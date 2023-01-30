Болтливость не всегда доводит до добра

Кто не слышал фразу: "Он болтун, я с ним в разведку не пойду". А высказывание "Болтун, находка для шпиона", вероятно, ведёт свою историю ещё с доисторических времён. И всё же у нас есть язык, мы любим поговорить. Другое дело, что говорить и где: на работе, дома или на улице.

Молчание — золото

Есть немало свидетельств за последние века, в которых говорилось о том, что всеобщая болтливость стала главным признаком столетия. Я же считаю, что уже последние десятилетия, а особенно с появлением всяких "скайпов", развязали язык даже тем, у кого до этого не было позывов для общения. Может быть, поэтому молчуны и болтуны всегда были и будут в центре внимания не только психологов, но и спецслужб. Другое дело, что с данными "индивидуумами" не всегда комфортно строить свои личные отношения.

По данным американского национального института разрешения споров (даже такое там есть), только два процента жителей США, выясняя с кем-то отношения, думают, прежде чем сказать. Полагаю, что во всём мире то же самое. К тому же, по мнению автора книги "Язык твой — враг твой" психолога Боба Дженуа, большинство конфликтов на работе вызваны необдуманными высказываниями.

Идёт совещание у руководства. Если вы что-то обсуждаете с патроном, ваш предел — чуть ближе к 40 процентам. У руководителя, понятно, 60. И не дай Бог играть в непосредственность, если, конечно, вы не племянник босса и не его сын или дочь. Если вы не уверены, что надо затрагивать какую-либо тему — лучше промолчать. А зная заранее, что у руководства другая точка зрения на эту тему, молчите.

Многие аксиомы "молчунов" проверены служебно-бюрократической практикой. И собственной шкурой. К тому же, эти аксиомы калькой ложатся и на наши семейные отношения. Например, есть распространённое мнение, что все проблемы можно решить словами. Семейные люди знают, что это далеко не так. Чрезмерная откровенность чаще всего и становится источником конфликта. Где одна сторона иногда не хочет, а чаще всего, не желает вас понять. Промолчите.

Кто будет готов воспринимать вашу негативную информацию, если она касается лично вас. Будь это на работе или в семье. Знатоки "молчунов" уверены: если в основе конфликта лежит принципиальное различие позиций, то никакая дискуссия не поможет. Вас просто другая сторона попросту "не слышит".

Промолчишь — за умного сойдёшь

Американский психолог Дэвид Стибел считает, что мы абсолютно верно понимаем друг друга. Но у нас разные точки зрения на одну и ту же проблему. И неважно, в какой сфере нашей жизни лежат эти проблемы. В споре также абсолютно неважно, кто прав, главное — кто упрямее. В бесконечных спорах мы строим не взаимопонимание, а лишь арену предстоящей войны. Ведь цель сторон одна — переубедить "противника", что ты прав.

Так что же — закрыть рот?

Конечно, нет. Но это до тех пор, пока в вашем споре соблюдаются приличия. Крик, бросание посуды на пол, уход из-за стола переговоров — не есть признак понимания. Скорее, окончание переговоров, которые могут уже перейти в плоскость войны.

Завершая разговор о такой важной в нашей жизни дилемме "молчун — болтун", дадим несколько советов от людей, которые, как и мы, любят чаще поболтать, нежели помолчать.

Первое, реши сам, о чём идёт речь: о принципиальных разногласиях или о недопонимании. И здесь стоит попытаться заранее повлиять на партнёра, ответив на вопрос: удастся ли достичь чего-нибудь путём спора. Сегодня, судя по криминальным сводкам, споры предпочитают кончать либо сковородкой по голове, либо ножом в бок. Полиция появится только к итогам "переговоров".

И необходимо также знать аргументы и возражения твоего партнёра, чтобы попытаться переубедить его.

Если вы не продумали до конца, чего вы "хочите", лучше промолчать. Ведь ключ к добрым отношениям — не всегда есть разговор. И как правильно говорили древние, сперва подумай — потом отвечай. К тому же, если вспомнить прошлый век и "мирное" сосуществование СССР и стран Западной Европы вкупе с США, взаимопонимание не исключает возможности принципиальных разногласий. Так что, в определённое время, поменьше болтайте.

Впрочем, не всё так однозначно. Хотя бы для России времён царицы Анны Иоанновны. Она лично писала в Москву:

"У вдовы Загряжской, Авдотьи Ивановны, живёт одна княжна Вяземская, девка. И ты её сыщи и отправь сюда… я беру её из милости, для своей забавы. Как сказывают, она много говорит. Ты знаешь наш нрав, мы говорливых любим".

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