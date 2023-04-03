Российской власти наплевать на Дальний Восток

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Русский народ хорошо известен не только большим терпением в лихую годину, но и шутками и прибаутками, которые, наверное, и позволяли нам выжить в трудные времена.

Одну из таких шуток я когда-то прочитал в одной из липецких газет: "Меняю дальневосточный гектар на сотку в Ялте!". Правду от народа не скроешь. Тем более удивительно, если бы объявление о дальневосточном гектаре было напечатано в японских или китайских газетах: там бы давно появились скоростные поезда, небоскрёбы, а население было бы завалено рыбой. Но мы — не они, а они — не мы. Почему? Это не сюда, повыше. Обустройство российской Сибири и Дальнего Востока и заселение региона русскими начало тревожить умы российских политиков после Русско-японской войны 1904 года.

Сибирь и Дальний Восток могли бы стать житницей России

"Громадная важность Сибири и Дальнего Востока для спокойного развития российских сил, значение чего недостаточно уяснено нашим обществом, несмотря на тяжкие уроки, полученные нами, требует от властей обратить ещё раз внимание на эту часть России", — говорили российские патриоты полтора века назад. Одним из столпов заселения региона стал Пётр Столыпин — министр внутренних дел и председатель Совета министров при Николае II. Именно он был пропагандистом переселения крестьянства в те регионы.

Причём, не принудительно, а добровольно и подкреплённого (2 тысячи рублей — не новыми) денежным содержанием на обустройство, налоговыми льготами и другими привилегиями. И давали не гектар, и не камни и сушь. Но Столыпина убивает провокатор царской охранки, и регион начинает подниматься только в годы советской власти. Когда здесь начали появляться научные центры, оборонные предприятия, большие производственные предприятия, новые сёла и города.

Также успешно развивалось сельское хозяйство, рыбное и прочее. Сегодня этот регион перешёл исключительно в разряд поставщика "полезных ископаемых" разных величеств. Жить здесь и любить этот край — одно, а вахтовик всегда будет с безразличием относиться как к местной природе, так и к местному зверью. А сколько здесь за последние годы сожгли леса? Это трагедии и преступления уже в новой России.

Как бы не говорили сегодня о непростых климатических условиях в регионе, Сибирь нередко собирала богатейшие урожаи, которые спасали голодающие центральные районы страны. Даже здесь, в центре, пшеница вела себя весьма капризно. Проще было сеять рожь. Неслучайно аграрии уже давно отмечали, что значение Сибири и Дальнего Востока "обуславливается, прежде всего, тем, что острый и тревожный аграрный вопрос может успешно и мирно решиться благодаря огромности и плодородности пустующих теперь сибирских земель, куда уже идёт волна переселенцев, несмотря на все препятствия чиновников из госаппарата".

Лучше сотка в Майами, чем дальневосточный гектар

Также отмечалось, что ранее считавшиеся недоступными для земледелия места таёжные, в результате университетских исследований показали большое содержание чернозёма. Лес, который сегодня успешно мы послали в небо, уже накануне войны оценивался в миллионы рублей золотом. Таким же золотоносным районом, в прямом смысле, давно стала Сибирь. Только в Приамурье когда-то зарегистрировали официально золотоносных образований на территории 30 тысяч верст. Нашему "клондайку" было посвящено немало научной и художественной литературы как в дореволюционные, так и в советские времена. Правда, специалисты отмечали, что была обследована едва ли десятая часть золотоносных земель. Всё это оценивалось в сотни миллиардов, но куда-то исчезало.

Наши предки справедливо спрашивали: а что сделано, чтобы влить жизнь в наши далёкие земли? И сами же отвечали: почти ничего. Тому было немало причин, о которые мы до сих пор спотыкаемся. Весьма справедливы были предостережения прадедов, которые говорили: "Этот край беззащитен, и на него жадно смотрят. Американцы и японцы только и ждут удобного случая отнять его у беспечного и слабого хозяина".

Но мало ещё взять — надо уметь и закрепить взятое.

"Если так будет продолжаться, то мы рискнём тем, что вместо Великой России передадим потомкам обрывки того, что прежде называлось Россией", — обращались к нам из прошлого. И основания тому есть.

Сегодня, как и сто лет назад, власть не изменилась. "Залив" глаза нефтью, "она совсем не знает колоссального и богатейшего края, принадлежащего русским уже более 400 лет". Критики безразличного отношения властей к дальневосточному региону уже накануне Первой мировой напоминали, что карта Охотского побережья была составлена ещё во времена Екатерины II, а новой всё нет. Карта Приамурья была просто фантастичной, показывая горные хребты в низинах, и наоборот. Но и сегодня власть не меняется, оставляя на самотёк важнейший регион России и предпочитая кончать жизнь где-нибудь в Англии или США, пусть даже и на сотке.