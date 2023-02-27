Спецдоклад ИМЭМО РАН: Почему Путину рано жать "красную кнопку"

5:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Весь первый год СВО на Украине постоянно поднималась тема использования Россией тактического и даже стратегического ядерного оружия и последствий такого решения.

Эксперты ещё тогда пришли к выводу, что никаких особенных выгод это не принесет, а вот навредить может всем сторонам конфликта.

Сетевые комментаторы, конечно, занимались рассуждениями на тему, кому и что пора делать:

"Владимир Путин, сколько нам еще ждать? Сколько можно терпеть?", "Когда же Путин бахнет?!", "Пора стеклить Украину!" и прочим словесным мусором.

Но серьезные аналитики и в России, и США выдали заключение, что плюсов от применения ядерного оружия (ЯО) почти нет, а минусов более чем достаточно.

Как минимум в этом случае неизбежно снятие "ядерного порога", которое привело бы к неизбежному распространению ядерного оружия в мире и резко возрастающему риску его использования в других конфликтах по принципу: "можно им — можно и нам".

Специалисты Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) в своем докладе по этому поводу напомнили, что на Украине, по сути, нет "достойных" целей для ЯО, поэтому эксперты уже кулуарно назвали доклад "Почему Путину рано жать на "красную кнопку". А определение военной доктрины гласит, что ЯО может быть применено лишь в случае угрозы существования государства.

При всем желании Украина пока не сможет причинить РФ такой глобальный вред даже с помощью НАТО, а последние не заинтересованы в прямом вовлечении в конфликт. Альянс откровенно настроен получить все причитающиеся бонусы без последствий для себя, и вести войну "до последнего украинца".

Разумеется, журналисты западной прессы использовали все виды спекуляций на эти темы как могли, что в целом говорит о них как о безответственных непрофессионалах. Но в основном такой подход можно объяснить попытками дискредитации РФ, так как все обвинения в "разыгрывании ядерной карты" безосновательны.

Если внимательно читать и слушать то, что говорил российский президент, нельзя не отметить, что он всегда стремился четко обозначить условия применения ядерного оружия и предельно прояснить российскую позицию по этому вопросу.

Суть российской концепции — это ответно-встречный удар при использовании против РФ оружия массового поражения (любого) или неядерный удар такой мощи или точности, что он угрожает ядерным силам или существованию страны.

Россия никогда не будет инициатором ядерной катастрофы.

Что характерно, анализ возможных сценариев применения ядерного оружия в крупнейших локальных конфликтах с участием ядерных держав — Вьетнамской кампании США 1964-1973 гг., войне в Персидском заливе 1991 г. и ряде других позволило сделать такие выводы.

Никакое применение ТЯО не оправдывает издержек, а именно:

Крупномасштабное применение ядерного оружия не отвечает целевым рамкам локального конфликта, тем более против неядерного государства. Единичное же применение оружия создает массу проблем для мирного населения и восстановления хозяйственной деятельности не только в зоне поражения, но и на сопредельных территориях.

Выход военные эксперты увидели в том, чтобы развивать создание и производство высокоточного оружия большой дальности в неядерном оснащении. На Украине сегодня достаточно вариантов действий без перехода "ядерного порога".

Но с учетом постоянного вмешательства Запада и отказа Киева от переговоров существует опасность неконтролируемой эскалации конфликта. США и их союзники открыто используют этот конфликт для военно-экономического изматывания России, что может привести к самым тяжелым последствиям.

"Если НАТО все-таки окажется стороной противостояния, полностью исключить применение ядерного оружия станет невозможно", — резюмируют эксперты в докладе.

Добавим, что в своей статье "Точки невозврата" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев официально заявил: "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".