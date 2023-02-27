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Олег Володин

Спецдоклад ИМЭМО РАН: Почему Путину рано жать "красную кнопку"

5:21
Политика

Весь первый год СВО на Украине постоянно поднималась тема использования Россией тактического и даже стратегического ядерного оружия и последствий такого решения.

Спецдоклад ИМЭМО РАН: Почему Путину рано жать "красную кнопку"

Эксперты ещё тогда пришли к выводу, что никаких особенных выгод это не принесет, а вот навредить может всем сторонам конфликта.

Сетевые комментаторы, конечно, занимались рассуждениями на тему, кому и что пора делать:

"Владимир Путин, сколько нам еще ждать? Сколько можно терпеть?",

"Когда же Путин бахнет?!",

"Пора стеклить Украину!" и прочим словесным мусором.

Но серьезные аналитики и в России, и США выдали заключение, что плюсов от применения ядерного оружия (ЯО) почти нет, а минусов более чем достаточно.

Как минимум в этом случае неизбежно снятие "ядерного порога", которое привело бы к неизбежному распространению ядерного оружия в мире и резко возрастающему риску его использования в других конфликтах по принципу: "можно им — можно и нам".

Специалисты Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) в своем докладе по этому поводу напомнили, что на Украине, по сути, нет "достойных" целей для ЯО, поэтому эксперты уже кулуарно назвали доклад "Почему Путину рано жать на "красную кнопку". А определение военной доктрины гласит, что ЯО может быть применено лишь в случае угрозы существования государства.

При всем желании Украина пока не сможет причинить РФ такой глобальный вред даже с помощью НАТО, а последние не заинтересованы в прямом вовлечении в конфликт. Альянс откровенно настроен получить все причитающиеся бонусы без последствий для себя, и вести войну "до последнего украинца".

Разумеется, журналисты западной прессы использовали все виды спекуляций на эти темы как могли, что в целом говорит о них как о безответственных непрофессионалах. Но в основном такой подход можно объяснить попытками дискредитации РФ, так как все обвинения в "разыгрывании ядерной карты" безосновательны.

Если внимательно читать и слушать то, что говорил российский президент, нельзя не отметить, что он всегда стремился четко обозначить условия применения ядерного оружия и предельно прояснить российскую позицию по этому вопросу.

  • Суть российской концепции — это ответно-встречный удар при использовании против РФ оружия массового поражения (любого) или неядерный удар такой мощи или точности, что он угрожает ядерным силам или существованию страны.
  • Россия никогда не будет инициатором ядерной катастрофы.

Что характерно, анализ возможных сценариев применения ядерного оружия в крупнейших локальных конфликтах с участием ядерных держав — Вьетнамской кампании США 1964-1973 гг., войне в Персидском заливе 1991 г. и ряде других позволило сделать такие выводы.

Никакое применение ТЯО не оправдывает издержек, а именно:

  1. Крупномасштабное применение ядерного оружия не отвечает целевым рамкам локального конфликта, тем более против неядерного государства.
  2. Единичное же применение оружия создает массу проблем для мирного населения и восстановления хозяйственной деятельности не только в зоне поражения, но и на сопредельных территориях.

Выход военные эксперты увидели в том, чтобы развивать создание и производство высокоточного оружия большой дальности в неядерном оснащении. На Украине сегодня достаточно вариантов действий без перехода "ядерного порога".

Но с учетом постоянного вмешательства Запада и отказа Киева от переговоров существует опасность неконтролируемой эскалации конфликта. США и их союзники открыто используют этот конфликт для военно-экономического изматывания России, что может привести к самым тяжелым последствиям.

"Если НАТО все-таки окажется стороной противостояния, полностью исключить применение ядерного оружия станет невозможно", — резюмируют эксперты в докладе.

Добавим, что в своей статье "Точки невозврата" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев официально заявил: "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".

"Мир без России нам не нужен", — повторил он точку зрения президента РФ.

"Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — добавил экс-президент России.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы владимир путин ядерное оружие дмитрий медведев
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