Недосып и снижение связи: 7 причин расставания пар после рождения ребёнка

3:20 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

По статистике HerBeauty. co распад отношений среди пар после рождения первого ребёнка составляет до 50%. Многие не осознают, какие изменения ждут их после появления малыша, и оказываются шокированными в первые месяцы совместной жизни в новом статусе родителей. Мы собрали 7 наиболее популярных проблем в отношениях, с которыми сталкиваются пары после рождения первенца.

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Снижение связи

С рождением ребёнка становится сложнее общаться и выражать свои потребности, так как новорожденный требует много внимания. Но это не означает, что связь исчезает. Ваш партнер также может чувствовать себя измотанным и эмоционально истощенным, и из-за недостатка общения отношения могут стать напряженными и даже разорваться.

Стрессы от нового статуса

Он возникает, когда молодые родители чувствуют себя перегруженными и не способны поддерживать друг друга. Каждый партнер начинает ощущать себя брошенным, что приводит к утрате доверия и ухудшению отношений.

Хаос в жизни

С появлением ребенка жизнь пары меняется полностью. Партнерам остается меньше времени на общение с друг другом, они теряют свободное время для себя и ощущают, что больше не могут контролировать свою жизнь. Многие пары, расстающиеся после рождения ребенка, описывают свою жизнь как хаотичную, и это становится невыносимым.

Несостоятельные отношения

Многие пары, ставшие родителями, делают это без должного планирования. Это означает, что появление малыша выявляет слабые места отношений, которые уже существовали. Если до рождения ребёнка были проблемы, то появление нового члена семьи часто только усугубляет их.

Недостаток сна

Дефицит сна может подорвать даже самые крепкие отношения, так как оба родителя страдают от недостатка отдыха. Эмоциональная и физическая истощенность делает человека раздражительным и неспособным рационально решать проблемы, что может вызывать конфликты.

Ребёнок как "лекарство" для отношений

Попытка использовать ребенка как средство спасения отношений — это плохая идея. Многие пары делают это в надежде, что малыш изменит их отношения к лучшему. На самом деле ребенок лишь усугубляет проблемы, так как у вас остается меньше времени на общение и романтические моменты.

Послеродовая депрессия

Ожидается, что женщины будут счастливы после рождения ребенка, но в реальности это не всегда так. Послеродовая депрессия довольно распространена, но девушки часто скрывают ее от своих партнеров, что приводит к конфликтам в отношениях. Важно поддерживать друг друга и обсуждать свои чувства, чтобы укрепить свои отношения после появления малыша

В заключение, важно отметить, что рождение ребенка — это значительное испытание для любых отношений. Однако, понимание проблем, с которыми сталкиваются молодые родители, может помочь справиться с этими трудностями. Коммуникация, взаимопонимание и поддержка друг друга играют ключевую роль в сохранении отношений после появления ребенка.

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