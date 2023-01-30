Кто не слышал фразу: "Он болтун, я с ним в разведку не пойду". А высказывание "Болтун, находка для шпиона", вероятно, ведёт свою историю ещё с доисторических времён. И всё же у нас есть язык, мы любим поговорить. Другое дело, что говорить и где: на работе, дома или на улице.
Есть немало свидетельств за последние века, в которых говорилось о том, что всеобщая болтливость стала главным признаком столетия. Я же считаю, что уже последние десятилетия, а особенно с появлением всяких "скайпов", развязали язык даже тем, у кого до этого не было позывов для общения. Может быть, поэтому молчуны и болтуны всегда были и будут в центре внимания не только психологов, но и спецслужб. Другое дело, что с данными "индивидуумами" не всегда комфортно строить свои личные отношения.
По данным американского национального института разрешения споров (даже такое там есть), только два процента жителей США, выясняя с кем-то отношения, думают, прежде чем сказать. Полагаю, что во всём мире то же самое. К тому же, по мнению автора книги "Язык твой — враг твой" психолога Боба Дженуа, большинство конфликтов на работе вызваны необдуманными высказываниями.
Идёт совещание у руководства. Если вы что-то обсуждаете с патроном, ваш предел — чуть ближе к 40 процентам. У руководителя, понятно, 60. И не дай Бог играть в непосредственность, если, конечно, вы не племянник босса и не его сын или дочь. Если вы не уверены, что надо затрагивать какую-либо тему — лучше промолчать. А зная заранее, что у руководства другая точка зрения на эту тему, молчите.
Многие аксиомы "молчунов" проверены служебно-бюрократической практикой. И собственной шкурой. К тому же, эти аксиомы калькой ложатся и на наши семейные отношения. Например, есть распространённое мнение, что все проблемы можно решить словами. Семейные люди знают, что это далеко не так. Чрезмерная откровенность чаще всего и становится источником конфликта. Где одна сторона иногда не хочет, а чаще всего, не желает вас понять. Промолчите.
Кто будет готов воспринимать вашу негативную информацию, если она касается лично вас. Будь это на работе или в семье. Знатоки "молчунов" уверены: если в основе конфликта лежит принципиальное различие позиций, то никакая дискуссия не поможет. Вас просто другая сторона попросту "не слышит".
Американский психолог Дэвид Стибел считает, что мы абсолютно верно понимаем друг друга. Но у нас разные точки зрения на одну и ту же проблему. И неважно, в какой сфере нашей жизни лежат эти проблемы. В споре также абсолютно неважно, кто прав, главное — кто упрямее. В бесконечных спорах мы строим не взаимопонимание, а лишь арену предстоящей войны. Ведь цель сторон одна — переубедить "противника", что ты прав.
Так что же — закрыть рот?
Конечно, нет. Но это до тех пор, пока в вашем споре соблюдаются приличия. Крик, бросание посуды на пол, уход из-за стола переговоров — не есть признак понимания. Скорее, окончание переговоров, которые могут уже перейти в плоскость войны.
Завершая разговор о такой важной в нашей жизни дилемме "молчун — болтун", дадим несколько советов от людей, которые, как и мы, любят чаще поболтать, нежели помолчать.
Первое, реши сам, о чём идёт речь: о принципиальных разногласиях или о недопонимании. И здесь стоит попытаться заранее повлиять на партнёра, ответив на вопрос: удастся ли достичь чего-нибудь путём спора. Сегодня, судя по криминальным сводкам, споры предпочитают кончать либо сковородкой по голове, либо ножом в бок. Полиция появится только к итогам "переговоров".
И необходимо также знать аргументы и возражения твоего партнёра, чтобы попытаться переубедить его.
Если вы не продумали до конца, чего вы "хочите", лучше промолчать. Ведь ключ к добрым отношениям — не всегда есть разговор. И как правильно говорили древние, сперва подумай — потом отвечай. К тому же, если вспомнить прошлый век и "мирное" сосуществование СССР и стран Западной Европы вкупе с США, взаимопонимание не исключает возможности принципиальных разногласий. Так что, в определённое время, поменьше болтайте.
Впрочем, не всё так однозначно. Хотя бы для России времён царицы Анны Иоанновны. Она лично писала в Москву:
"У вдовы Загряжской, Авдотьи Ивановны, живёт одна княжна Вяземская, девка. И ты её сыщи и отправь сюда… я беру её из милости, для своей забавы. Как сказывают, она много говорит. Ты знаешь наш нрав, мы говорливых любим".
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