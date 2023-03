NewsGuard от ЦРУ решила контролировать мировой медийный Интернет

24:13 Your browser does not support the audio element. Общество История Правды.Ру

Еще вроде совсем недавно нам даже в голову не приходило, что мало кому известная организация сможет взять на себя роль прокурора и допрашивать людей, компании, средства массовой информации. А затем выносить приговор — и требовать от поисковиков, владельцев браузеров, новостных генераторов вынесенный ею приговор исполнять.

Тем не менее, финансируемая, скорей всего, спецслужбами США некая организация NewsGuard, в штате которой работает достаточно большое количество малоизвестных журналистов, стала именно такой организацией.

Pravda.Ru уже рассказывала, как ее описывает эта организация в своих отчетах. Говорили мы и о том, что эта "контора" забрасывает все структуры Google письмами, в которых требует пессимизировать, отказать в монетизации и т. д. В отдельном материале на этой неделе мы расскажем о методах работы NewsGuard в мировом информационном пространстве. Сейчас же мы решили опубликовать ответы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой на вопросы этой организации.

Решили так по двум причинам:

Когда Инна Семеновна принимала решение ответить на вопросы малоизвестной для российского информационного рынка компании, то исходила из ее обещания опубликовать на страницах их сайта ответ русского СМИ; По большому счету, в этих ответах содержится в некоторой степени суть принципов, которыми руководствуется Pravda. Ru в своей редакционной политике.

Построение текста строится от вопросов в письме от сотрудницы NewsGuard Евы — все эти абзацы выделены курсивом, — к ответам главного редактора нашего издания.

О "грязной бомбе" и ядерном оружии

Мы обнаружили, что сайт недавно опубликовал ложную информацию, которая продвигает взгляды Кремля на войну в Украине. Например, в статье от февраля 2023 года под названием "Англосаксы готовы к победе Украины двумя масштабными провокациями" некритически повторяются утверждения Кремля о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", обычное взрывчатое вещество, содержащее радиоактивные материалы. В статье говорилось: "В конце октября начальник сил радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию "грязной" бомбы на Украине находятся на завершающей стадии".

На самом деле нет никаких доказательств того, что Украина готовит "грязную бомбу". Украина, которая отказалась от своего ядерного оружия после распада Советского Союза в 1991 году, не имеет ни достаточных материалов, ни технологических возможностей для создания ядерной бомбы, по данным Министерства обороны США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Действительно, МАГАТЭ сообщило в ноябре 2022 года, что оно не обнаружило никакой "незаявленной ядерной деятельности" в Украине.

Ядерное оружие обычно производится с использованием высокообогащенного урана или плутония или их комбинации. Согласно информационному бюллетеню за июнь 2022 года, выпущенному Министерством обороны США, небольшое количество высокообогащенного урана, которое остается в Украине, "значительно ниже количества, необходимого для производства ядерного устройства", и "предназначено для конкретных научных целей".

Не могли бы вы прокомментировать, почему "Правда" повторила это утверждение, несмотря на доказательства обратного?

"Грязная бомба", Ева, — это некая емкость, в которую собираются радиоактивные материалы. Они могут быть как отходами от ядерных электростанций, так и теми, которые по классификации идут как боевые радиоактивные вещества.

Вышибной заряд приводит эту бомбу в действие. Происходит детонация, радиоактивным облаком накрывается определенная территория в несколько километров. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади. Радиация загрязняет все вокруг. Радиоактивное заражение и лучевая болезнь будут угрожать всем, находящимся в зоне поражения после взрыва.

Ядерная бомба гораздо более сложна и основана на генерации неконтролируемой реакции ядерного деления. Необходим высокоочищенный "делящийся" материал (либо уран-235, либо плутоний-239). Когда бомба детонирует, взрывчатка запускает ядерную реакцию, которая высвобождает огромное количество энергии. Одна ядерная бомба может уничтожить целый город. Мы с вами знаем это по Хиросиме и Нагасаки, на которые США сбросили "Малыша" и "Толстяка".

И если мы говорим о "грязной бомбе" и необходимых для нее компонентах, то на Украине их достаточно. В первую очередь — в хранилищах ядерных отходов атомных электростанций.

Так что вы, задавая вопрос, были неверно проинформированы по теме. Я подобрала для вас три ссылки на этот счет из BBC, MentalFloss и TermoFisher Scentific. Не знаю, насколько эти издания являются для вас авторитетными, но это не российские ресурсы, а британское и американские. Вы можете покопаться в других ресурсах, задав, скажем, для Google поисковый запрос "the difference between a dirty bomb and a nuclear weapon".

Другая ложь NewsGuard о Правде. Ру

Давайте посмотрим и на другие ложные утверждения NewsGuard о Правде. Ру.

Со-основатели ресурса, ссылаясь на аналитиков NewsGuard, не ставя гиперссылок, а потому запутывая своих подписчиков пишут про ложные нарративы Правды. Разберем их с гиперссылками:

— США разрабатывают биологическое оружие для использования против этнических русских. Правда это выдумала? Нет: наше издание указало ньюсмейкеров — Владимира Путина и Франца Клинцевича. Американские издания как-то иначе цитируют американских президентов? Как?

— Украинские чиновники приобрели многомиллионную недвижимость в Швейцарии. Почему NewsGuard не сообщил, что это не Правда придумала, она сослалась на эфир FoxNews, в котором сделала это утверждение Candace Owens в Tucker Carlson show.

— Украинские военные продали России артиллерийские системы французского производства. В этом тексте в нас также присутствует ссылка на первоисточник - Bulgarian Military.

NewsGuard называет ложью публикации, в каждой из которых присутствует ссылка на источник информации (нравится он вашим спонсорам или нет), именно подобные неправомерные утверждения - это типичная пропаганда, типичная дезинформация.

И, что показательно, такие оценки дает один из основателей NewsGuard - Steven Brill. Он имел отношение к юриспруденции в своей журналистской деятельности? Что это за юриспруденция такая, у которой в почете ложь? Можно ли говорить о порядочности такого человека?

Стевена поддерживает Gordon Crovitz, другой сооснователь NewsGuard, которого ранее открыто критиковали за распространяемую ложь в Wall Street Journal.

Ева, ваши начальники — профессиональные лжецы и диффаматоры. Если вы интересуетесь открытостью и прозрачностью журналистики, если это ваше призвание — разбираться в честности средств массовой информации, как вы можете работать с такими людьми?

О пометках "Мнение" и конкретном упомянутом тексте

Мы обнаружили, что сайт регулярно смешивает самоуверенные заявления в новостные сюжеты. Например, в статье от февраля 2023 года под названием "Почему Путину еще слишком рано нажимать красную кнопку?" говорилось: "При всей воле в мире Украина не сможет нанести такой глобальный вред Российской Федерации, даже с помощью НАТО. Излишне говорить, что НАТО не заинтересовано в непосредственном участии в конфликте. Альянс откровенно полон решимости извлечь как можно больше прибыли из украинского конфликта, вести войну "до последнего украинца".

Не могли бы вы прокомментировать, почему сайт включает самоуверенный язык в статьи, не помеченные мнением?

Здесь вопрос прежде всего о разности подходов в журналистике. Давайте чуть издалека.

Русская журналистика ведет свое начало с 17 века, и ее основателем вполне законно считается Протопоп Аввакум — автор "Жития протопопа Аввакума". Так что первым русским журналистом, определившим направление, был оппозиционер. А одной из первых газет были "Куранты о всяких вестях" (1676 год).

В США журналистика зародилась ненамного позже, в 1690 году, основателем ее является Бенджамин Харрис. Первая успешная газета The Boston News-Letter была выпущена в 1704 году, и в ней было указано, что она "опубликована властями".

В обоих случаях это были в первую очередь политические издания с фактами новостями. Но, развиваясь, американская журналистика пришла к разделению фактов и мнений, а русская осталась прежде всего журналистикой мнений. Если материалы в Правде публикуются с наличием в Url-адресе /news, то это очевидно — новость. Новости и публикуются в отдельном блоке, выделенным заголовком "Новости". И, как правило, они не превышают трех-четырех абзацев. Если вы имеете отношение к журналистике, наверное, вам должно быть известно хоть немного о ее жанрах.

И когда вы задаете вопрос о публикации "Почему Путину рано нажимать красную кнопку?", я могу сказать, что:

Если статья в Правде публикуется с указанием автора не в новостном разделе, это значит — авторская статья с выводами конкретного автора; Упомянутая вами, Ева, статья, основана на конкретных источниках — сообщениях в украинских телеграм-каналах. То есть выводы автора основаны на фактических свидетельствах от очевидцев событий; Любовь Люлько — известный автор, обозреватель Правды, значительная часть аудитории как в русской, так и английской версиях Правды, следят за ее выступлениями, что мы видим по статистике издания.

Но поясните мне, пожалуйста, что вы имеете ввиду под самоуверенными утверждениями в данном тексте? Что вашему ресурсу, как опытным журналистам, непонятно в процитированном утверждении? Мы объясним, как не раз поясняли на занятиях со студентами факультетов журналистики, принципы строения журналистского произведения, применение законов логики и выработки утверждений. Готовы сделать это бесплатно в рамках оказания образовательной помощи.

Так что наши с вами взгляды на необходимость пометки "Мнение" расходятся, исходя из традиций журналистики. При этом, заметьте, Правда ссылается на источники, а ваш ресурс, оценивающий СМИ по прозрачности, сам не прозрачен в своих оценках. NewsGuard, на наш взгляд, откровенно пропагандистский ресурс, который имеет мало отношения к проверке достоверности в журналистике, как я выше показала на примерах выводов о Правде. Ру, сделанных основателями вашего ресурса.

И в кратком экскурсе в историю журналистики России и США мы выяснили, что у нас в стране она появилась как минимум на полвека раньше. Вы полагаете, что коллеги из США могут и имеют право навязывать нам собственные стандарты? Чтобы мы забывали традиции русской журналистики и соответствовали американским стандартам? Это слишком самоуверенно и глупо до такой степени не уважать чужие культуры и самобытность, вы так не считаете?

О корпоративных данных

English. Pravda. ru раскрывает свое право собственности и редакционное руководство на своей странице Политики конфиденциальности. Мы задавались вопросом, раскрывается ли эта информация где-либо еще на сайте, возможно, в разделе сайта, где пользователь может с большей вероятностью посмотреть, например, на странице "О нас"? Мы заметили, что на странице "О нас" есть раздел "право собственности", но это не раскрывает право собственности на сайт. Не могли бы вы прокомментировать это?

Вы правы, они не были указаны полностью, но только потому, что английская версия для нас не является основной, в первую очередь мы работаем для нашей русскоязычной аудитории. Это видно хотя бы из количества публикуемых текстов. В феврале мы опубликовали на английской версии Правды 25 статей и 126 новостей, в то время как на русской версии было опубликовано 273 статьи и 4 916 новостей, а в русской версии.

На русской версии информация о корпоративных данных существовала давно. Спасибо за то, что обратили на это внимание, мы внесли данную информацию и на англоязычную версию Правды.

Владельцем издания является Вадим Горшенин, советский и русский журналист, начавший профессиональную работу в газете в 1983 году (в этом году исполняется его профессиональный юбилей — 40 лет в журналистике).

Он участвовал в правозащитной деятельности, три года возглавлял Общественную наблюдательную комиссию города Москвы (организация, осуществляющая контроль за соблюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы).

В составе комиссии Горшенин успел стать инициатором и смог "пробить":

— внедрение телемедицины в следственных изоляторах Москвы, которое потом распространилось по многим российским регионам;

— в условиях нехватки мест для встреч адвокатов и подследственных настоял на внедрении их заочных встреч посредством закрытой интернет-связи. В результате этого длинные очереди адвокатов в городские СИЗО немного сократились.

Со-основатели NewsGuard в уже цитируемой заметке пишут о принадлежности Правды. Ру политическому союзнику Владимира Путина. Т. е., они прекрасно знают, кто владелец нашего издания. Сказала об этом Вадиму Горшенину. Он усмехнулся:

"Настоящий журналист, даже поддерживая власть, в каких-то вопросах всегда находится к ней в оппозиции. Правда. Ру так себя и вела в последние годы, критикуя пенсионную и налоговую реформы. Это была точка зрения наших журналистов, и они беспрепятственно ее высказывали. Но если меня в американской околожурналистской среде называют политическим союзником Путина, то я рад быть союзником президента, который сам пишет и редактирует свои речи, способен выдержать четырехчасовые общения с журналистами в прямом эфире, а не того, кто постоянно жмет руки пустоте, падает на трапе самолета и пытается на публике звать умерших людей, чтобы спросить их мнение. Я горжусь, что у России дееспособный президент, который мыслит сам, а не читает с суфлера, что ему пишут помощники, забывает названия стран и имена собеседников".

Правда.Ру и власть

Понятно, что вопрос о корпоративных данных был с подвохом: имелась ввиду связь Правды. Ру с Кремлем и властью. В вашей уже упомянутой заметке ваши начальники ведь указывают, что Правда — прокремлевское издание.

Однако за последние годы Правда. Ру подверглась нескольким нелепым (на наш взгляд) административным штрафам от Роскомнадзора (правительственной организации, регулирующей деятельность СМИ в России). В том числе — вы не поверите! — за пересказ новости правительственного агентства информации. В прошлом году нам целых девять месяцев не удавалось официально сменить учредителя Правды с ООО "Техномедиа" (собственником которого является Вадим Горшенин) на самого Вадима Горшенина. Если кто-то полагает, что у изданий, которые близки властям, могут быть такие проблемы, то он глубоко ошибается.

Ну и стоит задаться, наверное, вопросом: могло ли близкое к власти издание опубликовать статью Джона Маккейна с активной критикой Владимира Путина? Мы это сделали, потому что Правде был важен диалог между политиками, понимание аргументации, доводов, мнений.

Ну и давайте я задам вам встречный вопрос: как, где и сколько лидеры вашего ресурса, включая со-основателей критиковали президента и кабинет министров США, спецслужбы Америки? За военные операции в Ираке, Ливии, Югославии, Вьетнаме, других странах мира? Показывая свою некомпетентность в определениях о "грязной бомбе" и ядерном оружия, скажите, сколько раз и где со-основатели NewsGuard критиковали власти США за использование атомных бомб в японских Хиросиме и Нагасаки?

Вы можете задать вопрос о нашей позиции по украинскому кризису.

На него легко ответить. Начиная с 2014 года многие корреспонденты Правды жили в Донецкой и Луганской областях под бомбами и артиллерийскими снарядами, которыми их родных и близких убивала украинская власть. Одного из наших корреспондентов, молодую девушку, украинские власти держали в заложниках значительное время.

Мы об этом писали на своих страницах, но ни одно западное издание не поддержало нас хотя бы из чувства профессиональной солидарности. Еще один вопрос вам, Ева:

В штате NewsGuard, судя по биографиям, опубликованным на вашем ресурсе, много журналистов, работавших в разных изданиях. Хоть один из них, хоть раз с 2014 по 2022 год опубликовал новость, заметку, комментарий о том, как киевские власти бомбили собственных граждан на тот момент в Луганской и Донецкой областях? Хоть один? Хоть раз?

Может быть, нынешний украинский конфликт был начат в том числе из-за такой позиции западной прессы? Может быть, если наши американские и европейские коллеги писали о происходящем с жителями Луганской и Донецкой областей тогда так же, как сейчас об украинском конфликте, то и военной операции России на Украине не было бы? Западная пресса не захотела воспользоваться все эти 8 (теперь уже 9) лет возможным "лоббизмом мира", учитывая ее влияние на общественное мнение.

О бизнесе английской версии Правды. Ру

Для нас издание этой версии — не бизнес, поскольку она работает без прибыли.

Сегодня английская версия выпускается, благодаря усилиям одного многолетнего ее редактора — Дмитрия Судакова. Он отбирает самые интересные, с его точки зрения, статьи и новости, опубликованные в русской версии Правды, переводит и адаптирует их для англоязычного читателя. Он пытается донести до аудитории аргументы российской власти и российских граждан.

О политике исправлений

Сайт формулирует политику исправлений, заявляя на своей странице "Политика в отношении исправлений": "PravdaReport предназначен для информирования своих читателей, когда он допустил ошибку (большую или маленькую), передачи серьезности ошибки и предоставления правильной информации, как только ошибка доведена до сведения". Однако NewsGuard не смог найти примеров исправленных историй. Пожалуйста, не могли бы вы прислать нам 2-3 исправления, сделанные в статьях за последний год?

У нас нет отдельной страницы, на которой мы сообщаем о внесенных исправлениях, но это легко обнаружить в самих публикациях: если рядом с датой выпуска публикации стоит дата модификации, значит, в текст были внесены изменения.

Таких текстов за 22 года существования английской версии накопилось очень много, наша CMS, к сожалению, не позволяет произвести поиск модифицированных текстов, поэтому поиск примеров для нас затруднителен. Ну и вы должны понимать простую вещь: либо Дмитрий Судаков переведет еще одну статью, либо будет тратить время на поиски модифицированных материалов для вашего издания. Как считаете, что для нас приоритетней?

Да и политика исправлений — это, как мы понимаем, был вопрос "в довесок", основные были про бомбу, пометку "Мнение" и корпоративные данные. Я б на вашем месте задала вопрос про Бучу, ответ, думаю, вас бы также заинтересовал. Но не задали, и — не задали. Хотя про Бучу в NewsGuard написано много лжи, которой вы даже не пытаетесь и не пытались скрыть за предоставлением хотя бы куцей другой точки зрения.

Об оценке Правды. Ру сотрудниками NewsGuard

Несмотря на то, что я написала вам достаточно развернутый ответ на ваши вопросы, увидела предвзятость с вашей стороны в самой постановке вопросов, в оценках со-основателей NewsGuard, которую цитировала и разбирала выше. Потому и такой ответ.

Волнует ли нас оценка сотрудниками вашей компании Правды. Ру?

Нет.

Знаете, почему?

Во-первых, как уже писала выше, для нас англоязычная версия — не бизнес. Там нет прибыли. Он поддерживается в основном за счет доходов, которые мы издатель получает от издания русскоязычной версии. В английской версии нет рекламных статей, лоббистов, которые присутствуют в подавляющем большинстве западных изданий. Нам никто не собирался платить и не платит за проведение той или иной редакционной политики. Поскольку это частный проект, в нем нет цензуры. Дмитрий Судаков выбирает самостоятельно, что публиковать, а что — нет.

Во-вторых, наши аудитории с NewsGuard абсолютно разные.

Правду.Ру читают во всем мире те, кто пытается думать самостоятельно и хочет сопоставлять новости, мнения, комментарии, самостоятельно вырабатывать собственную точку зрения на события.

У вас — другая аудитория. Та, которая готова платить небольшие деньги, чтобы за них кто-то думал и решал, что им надо читать, а что — нет. Т. е., такая добровольная отдача читателей себя в руки цензоров, которые, как мы выяснили выше, лгут в своих оценках. Это и есть зомбирование аудитории. У нас в стране даже во времена Советского Союза люди умудрялись читать запрещенные цензурой книги. проглатывая большие романы за одну ночь, поскольку следующая ночь была забронирована уже за другим человеком.

Прогресс, Ева, за теми людьми, которые на основе разнообразной информации могут сами принимать решение. Не за теми, кто добровольно отдает себя в руки цензоров-рекомендателей.

Буду благодарна за публикацию полностью этого моего мнения в комментариях для вашей публикации, хотя абсолютно уверена, что Правда. Ру не вписывается ни в стандарты NewsGuard, ни в его политику лгать пользователям, которые платят вам, полагая, что получают качественный продукт.

Спасибо, что дочитали мои комментарии,

Инна Новикова,

Главный редактор Правды. Ру.