Впервые в России учебный год начали более 150 будущих педагогов для казачьих школ и кадетских корпусов

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Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Николай Долуда в рамках региональной недели на Кубани встретился с ректором КубГУ Михаилом Астаповым, а также со студентами вуза — будущими преподавателями казачьих учебных заведений и преподавателями, создающими учебник по истории казачества.

Фото: Всероссийское казачье общество

Он акцентировал внимание на подготовке кадрового резерва для казачьих обществ — задаче, которую Президент страны впервые поставил перед казаками в Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества.

— Сегодня, когда более 22 тысяч казаков Кубани, Дона, Терека, Крыма, Поволжья, Сибири мужественно приняли и принимают участие в самых горячих точках СВО, — подготовка будущих атаманов всех уровней, а также преподавателей для казачьих школ и кадетских корпусов, для вузов — это задача номер один. От ее решения зависит судьба казачьих обществ, судьба подрастающего поколения. И в конечном счете — судьба страны, — сказал Всероссийский атаман. — С момента создания Ассоциации вузов, реализующих "казачий компонент", мы можем говорить о функционировании в Российской Федерации полноценной системы непрерывного казачьего образования.

По словам Н. А. Долуды, в рамках системы казачьего образования в стране открыты свыше 260 казачьих детских садов, около 6,5 тысяч классов казачьей направленности, порядка 2000 школ со статусом "казачья", 31 казачий кадетский корпус, 25 высших учебных заведений страны, вошедших в Ассоциацию "казачьих" вузов.

— В системе казачьего образования учащиеся казачьих классов, воспитанники кадетских корпуса, помимо общеобразовательных дисциплин, изучают историю, культуру и традиции казачества, отличаются самодисциплиной. В будущем они станут настоящими патриотами, управленцами и организаторами. Система казачьего образования дает именно таких граждан, это очень важно, — отметил Николай Долуда.

Он подчеркнул, сегодня учебные заведения казачьей направленности испытывают острый дефицит педагогических кадров.

— При всем наличии современной материально-технической базы, совершенных учебных пособий, главной фигурой учебно-воспитательного процесса был и остается учитель. От его педагогического мастерства, погружения в историю и традиции казачества и того, кто такой казак-воин и что такое государственная и иная служба, — зависит то, насколько интересна будет ребятам история родной земли, на которой они живут, и то, вырастут они настоящими защитниками Родины — или будут смотреть на Запад и мечтать о красивой жизни с яхтами и отдыхом на островах…

Как сообщил Николай Александрович, благодаря усилиям Кубанского казачьего войска, создавшего систему непрерывного казачьего образования, от детского сада и заканчивая вузами, — Ленинградский социально-педагогический колледж на Кубани восьмой год подряд набирает новую группу из 25 человек и обучает казачью сотню будущих педагогов для младших казачьих классов.

В наступившем учебном году преподаватели для всех уровней образовательных учреждений, "реализующих казачий компонент", будут готовится также и на базе Кубанского государственного университета. В вузе стартовал пилотный проект подготовки профессиональных педагогических кадров для детских садов, школ, кадетских корпусов, колледжей и вузов, реализующих "казачий компонент". На факультете истории, социологии и международных отношений по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: История. Казачество в истории России — начинают обучение 16 студентов-выпускников средних общеобразовательных организаций и школ казачьей направленности различных муниципалитетов Краснодарского края. По словам руководителя и куратора программы — кандидата исторических наук Оксаны Перенижко, 5 студентов будут обучаться по целевым договорам от своих муниципалитетов, остальные — успешно преодолели порог поступления на бюджетную основу в 234 балла и поступили на общих основаниях.

— Сегодня этот опыт Кубани по подготовке педагогов для казачьих образовательных организаций, — сказал Николай Долуда, — совершенствуется на уровне остальных вузов Ассоциации.

Так, в Московском государственном университете технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первом казачьем университете) впервые за счет средств вуза набраны группы бакалавриата казачьей направленности не только по направлениям государственного и муниципального управления и журналистики, но и 35 человек начинают обучение по направлению "Учитель истории, обществознания и этнокультуры".

— Важно, чтобы при подготовке будущих педагогов теория дополнялась практикой. И уже в процессе обучения ребята обретали навыки общения с казачатами. Для этого практику они должны проходить в казачьих классах, кадетских корпусах, колледжах, вузах… Тогда будет толк! — подчеркнул Николай Долуда.