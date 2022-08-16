Ситуация в Крыму: "Диверсанты есть, но вы приезжайте отдыхать"

В Крыму опять взрывы. Насколько сейчас опасно ехать отдыхать на полуостров, никто вам не скажет. Решайте сами.

Взрывы на складе боеприпасов и пожар на подстанции в Джанкойском районе

У села Майское Джанкойского района утром во вторник загорелся склад боеприпасов. По сообщению губернатора Сергея Аксёнова, боеприпасы к полудню перестали детонировать.

В результате разлета осколков поврежден участок железной дороги. Две тысячи человек вывезли из 5-километровой зоны, сообщил глава Крыма.

Непосредственно под Джанкоем загорелась электроподстанция. Некоторые эксперты указывают, что через неё хотели переподключать Запорожскую АЭС на Крым. Пожар на подстанции дестабилизировал энергоснабжение железной дороги.

Глубина расположения указанных локаций на полуострове так же, как и в случае с взрывами в Новофёдоровке, наводит на мысль об очередной диверсии.

Сами виноваты — расслабились

Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, удар по складу в районе Джанкоя осуществлён по той же схеме, что и удар по аэродрому "Саки", и это зона ответственности ФСБ.

"И именно им надо что-то делать по этому вопросу. Хотя, лично я бы начал с того, что перестал бы размещать склады боеприпасов на открытой местности. Это сразу сведёт на нет всю "украинскую схему" атаки таких складов в тылу на удалении более 70 км от линии фронта", — указал военный эксперт в своём Телеграм-канале.

Телеграм-канал "Рыбарь" сильнее критикует местные крымские власти. По мнению авторов канала, проблема в недооценке противника, которому помогает Запад "дальнобойным оружием, инструкторами, наёмниками, средствами целеуказания и разведки".

И если в Центральной России меры приняты, то "в Крыму же создаётся такое впечатление, что люди работают, но как-то расслабленно — ну появился же "буфер" в лице Запорожья и Херсонщины, не достанут".

"Да и, туристический сезон сейчас, зачем народ почём зря беспокоить?", — пишет "Рыбарь".

Эксперты канала указывают, что в Крыму есть диверсанты, в том числе среди беженцев, и они активны.

Телеграм-канал "ХтоШо" считает, что в Крыму 10 процентов "заУкраинцев", которые спокойно постят сине-жёлтые флаги в "Инстаграме". Так что случаи диверсий объяснимы, пишет автор-украинец, проживающий в РФ.

Был это удар дроном-камикадзе, ракетой или действовала ДРГ, в данном случае не так и важно для обывателя. Это важно лишь для тех служб, что отвечают за прикрытие Крыма от действий ВСУ.

"Дрон и ДРГ проходят по разным ведомствам", — считает Телеграм-канал "Старше Эдды".

Телеграм-канал "Легитимный" напоминает, что в Херсоне ещё недавно тоже было много таких случаев, потом приехали из РФ "спецы" и в течение месяца выловили (ликвидировали), около 30 "дргшников". Канал со ссылкой на источник сообщает, что действуют не вновь прибывшие, а как раз спящие ячейки, которые контролируются "бритами и, конечно, турками".

Форманчук: Туристам в традиционных зонах отдыха Крыма ничего не угрожает

Как сказал Pravda.Ru председатель Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук, руководствоваться надо только выводами следственной комиссии, "но, конечно, Крым является желательной точкой для проведения диверсий со стороны Украины — они пытались, пытаются и будут пытаться что-то сделать".

Однако, по мнению политолога, не так просто на военном складе организовать поджог, поэтому надо искать другие причины

"Пока не будем торопиться. У нас август. У нас курортный сезон в активной фазе. Сеять сегодня какие-то настроения… Нужно, наоборот, людей успокаивать. Потому что, по большому счёту, ничего крайне опасного не произошло. Хотя, ещё раз подчеркиваю, ряд таких событий вызывает тревогу, вполне понятную", — сказал Александр Форманчук.

По его словам, те люди, которые приобрели билеты и хотят отдохнуть в Крыму, могут спокойно ехать, потому что "для традиционных зон отдыха в Крыму опасности и какой-то тревоги нет абсолютно".

"Там всё безопасно и контролируемо", — сказал Александр Форманчук.

Джаралла: Ехать или не ехать в Крым — решать будет каждый сам

Как сказал Pravda.Ru крымский политолог Владимир Джаралла, ехать или не ехать — здесь каждый человек будет решать сам. В Новофёдоровку, по его словам, уже вернулась нормальная жизнь, за исключением тех домов, которые пострадали сильнее всего, но там проживали, в основном, местные жители.

Политолог считает, что последствия инцидентов небольшие — перебои с электроэнергией и изменение логистики, что быстро исправят.

"Многие люди спокойно к этому относятся, уже обмениваются комментариями о том, что ещё со времен Украины хранятся генераторы, когда были отключения электроэнергии. Поэтому если остро необходимо, особенно там, где холодильное оборудование, то их уже подключили", — сказал Владимир Джаралла.

Тем не менее, политолог подчеркнул, что за 8 лет с 2014 года в Крыму не прекращалась тайная война, а если рассматривать в исторической перспективе, "то соперничество спецслужб в Крыму велось десятилетиями".

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