных процессах, где ответчиком за мои единоличные решения в соответствии со со ст. 29 Конституции и ст. 19 закона "О СМИ" о публикации тех или иных материалов выступал почему-то учредитель сетевого издания Pravda. Ru.

Я писала в судебные инстанции, что никто не вправе вмешиваться в деятельность средств массовой информации, и что только главный редактор несёт ответственность за публикуемые тексты, видео и визуальные изображения. И даже не по духу, а непосредственно по прямому смыслу слов Конституции и закона "О СМИ" я самостоятельна и свободна в своём выборе материалов для публикации.

Российские суды отказывались признавать действие конституционной нормы и постоянно обновляющегося закона "О средствах массовой информации".

Во всех судебных решениях содержалась ссылка на нормы закона "Об информации", в котором законодателем специально указано, что "правовое регулирование отношений, связанных с организацией и деятельностью средств массовой информации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации".

То есть, все судебные решения очевидно применялись незаконно, т. к. в самом законе оговаривалось, в каких случаях он не применим.

В самых одиозных апелляционных и кассационных судебных решениях указывалось, что нет доказательств, что решения принимались о моих прямых правах и обязанностях как главного редактора.

То есть для судей главный редактор, права и обязанности которого закреплены в специальном федеральном законе, — ничто. Давно уже нет закона о средствах массовой информации для судебной системы Российской Федерации.

Именно поэтому я решила обратиться в Конституционный суд России.

И что вы думаете?

КС в своём определении на моё заявление также указал, что, по его мнению, во всех делах где рассматривались вопросы о моих решениях о публикации тех или иных материалах, не "разрешался вопрос о моих правах".

В определении КС не указывается, кто конкретно из судей готовил на утверждение всего суда это определение, но поскольку оно принято, по всей видимости, единогласно, каждый из перечисленных в нем внёс свою лепту в отмену действия нормы Конституции об отмене свободы средств массовой информации и запрещении цензуры. И это — новая краска к описанию нынешнего состава Конституционного суда Российской Федерации.

За последние годы в судах арбитражных и общей юрисдикции рассмотрено более пяти тысяч дел к средствам массовой информации. В очень небольшом количестве дел судьи руководствовались конституционной нормой о свободе средств массовой информации (т.е. независимости редакций от учредителей, владельцев доменных имён и т. д.).

В подавляющем количестве решений суды исходили из права учредителей и владельцев доменных имён осуществлять цензуру сетевых изданий. В своем обращении в КС я указала на 51 судебный акт, принятый российскими судами, в которых нивелировались профессиональная самостоятельность редакций средств массовой информации (таких решений намного больше, просто анализ всей судебной практики по аналогичным делам — вопрос Верховного суда и Конституционного, поскольку я уж поставила перед ним такую проблему, считаю).

Позволю себе процитировать часть своего обращения в Конституционный суд:

Историческая справка о введение конституционной нормы о свободе средств массовой информации и запрете цензуры

Впервые на территории Российской Федерации свобода средств массовой информации и запрет цензуры были введены Законом СССР от 12 июня 1990 г. № 1552-I "О печати и других средствах массовой информации". Более того, эти нормы содержались уже в статье 1 Закона.

Статья 15 Закона указывала на полномочия Учредителя — утверждать программу (основные принципы) деятельности средства массовой информации. При этом постулировалось, что "редакция или иное учреждение, осуществляющее выпуск массовой информации, реализует программу на основе профессиональной самостоятельности".

Статьёй 36 Закона заявлялось о недопустимости вмешательства в деятельность средств массовой информации и законной профессиональной деятельности журналистов.

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" был более радикальным, хотя основные принципы союзного законодательства относительно свободы СМИ, запрета цензуры, невмешательства в профессиональную деятельность редакций, ответственности за такое вмешательство в нём сохранились.

Законодатели того времени ставили перед собой задачу демократизации общества и освобождения редакционных коллективов от цензуры и контроля партийных органов и органов исполнительной власти.

В 1993 году эти нормы были приняты как конституционные в составе Основного Закона страны на общероссийском референдуме.

На сегодняшний день весь этот исторический опыт нивелируется как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции, и заменяется в силу правоприменения части 17 статьи 2 Закона "Об информации" прямо противоположными решениями, принимаемыми (по иронии судьбы) от имени Российской Федерации.

Согласно этим решениям, учредители, владельцы доменных имён, на которых функционируют СМИ, обязаны осуществлять контроль профессиональной деятельности редакций, а главные редакторы законодательно (ведь решения судов имеют силу закона) лишаются каких-либо прав профессиональной самостоятельности.

Удивительно: законодатель, как союзный, так и российский, пытался защитить свободу средств массовой информации от диктата и излишнего контроля учредителей и собственников, однако беды пришла оттуда, откуда не ждали — российские суды опрокинули всю демократическую конструкцию, которая сложилась в стране, исходя из общественных ожиданий её граждан.

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И ещё об опыте моего обращения в Конституционный суд.

До 20 сентября на сайте Конституционного суда значилось, что моё обращение находится на изучении судьёй (судьями) КС. И вдруг 22 сентября появляется ответ: определение об отказе в рассмотрении моего обращения было принято 20 июля.

Это что, недавно вновь переназначенный председатель Конституционного суда Валерий Зорькин задним числом подписывает определения?

Но речь сейчас не об из рук вон плохой организации работы КС с обращениями граждан. Речь о сути моего обращения в этот орган.

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После этого определения Конституционного суда дело за депутатами Федерального собрания: надо урегулировать, как, кем и на каком законном основании должна осуществляться цензура средств массовой информации со стороны учредителей и владельцев доменных имён. На нормы Конституции уже можно не оглядываться: Конституционный суд определил, что нормы Основного закона страны — анахронизм.

Вопрос стоит после этого определения, на самом деле, и об отмене федерального закона о срелствах массовой информации. В чем смысл регистрации сайтов в качестве средств массовой информации, если их не только рядовые судьи, но и Конституционный суд не видят в качестве СМИ? К чему платить какие-то госпошлины, если акты регистрации в Роскомнадзоре вообще ни на что не влияют?

Валерий Зорькин и другие судьи, принимавшие определение по моему заявлению, вообще не думали, что переворачивают всю систему функционирования средств массовой информации в стране. Но — перевернули.

И это — новая реальность. Потому что теперь мы, по всей видимости, выходим из юрисдикции Всеобщей Декларации прав человека ООН 1948 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Я, конечно, в ближайшее время попрошу КС разъяснить мне смысл его определения, но, думаю, что там будет ответ как из ЖЭКа.

Вряд ли этот суд готов вникать в гуманитарные основы Конституции и законов страны. Главное там, видимо, — отфутболить, чтоб не заморачиваться.

P.S. По аналогичному поводу в КС обратился и бывший учредитель Pravda. Ru — ООО "Техномедиа". Полагаю, что это — пустая трата госпошлины. Вряд ли этот суд вообще способен встать на защиту конституционных ценностей, которые были приняты гражданами России на референдуме. Этот суд во главе с Валерием Зорькиным, на мой взгляд, вообще не о том. Это моё личное убеждение как главного редактора с гражданством Российской Федерации и никакого иного.